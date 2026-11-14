Nhịp lao động hăng say ở Xí nghiệp Liên hợp Z751
Xí nghiệp Liên hợp Z751 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đang triển khai nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất “gối đầu” cho năm 2027. Cán bộ, công nhân viên và người lao động hăng say làm việc trong không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Những ngày này, Xí nghiệp Liên hợp Z751 duy trì nhịp độ lao động khẩn trương. Các công đoạn bảo dưỡng, sửa chữa, gia công, lắp ráp được thực hiện đúng quy trình công nghệ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xí nghiệp phát huy năng lực thiết bị, công nghệ để sản xuất các mặt hàng kinh tế, góp phần bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động của Xí nghiệp Liên hợp Z751.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhip-lao-dong-hang-say-o-xi-nghiep-lien-hop-z751-1064472