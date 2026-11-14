Nhịp lao động hăng say ở Xí nghiệp Liên hợp Z751

Những ngày này, Xí nghiệp Liên hợp Z751 duy trì nhịp độ lao động khẩn trương. Các công đoạn bảo dưỡng, sửa chữa, gia công, lắp ráp được thực hiện đúng quy trình công nghệ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xí nghiệp phát huy năng lực thiết bị, công nghệ để sản xuất các mặt hàng kinh tế, góp phần bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động của Xí nghiệp Liên hợp Z751.

Lãnh đạo Xí nghiệp Cơ điện (Xí nghiệp Liên hợp Z751) kiểm tra, nắm tình hình tại phân xưởng.

Thợ kỹ thuật của Xí nghiệp Cơ điện mài giũa bên trong các cấu kiện kim loại lớn.

Tại Xí nghiệp Sửa chữa tăng thiết giáp (Xí nghiệp Liên hợp Z751), thợ kỹ thuật kiểm tra tỉ mỉ xe thiết giáp trước khi xuất xưởng, bàn giao.

Những người lính thợ luôn tất bật, khẩn trương trong công việc.

Cán bộ Xí nghiệp Sửa chữa vũ khí (Xí nghiệp Liên hợp Z751) trao đổi về việc sửa chữa, bảo dưỡng chân pháo trước khi lắp đặt hoàn thiện.

Công nhân tập trung vận hành máy tiện để gọt giũa, định hình các chi tiết kim loại.

Công nhân Xí nghiệp Mộc (Xí nghiệp Liên hợp Z751) tất bật sản xuất các đơn hàng cuối năm.

Người lao động chăm chút từng công đoạn, bảo đảm chất lượng sản phẩm.