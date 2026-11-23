Tiếp tục thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, trong tháng 9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt 10 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của tỉnh. Trong đó có 6 trường được xây mới toàn bộ tại các xã: Sơn Điện, Tam Chung, Mường Mìn, Tén Tằn, Hiền Kiệt và Mường Chanh. 4 trường được xây mới kết hợp cải tạo, mở rộng diện tích gồm: Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và Quang Chiểu. Tổng mức đầu tư của 10 dự án là trên 2.469 tỷ đồng. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư, nhà thầu đã tập trung thi công công trình. (Trong ảnh là dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn trong những ngày đầu triển khai).

Một góc trung tâm xã biên giới Mường Mìn, nơi có dự án trường nội trú liên cấp được triển khai.

Mỗi ngày trôi qua, dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Điện càng hiện rõ hình hài nền móng.

Công nhân hối hả thi công phần móng khu nhà hiệu bộ, dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Điện.

Clip: Quang cảnh công trường dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Điện.

Khu vực biên giới, địa hình vốn chia cắt, phức tạp, việc tìm mặt bằng phù hợp triển khai dự án đã khó, giao thông lại độc đạo, thường xuyên sạt lở, ách tắc sau những ngày mưa lớn. Hầu hết các công trình cách bãi tập kết vật liệu xây dựng... Việc thi công công trình dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cá biệt, tại dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý, mặt bằng thi công chật hẹp, chỉ có một lối vào bị kẹp giữa bên trường học cũ, bên núi cao. Trong khi đó, lượng đất đá đào đắp là rất lớn, làm phát sinh bãi đổ thải.

Hiện tại, ngoài tăng cường thêm phương tiện, nhân lực, tổ chức thêm mũi thi công, liên danh các nhà thầu đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tìm vị trí đổ thải. Qua đó gỡ “nút thắt” lớn, đẩy nhanh để triển khai dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý.

Quang cảnh công trường dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý.

Ông Lê Hoàng Linh (người đứng giữa ảnh), Trưởng phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cho biết: “Ngoài chủ động các giải pháp và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết vấn đề nguồn cung vật liệu xây dựng, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu bổ sung máy trộn bê tông công suất nhỏ để phục vụ dự án, khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung bê tông tươi thương phẩm do quãng đường vận chuyển dài. Đồng thời chỉ đạo các nhà thầu xây dựng kế hoạch tiến độ theo tuần và kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thi công, đảm bảo đưa công trình về đích đúng hẹn, đảm bảo chất lượng".

Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục xây mới trước ngày 15/6/2027, hạng mục cải tạo trước ngày 15/8/2027, phấn đấu đưa toàn bộ 10 dự án vào sử dụng từ năm học 2027 - 2028. Đến nay, các công trình đều đang được khẩn trương thi công phần nền, móng các hạng mục. (Trong ảnh là dự án Trường Nội trú TH&THCS Pù Nhi đang được triển khai thi công)