Nhịp giao thương nơi cửa ngõ Lao Bảo
Phát huy lợi thế là cửa ngõ trên Hành lang kinh tế Đông-Tây, Lao Bảo đang từng bước gắn giao thương biên giới với phát triển sản xuất, thương mại và dịch vụ logistics. Từ sự chủ động của chính quyền địa phương đến nỗ lực tạo thuận lợi tại cửa khẩu, mục tiêu đặt ra là chuyển lợi thế kết nối thành giá trị kinh tế, việc làm và thu nhập cho người dân, góp phần hiện thực hóa định hướng “vươn Đông, tỏa Tây” của Quảng Trị.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/truyen-hinh/202611/nhip-giao-thuong-noi-cua-ngo-lao-bao-8097c20/