Nhịp giao thương nơi cửa ngõ Lao Bảo

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một thay đổi đáng kể trong hành vi du lịch, từ cách tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến đến thiết kế lịch trình và đặt dịch vụ. Khi AI dần trở thành một “trợ lý du lịch” cá nhân, cuộc cạnh tranh của ngành du lịch cũng bước sang một giai đoạn mới. Doanh nghiệp lữ hành không chỉ cần thiết kế sản phẩm tốt, giá cả hợp lý mà còn phải thích ứng với cách du khách tiếp cận và lựa chọn dịch vụ trong môi trường số.