Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được hợp long

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hợp long nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình có thiết kế hình lá dừa, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dài khoảng 720 mét, trong đó nhịp chính dài 187 mét.

Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 90%, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện cây cầu.

Ngày 21/10, Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hợp long nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, có hình dáng lá dừa, kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm./.