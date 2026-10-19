Nhịp chính cầu đi bộ 3.400 tấn tiến gần vào trung tâm TP.HCM

Từ 5h ngày 19/10, các đơn vị kiểm tra đoàn kéo, tín hiệu và điều kiện hành trình bắt đầu hành trình dai lắt. Đoàn di chuyển qua khu vực cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân và Mũi Đèn Đỏ trong buổi sáng.

Cận cảnh nhịp giữa của cầu dài 187 m, là kết cấu vòm thép không gian uốn lượn lấy cảm hứng từ lá dừa nước, loài cây quen thuộc của vùng đất phương Nam.

Nhịp chính 3.400 tấn của câu cầu tiến qua cầu Bình Khánh, bắt đầu tiến vào trung tâm TP.HCM vào khoảng 7h.

Theo dự kiến, 13h30-14h, đoàn lai dắt dự kiến đến khu vực Bến Nghé, trước khi tiếp cận Bến Bạch Đằng và vị trí neo chờ tại khu vực thi công dự án trong khoảng 1 giờ. Đây là điểm kết thúc hành trình lai dắt kéo dài 124 km, chuyển sang giai đoạn chuẩn bị đưa nhịp cầu vào vị trí lắp đặt.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công năm 2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Toàn tuyến dài khoảng 720 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi nhịp chính rời xưởng chế tạo, hình hài của một biểu tượng mới nối liền hai bờ sông Sài Gòn giữa trung tâm TP.HCM sẽ bắt đầu hiện rõ.

Theo phương án được thông tin, đoàn vận chuyển gồm tàu kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng. Quá trình di chuyển có sự phối hợp của đơn vị thi công, Cảng vụ TP.HCM, lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn trên tuyến luồng. Thời gian thực hiện phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và thủy văn thực tế.

Trước đó, khoảng 16h chiều 18/10, đoàn lai dắt đi qua cảng quốc tế Long An trong sự chào đón của nhân viên cảng, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: DaiDung Corporation.

Sau khi nhịp cầu đến công trường, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai công tác định vị và chuẩn bị đấu nối. Theo kế hoạch, mốc hợp long nhịp chính dự kiến diễn ra ngày 21/10.