Những hạt nếp sau khi rang được đưa vào cối giã để tạo nên món cốm dẹp truyền thống của đồng bào Khmer. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Từ những hạt nếp đầu mùa, qua công đoạn rang, giã, sàng sảy công phu, người dân làm nên món ăn dân dã để dâng cúng Mặt trăng, tạ ơn thiên nhiên và cầu mong mùa màng thuận lợi. Tại An Giang, giã cốm dẹp đang được chính quyền và cộng đồng gìn giữ, phát huy như một nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Cốm dẹp trong đời sống văn hóa Khmer

Lễ hội Ok Om Bok còn gọi là Lễ cúng trăng được đồng bào Khmer Nam Bộ tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây là một trong các lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer khi kết thúc vụ mùa, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Mặt trăng. Theo tín ngưỡng của người Khmer, Mặt trăng là vị thần giúp bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi, no ấm cho người dân ở phum, sóc.

Tất bật giã cốm chuẩn bị cho Lễ cúng trăng, chị Đa Ry, 36 tuổi, ngụ ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm, cho biết Lễ cúng trăng có thể được tổ chức tại chùa hoặc trong từng gia đình. Mâm lễ được chuẩn bị chu đáo, trong đó không thể thiếu cốm dẹp món ăn được làm từ nếp mới, mang ý nghĩa dâng lên trời đất thành quả lao động sau một mùa vụ.

Công đoạn sàng sảy giúp loại bỏ vỏ trấu, làm sạch những hạt cốm dẹp sau khi giã. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Chị Đa Ry chia sẻ, để có mẻ cốm ngon, người làm phải chọn loại nếp tốt, hạt đều, sau đó rang trên lửa vừa cho chín tới. Nếp rang xong được đưa vào cối giã đến khi hạt dẹp, rồi sàng sảy nhiều lần để loại bỏ vỏ trấu. Cốm thành phẩm thường được trộn với dừa nạo, nước cốt dừa và đường, tạo nên vị dẻo thơm, béo ngọt đặc trưng.

Gắn bó cả đời với nghề nông, trồng thốt nốt, lúa và các loại hoa màu như khoai lang, khoai mì, dừa…, bà Neang Si Mai (85 tuổi, ngụ ấp Ninh Hòa, xã Ô Lâm) hiểu giá trị của những sản vật do chính bàn tay người nông dân làm ra.

Với người Khmer, Mặt trăng được xem như vị thần điều tiết mùa màng, phù hộ cho người dân làm ăn thuận lợi, cuộc sống sung túc. Vì vậy, vào dịp Lễ cúng trăng, bà tự tay giã cốm và chuẩn bị lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình mình.

Bà Mai cho biết, bà học cách giã cốm từ mẹ khi còn nhỏ. Lớn lên, bà tiếp tục gìn giữ phong tục này và truyền lại cách làm cho các con trong gia đình. Với bà, mỗi mẻ cốm không chỉ là món ăn truyền thống mà còn gợi nhớ những kỷ niệm về mẹ, về nếp sinh hoạt văn hóa của gia đình và cộng đồng Khmer qua nhiều thế hệ.

Nhịp chày giữ nghề truyền thống

Người dân Khmer An Giang tỉ mỉ rang nếp, giã từng mẻ nếp, giữ gìn phương thức chế biến cốm dẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Cốm dẹp không phải món ăn cầu kỳ về nguyên liệu nhưng để có được những mẻ cốm thơm ngon đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và khéo léo của người giã cốm. Nếp được lựa chọn, làm sạch, rang chín rồi đưa vào cối giã cho hạt bung vỏ, dẹt mỏng. Sau đó, người làm sàng, sảy nhiều lần để loại bỏ trấu, giữ lại những hạt cốm trắng ngà, dẻo thơm.

Điều đặc biệt của công đoạn giã cốm là sự phối hợp nhịp nhàng giữa những người cầm chày. Chày lên, chày xuống theo nhịp, người giã phải căn chỉnh lực vừa đủ để hạt nếp dẹp đều mà không bị nát. Tiếng chày va vào thành cối hòa cùng tiếng trò chuyện, tiếng cười nói tạo nên không khí lao động vui tươi, đậm tình gắn kết cộng đồng. Cốm sau khi giã được sàng sảy cẩn thận rồi trộn với dừa nạo, đường và nước cốt dừa để làm lễ vật cúng trăng.

Người dân Khmer rang nếp trên lò đất bằng nồi đất, chuẩn bị nguyên liệu làm cốm dẹp truyền thống. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Theo bà Néang Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, An Giang, giã cốm dẹp làm lễ vật cúng trăng là phong tục mang nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer. Mỗi hạt cốm được làm ra đều gắn với công sức lao động của người nông dân và thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên sau một mùa thu hoạch.

Bà Néang Sâm Bô cho biết, để hoàn thành một mẻ cốm dẹp dâng cúng, các thành viên trong gia đình phải phối hợp nhịp nhàng, một người rang nếp, hai người giã và một người sàng sảy. Mỗi công đoạn đều có vai trò riêng, đòi hỏi sự ăn ý giữa những người cùng làm. Đây cũng là nét đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng trong các phum, sóc.

Đánh thức giá trị di sản

Cốm dẹp thành phẩm có hương thơm đặc trưng của nếp mới, là lễ vật không thể thiếu trong dịp Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Để người dân trải nghiệm và hiểu hơn về phong tục giã cốm dẹp làm lễ vật cúng trăng nhân dịp lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer, hằng năm, xã Ô Lâm tổ chức Hội thi giã cốm dẹp. Hội thi thu hút các đội đến từ cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, trường học và đơn vị kết nghĩa Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) tham gia.

Không đơn thuần là cuộc thi tay nghề, hội thi tái hiện không gian lao động quen thuộc của đồng bào Khmer trong mỗi mùa lễ hội. Từ khâu rang nếp, giã cốm đến sàng sảy, mỗi thành viên đảm nhận một phần việc, phối hợp nhịp nhàng để tạo nên mẻ cốm thơm ngon. Những tiếng chày nối tiếp nhau, những đôi tay cùng làm việc gợi lại nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng, nơi người dân trong phum, sóc cùng chia sẻ công việc, gắn bó và vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Cốm dẹp thành phẩm có hương thơm đặc trưng của nếp mới, là lễ vật không thể thiếu trong dịp Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Bà Néang Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết việc duy trì hội thi là cách đưa di sản văn hóa ra khỏi không gian lưu giữ, để phong tục được thực hành và tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Thông qua hoạt động trải nghiệm, thế hệ trẻ có dịp tìm hiểu quy trình làm cốm, hiểu ý nghĩa của Lễ cúng trăng và trân trọng hơn những giá trị được cha ông gìn giữ. Hội thi không chỉ khơi dậy niềm tự hào về bản sắc Khmer mà còn góp phần củng cố sự đoàn kết, gắn bó trong các phum, sóc, tạo động lực để cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống.

Không chỉ lưu giữ hương vị của món cốm dẹp truyền thống, mỗi năm hội thi giã cốm dẹp làm lễ vật cúng trăng tại Ô Lâm đang góp phần đánh thức những giá trị văn hóa lâu đời trong mỗi phum, sóc. Khi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cùng tham gia thực hành giã cốm dẹp và trao truyền phong tục, di sản không còn chỉ là ký ức của quá khứ mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống hôm nay; qua đó, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng và làm giàu bản sắc văn hóa Khmer trên vùng đất An Giang.