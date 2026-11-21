Hội thi “Giã cốm dẹp” gắn kết tình quân – dân

Rộn ràng ngày hội bên nhịp chày truyền thống

Với chủ đề “Ô Lâm – giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer, đoàn kết và phát triển”, sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11.2026), góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Ngay từ đầu giờ sáng, ngày hội đã thu hút đông đảo đại biểu, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh và người dân trong cũng như ngoài xã tham gia. Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, đại diện 15 chùa Khmer trên địa bàn cùng 24 đội đến từ các ấp, trường học, lực lượng vũ trang, khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Mở đầu chương trình, tiếng nhạc ngũ âm vang lên cùng các tiết mục múa, biểu diễn sân khấu Dì Kê và điệu múa Chhay-dăm sôi động, đưa người xem hòa mình vào không gian nghệ thuật truyền thống Khmer. Đặc biệt, nghi thức khai cối với những nhịp chày đầu tiên hòa cùng thanh âm nhạc ngũ âm đã chính thức mở màn phần tranh tài.

Lãnh đạo tỉnh và xã thực hiện nghi thức khai cối, mở màn hội thi

Đối với đồng bào Khmer, cốm dẹp là món ăn truyền thống gắn liền với Lễ hội Óc Om Bóc. Món ăn được làm từ những hạt nếp đầu mùa, dâng lên thần Mặt Trăng để bày tỏ lòng biết ơn thiên nhiên, cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, bình an. Vì vậy, mỗi nhịp chày giã cốm không chỉ tái hiện một công đoạn lao động quen thuộc mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lan tỏa giá trị văn hóa qua các hoạt động cộng đồng

Tại phần thi giã cốm dẹp, 24 đội lần lượt thực hiện các công đoạn chế biến truyền thống, từ rang nếp, giã bằng chày cối đến sàng, sấy và hoàn thiện sản phẩm. Những mẻ cốm phải bảo đảm độ thơm, dẻo, mịn, đồng đều; đồng thời được trình bày thành mâm cỗ đẹp mắt, kết hợp thuyết trình về ý nghĩa văn hóa của món ăn truyền thống.

Các công đoạn để hoàn thiện sản phẩm

Tiếng chày nhịp nhàng, sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên tạo nên không khí thi đua sôi nổi. Qua hội thi, người xem có dịp tìm hiểu về sự khéo léo, kinh nghiệm và công sức của người làm cốm dẹp, qua đó thêm hiểu và trân trọng một nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.

Cùng với hội thi, Ban Tổ chức còn bố trí không gian trình diễn, trải nghiệm kỹ thuật đan vỏ và gói bánh Kà Tưm. Các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn người tham dự cách chọn nguyên liệu, tạo hình và hoàn thiện chiếc bánh truyền thống, góp phần giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực Khmer đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Các đội thi thực hiện công đoạn rang nếp, giã cốm dẹp theo phương thức truyền thống

Không khí ngày hội càng thêm náo nhiệt với các trò chơi kéo co, nhảy bao bố và đội cà om lấy nước. Sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, người dân, học sinh và các đoàn thể đã tạo nên những màn tranh tài hào hứng, mở rộng cơ hội giao lưu giữa các lực lượng và nhân dân địa phương.

Bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức hội thi cho biết, hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy nét đẹp truyền thống của Lễ hội Óc Om Bóc, tôn vinh nghề làm cốm dẹp và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng Khmer xã Ô Lâm.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì hội thi, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, gói bánh Kà Tưm và tổ chức trò chơi dân gian; đồng thời tăng cường sự tham gia của trường học, thế hệ trẻ để các giá trị văn hóa Khmer được gìn giữ, lan tỏa bền vững.

Các đội hoàn thiện và trưng bày sản phẩm cốm dẹp

Gìn giữ bản sắc, vun đắp tình đoàn kết

Sau những giờ tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội đạt thành tích. Ở phần thi giã cốm dẹp, giải Nhất thuộc về đội ấp Phước Lợi, giải Nhì thuộc về Khối Đảng, giải Ba thuộc về Trường Tiểu học Lương Phi. Trường Mầm non Ô Lâm đạt giải Trang phục đẹp nhất; 6 đội được trao giải Khuyến khích.

Ở các trò chơi dân gian, giải Nhất môn kéo co thuộc về Trường THCS Ô Lâm; môn nhảy bao bố thuộc về Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416; nội dung đội cà om lấy nước thuộc về đội ấp Ninh Hòa.

Tiết mục văn nghệ gắn kết tình quân – dân

Phấn khởi khi đội ấp Phước Lợi giành giải Nhất phần thi giã cốm dẹp, bà Neáng Chanh Thi chia sẻ: “Đội rất vui và tự hào khi mang đến hội thi những hạt cốm dẹp thơm, dẻo, mịn, được làm từ nếp đầu mùa theo đúng cách truyền thống của bà con. Giải thưởng là động lực để chúng tôi tiếp tục giữ nghề, truyền lại cho con cháu biết trân quý nét đẹp ẩm thực quê hương trong dịp Lễ hội Óc Om Bóc”.

Bà Tăng Kim Pha, công chức thuộc khối UBND xã, cho biết việc trực tiếp tham gia hội thi cùng đồng nghiệp và bà con giúp bà hiểu thêm, trân trọng hơn những giá trị văn hóa Khmer trên địa bàn.

Những khoảnh khắc cùng nhau giã cốm, cổ vũ các trò chơi dân gian đã tạo sự gần gũi, gắn bó giữa mọi người, tiếp thêm động lực để mỗi người nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích tại hội thi giã cốm dẹp và các trò chơi dân gian

Cô Trần Thị Bích Thục, Hiệu trưởng Trường THCS Ô Lâm, đơn vị đạt giải Nhất môn kéo co, chia sẻ sân chơi dân gian giúp thầy và trò nhà trường hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa địa phương, rèn luyện tinh thần đoàn kết, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường với cộng đồng và lực lượng vũ trang.

Ngày hội khép lại với những dấu ấn từ tiếng chày giã cốm, thanh âm nhạc ngũ âm và các hoạt động giao lưu sôi nổi. Từ một món ăn dân gian gắn với Lễ hội Óc Om Bóc, cốm dẹp trở thành cầu nối để cộng đồng cùng thực hành, gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, ngày hội góp phần bồi đắp tình đoàn kết Kinh – Khmer, thắt chặt tình quân – dân, cùng xây dựng quê hương Ô Lâm ngày càng đoàn kết, phát triển.