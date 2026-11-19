Đoàn xã Nông Sơn phối hợp trao tặng xe đạp tiếp sức đến trường cho em Nguyễn Minh Khang (học sinh có hoàn cảnh khó khăn). Ảnh: MINH THÔNG

Tại xã Nông Sơn, mô hình “Heo đất măng non” do Liên đội Trường Tiểu học Nông Sơn phát động, góp phần lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sẻ chia trong học sinh. Cô Trương Hoài Thương, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nông Sơn cho biết, mô hình được triển khai từ ngày 2/11/2026 đến hết năm học 2026 - 2027.

Mỗi chi đội, lớp nhi đồng đăng ký nuôi một heo đất, vận động học sinh tự nguyện tiết kiệm từ tiền ăn sáng, tiền mừng tuổi, tiền thưởng học tập. Liên đội còn tổ chức gây quỹ thông qua bán sản phẩm thủ công, sách truyện cũ và thu gom phế liệu tái chế. Theo kế hoạch, 60% kinh phí thu được giữ lại tại các lớp để hỗ trợ học sinh khó khăn; 30% nộp về Hội đồng Đội cấp xã và 10% đóng góp Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đà Nẵng”.

Anh Trần Vũ Ngọc, Bí thư Đoàn xã Nông Sơn cho biết, song song với phong trào học đường, Đoàn Thanh niên xã còn kết nối cộng đồng thông qua chương trình “Tiếp bước em đến trường”. Đoàn xã vận động, tiếp nhận xe đạp cũ còn sử dụng tốt, đồng phục học sinh từ các nhà hảo tâm để trao tặng những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh Trường TH Trần Quý Cáp (Quế Phước) hưởng ứng mô hình “Heo đất măng non”. Ảnh: MINH THÔNG

Tại xã Quế Phước, Liên đội Trường Tiểu học Trần Quý Cáp cũng vừa phát động phong trào “Heo đất măng non” đến các chi đội và lớp nhi đồng. Trường hiện có 7 phân hiệu và 1 điểm trường chính; để tạo sức lan tỏa, Liên đội đã trao 30 con heo đất đến 15 lớp, vận động 645 học sinh cùng tham gia. Trường còn duy trì mô hình “Kế hoạch nhỏ” nhằm gây quỹ xây dựng công trình măng non và trao học bổng cho học sinh nghèo.

Không chỉ trong trường học, tinh thần sẻ chia còn được tuổi trẻ Quế Phước cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Đình An, Bí thư Đoàn xã Quế Phước cho biết, trong năm 2026, Đoàn xã đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị đồng hành triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. “Từ những đồng tiền tiết kiệm trong heo đất đến các suất học bổng, phần quà và công trình thanh niên, mỗi hoạt động đều góp thêm một nhịp cầu yêu thương. Những việc làm ý nghĩa, nhân văn này góp phần nuôi dưỡng lòng nhân ái, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em nhỏ miền núi vững bước trên hành trình tri thức”, anh An nói.