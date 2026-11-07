Qua bài viết “Nhịp cầu yêu thương dưới chân dãy Hoàng Liên”, em Trần Minh Quân (lớp 9C1, Trường THCS Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chia sẻ câu chuyện xúc động về tình thầy trò, tình bạn sau thiên tai. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết, lan tỏa thông điệp về nghị lực vượt khó và tình yêu thương dưới mái trường hạnh phúc.

Trận sạt lở lịch sử tràn qua xã Văn Bàn quê tôi không chỉ để lại những vết sẹo dài trên sườn núi khổng lồ của dãy Hoàng Liên Sơn, mà còn cắt đứt con đường từ bản xa xuống trường bán trú, phải lặn lội để xuống trường trung tâm. Những ngày tháng Chín gian khó ấy, hành trình đi tìm con chữ của những bạn bán trú tưởng chừng khép lại. Thế nhưng, chính tình cảm thầy trò thiêng liêng và tình bạn ấm áp đã trở thành chiếc cầu tre vững chãi, nâng bước chúng em trở lại lớp học.

Em chính là một học sinh may mắn sống ở khu vực trung tâm thị trấn, nơi ít bị ảnh hưởng bởi sạt lở hơn. Ngày trường học mở cửa trở lại sau lũ, lớp chúng em vắng hoe vì các bạn học sinh bán trú ở các xã, bản sâu chưa thể xuống. Đường sá bị chia cắt nghiêm trọng bởi đất đá, sóng điện thoại mất, ai cũng lo lắng cho sự an toàn của các bạn. Cho đến ngày thứ ba, khi nắng bắt đầu hửng len, bóng dáng những người bạn bán trú đầu tiên xuất hiện ở cổng trường. Các bạn đã đi bộ ròng rã mười cây số đường rừng đầy bùn nhầy nhụa. Có đoạn phải lội qua suối, quần áo lấm lem, khuôn mặt phờ phạc, nhưng ánh mắt của các bạn vẫn rực lên khát khao được học. Những chiếc ba lô của các bạn đều ướt sũng, bùn bám đầy gấu quần, em cảm thấy xót thương cho các bạn.

Chẳng ai bảo ai, một chiến dịch gom góp yêu thương lập tức được các bạn học sinh trung tâm và thầy cô khởi xướng. Khi khu bán trú chưa kịp dọn dẹp xong sau bão, các thầy cô đã vận động chúng em dọn dẹp phòng cho các bạn. Buổi tối đầu tiên dưới khu bán trú ấm áp tới lạ thường. Em đem cho các bạn mấy quyển vở ghi chép mấy ngày qua để giảng cho các bạn. Yến xúc động nói với em: “Đường sạt lở đáng sợ lắm cậu ạ. Đá lăn ngay trước mắt. Có lúc tớ tưởng tớ phải bỏ học, ở nhà giúp bố mẹ dọn nương rồi. Nhưng nghĩ đến thầy cô, đến các bạn ở dưới này đang đợi, bọn tớ bảo nhau phải bám nhau mà đi”.

Đồng hành cùng chúng em là vòng tay chở che của các thầy cô giáo. Thầy cô không chỉ lo từng bữa ăn, giấc ngủ tạm thời cho các bạn bán trú mà còn tự tay giặt những bộ đồ đẫm bùn đất, chuẩn bị sẵn những đôi dép mới thay thế cho những đôi giày đã bị lũ cuốn trôi. Trong lớp học còn thơm mùi gỗ của bàn học mới - phần quà được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng. Các thầy cô ân cần giảng dạy, bồi đắp lại kiến thức. Những tiết học “giông bão” không chỉ là kỉ niệm, mà còn đầy ắp những lời động viên, những câu chuyện về nghị lực vươn lên.

Thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn đang dùng trái tim để chữa lành những tổn thương sau thiên tai cho chúng em.

Mỗi ngày đến trường tại Văn Bàn giờ đây của chúng em là một ngày ngập niềm vui và sự biết ơn. Trận sạt lở sao có thể ngăn được tình bạn, tình thầy trò và ý chí tìm con chữ của học trò vùng cao Lào Cai. Dưới mái trường hạnh phúc này, chúng emhiểu rằng, hạnh phúc không phải là khi bản thân mình đủ đầy, mà là biết chìa tay ra giúp đỡ, cùng nhau vượt qua những khúc khuỷu của cuộc đời để hướng về một tương lai tươi sáng.

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