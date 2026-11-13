Nhịp cầu vững chắc thắt chặt mối quan hệ Campuchia-Việt Nam

Giáo sư, Tiến sĩ Phean Makara, Trường đại học Phật giáo Preah Sihamoniraja trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân. (Ảnh: HUY VŨ)

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 do Campuchia đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 15 đến 16/11/2026. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ Phean Makara, Trường đại học Phật giáo Preah Sihamoniraja về những lợi ích chiến lược mà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và các sự kiện bên lề mang lại cho Campuchia, cũng như những cơ hội có thể tận dụng để thúc đẩy hợp tác Campuchia-Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo sư, Tiến sĩ Phean Makara cho rằng, Campuchia thể hiện vai trò rất tích cực với tư cách là quốc gia sáng lập và là đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Sự kiện giúp Campuchia củng cố chủ nghĩa đa phương và mở rộng quan hệ song phương với 90 quốc gia trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Thông qua các sự kiện bên lề như FrancoTech và các diễn đàn doanh nghiệp, Campuchia có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, ký kết các hiệp định kinh tế quan trọng và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa sang các quốc gia thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Trong khi đó, sự kiện Làng Pháp ngữ trở thành một diễn đàn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc quảng bá di sản văn hóa, ẩm thực và tiềm năng du lịch của Campuchia đến các phái đoàn quốc tế và giới truyền thông trên toàn thế giới.

Campuchia nhận được những lợi ích mang tính lâu dài thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác học thuật với Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, trao đổi sinh viên và tạo ra các cơ hội việc làm mới cho giới trẻ Campuchia trên trường quốc tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Phean Makara tin tưởng Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Campuchia và Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Bình luận về những cơ hội hợp tác mới giữa Campuchia và Việt Nam thông qua Hội nghị lần này, học giả của Trường đại học Phật giáo Preah Sihamoniraja cho rằng sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại hội nghị được tổ chức ở Phnom Penh lần này chính là thể hiện sự ủng hộ toàn diện đối với vai trò chủ nhà của Campuchia. Sự kiện này tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo của hai nước gặp gỡ, thảo luận nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và giải quyết các vấn đề chung trong khu vực.

Thông qua các diễn đàn doanh nghiệp bên lề như FrancoTech và Hội nghị Doanh nhân Pháp ngữ, các doanh nghiệp và nhà đầu tư Campuchia và Việt Nam có thể bắt tay hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo và công nghệ để cùng xây dựng chuỗi cung ứng chung và mở rộng xuất khẩu sang thị trường của các quốc gia nói tiếng Pháp.

Giáo sư người Campuchia cho rằng, Việt Nam có ngành công nghiệp chế biến và công nghệ trình độ cao, trong khi Campuchia có tiềm năng mạnh mẽ về nông nghiệp, nguyên liệu thô và các sản phẩm nông-công nghiệp. Sự kết hợp này có thể tạo ra các sản phẩm hoàn thiện có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các quốc gia nói tiếng Pháp tại châu Âu và các nước trên thế giới.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phean Makara, Campuchia và Việt Nam có cơ hội hợp tác tổ chức các triển lãm du lịch và văn hóa tại Làng Pháp ngữ. Hai nước có thể thúc đẩy các gói du lịch chung, thí dụ du lịch sông Mê Công hoặc du lịch di sản để thu hút du khách và các phái đoàn quốc tế. Thị trường du lịch nói tiếng Pháp đặc biệt là công dân các nước như Pháp, Canada và Bỉ rất ưa chuộng loại hình du lịch tham quan văn hóa và lịch sử.

Biển quảng cáo về Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 treo trên đường phố ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong khi đó, với tư cách là các thành viên của OIF, Campuchia và Việt Nam có thể mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học thông qua việc thiết lập các chương trình học bổng, nghiên cứu chung và đào tạo nguồn nhân lực biết tiếng Pháp nhằm phục vụ cho lĩnh vực ngoại giao và thương mại quốc tế.

Bám sát chủ đề của Hội nghị “Tái đầu tư vào hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định lâu dài”, hai nước có thể thể hiện tiếng nói chung trên trường quốc tế trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và an ninh khu vực.

Giáo sư, Tiến sĩ Phean Makara nhấn mạnh rằng, việc tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 không chỉ nâng cao hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế mà còn là nhịp cầu vững chắc để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn.