Những điều bình dị ấy tạo nên sức bền bản sắc, giúp người Việt ở nước ngoài giữ mối liên hệ với đất nước và truyền tình yêu cội nguồn cho thế hệ sau.

Từ bản sắc cộng đồng đến hình ảnh Việt Nam

Gìn giữ bản sắc mới chỉ là một phần. Người Việt ở nước ngoài còn có thể đưa văn hóa Việt đến gần bạn bè quốc tế, giúp thế giới hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Từ góc nhìn của người đã sống ở nước ngoài 30 năm, trong đó gần 20 năm làm báo tại Đức, tôi cho rằng đây là một đóng góp thiết thực của kiều bào.

Văn hóa hiện diện qua lớp học tiếng Việt, sinh hoạt hội đồng hương, chương trình Tết hay bữa cơm gia đình. Khi mở rộng kết nối với người Đức và bạn bè quốc tế, những hoạt động ấy càng trở nên ý nghĩa hơn. Cùng tìm hiểu phong tục Tết, thưởng thức ẩm thực và nghe chuyện gia đình, vùng miền là cách để văn hóa Việt trở thành điểm gặp gỡ giữa con người với con người.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, Đức. (Ảnh: TGCC)

Vai trò “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam” không nhất thiết phải bắt đầu từ những hoạt động lớn. Một người Việt làm việc tận tâm, tôn trọng pháp luật, sống có trách nhiệm và sẵn lòng giúp đỡ người khác cũng góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp. Sức mạnh văn hóa nằm ở sự chân thành và hành

Trở về để nuôi dưỡng tình cảm với quê hương

Trong những năm làm báo tại Đức, tôi luôn quan tâm đến các hoạt động kết nối kiều bào với đất nước. Qua Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài, các đoàn kiều bào dự kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh và những chuyến thăm Trường Sa, tôi cảm nhận rõ tình cảm của đồng bào xa quê dành cho Tổ quốc.

Mỗi hoạt động mang lại cảm nhận riêng. Xuân Quê hương tạo không khí đoàn viên; Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài là dịp gặp gỡ, trao đổi và đóng góp ý kiến. Những chuyến thăm Trường Sa giúp kiều bào hiểu cuộc sống nơi đầu sóng, ngọn gió, đồng thời bồi đắp trách nhiệm đối với biển đảo quê hương.

Với thanh thiếu niên sinh ra ở nước ngoài, Trại hè Việt Nam là cơ hội để tìm hiểu lịch sử, văn hóa, gặp gỡ bạn bè cùng nguồn cội và khám phá đất nước mà cha mẹ, ông bà luôn nhắc đến.

Điều tôi trăn trở là làm thế nào để trải nghiệm ấy tiếp tục được phát huy. Chuyến đi sẽ có giá trị lâu dài hơn nếu cảm xúc được chuyển hóa thành bài viết, buổi nói chuyện, hoạt động văn hóa hoặc dự án giao lưu tại nơi kiều bào sinh sống. Với người làm báo, đó là dịp để kể những câu chuyện chân thực về đời sống và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Phát huy chủ trương bằng việc làm cụ thể

Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đặt nền tảng để củng cố mối quan hệ giữa kiều bào với quê hương. Trong giai đoạn mới, chủ trương của Đảng tiếp tục hướng tới phát huy nguồn lực cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp cho đất nước.

Định hướng ấy gắn với chủ trương phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và các định hướng tại Đại hội XIV của Đảng. Văn hóa vừa là di sản cần gìn giữ, vừa là nguồn lực phát triển, nền tảng gắn kết xã hội và thành tố trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu phát huy nguồn lực và vai trò của kiều bào.

Từ thực tế tại Đức, tôi cho rằng cần tạo điều kiện để bà con chủ động tham gia. Hội đoàn, nghệ sĩ, giáo viên, trí thức và người làm báo có kinh nghiệm tổ chức hoạt động, hiểu nhu cầu của cộng đồng và đặc điểm xã hội tại địa phương; nếu được kết nối, họ có thể xây dựng các chương trình văn hóa hiệu quả.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đa dạng về thế hệ, nghề nghiệp và hoàn cảnh. Vì vậy, không nên áp dụng một mô hình chung, mà cần lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích sáng kiến phù hợp với thực tế. Sự gắn bó với quê hương bền vững hơn khi đóng góp của mỗi người được trân trọng.

Kể những câu chuyện thuyết phục

Với gần 20 năm làm báo trong cộng đồng người Việt tại Đức, tôi nhận thấy báo chí tiếng Việt ở nước ngoài có vị trí riêng: Giúp đồng bào cập nhật thông tin về quê hương và nơi cư trú, duy trì tiếng Việt, kết nối các thế hệ và phản ánh đóng góp của cộng đồng.

Báo chí cộng đồng có thể là cầu nối thông tin giữa Việt Nam và xã hội sở tại. Câu chuyện về người Việt thành công trong nghiên cứu, kinh doanh, nghệ thuật, hoạt động xã hội; chương trình hợp tác Việt-Đức và sáng kiến của thanh niên gốc Việt là chất liệu để giới thiệu một Việt Nam gần gũi, có chiều sâu.

Báo chí trong nước và báo chí cộng đồng nên tăng cường hợp tác qua trao đổi tư liệu, phối hợp chuyên đề, giao lưu nghiệp vụ và phát triển nội dung phù hợp với độc giả đa ngôn ngữ. Hoạt động cần được duy trì thường xuyên, dựa trên sự tin cậy nghề nghiệp.

Mối quan tâm lâu dài

Nhiều gia đình Việt Nam ở Đức quan tâm đến việc gìn giữ tiếng Việt cho con em. Trẻ sinh ra và lớn lên tại Đức thường sử dụng tiếng Đức trong học tập, giao tiếp và sinh hoạt. Nếu thiếu môi trường tiếng Việt phù hợp, khoảng cách ngôn ngữ giữa các thế hệ có thể ngày càng lớn.

Cần hỗ trợ lớp tiếng Việt cộng đồng, xây dựng học liệu phù hợp và khuyến khích phương pháp học tập chủ động. Việc học có thể gắn với truyện dân gian, lịch sử, âm nhạc, ẩm thực, phim ảnh và câu chuyện gia đình; các câu lạc bộ đọc sách, sân khấu hay các cuộc thi kể chuyện cũng giúp tiếng Việt trở nên gần gũi hơn với giới trẻ.

Điều quan trọng là giúp các em hiểu rằng việc gìn giữ bản sắc Việt Nam không có nghĩa là đứng ngoài xã hội nơi mình sống. Người trẻ có thể tự hào về nguồn gốc Việt Nam, sử dụng thành thạo tiếng sở tại, học tập và làm việc tốt, đồng thời đóng góp cho cả hai đất nước. Những người hiểu và kết nối hai nền văn hóa sẽ là cầu nối trong tương lai.

Những hoạt động bền bỉ

Từ thực tiễn cộng đồng, tôi xin nêu ba kiến nghị:

Trước hết, cần tạo điều kiện cho các sáng kiến văn hóa do kiều bào khởi xướng. Hội đoàn, cơ sở dạy tiếng Việt, nghệ sĩ và truyền thông cộng đồng nên được tiếp cận thông tin, tư liệu, đối tác tại Việt Nam. Hỗ trợ cần minh bạch, linh hoạt và khuyến khích để chương trình được duy trì lâu dài.

Thứ hai, cần quan tâm đến tiếng Việt và thế hệ trẻ. Bên cạnh hỗ trợ giáo viên, học liệu, nên mở rộng giao lưu thanh niên và chương trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa phù hợp với nhu cầu của người trẻ ở từng quốc gia.

Thứ ba, nên tăng cường kết nối với báo chí, trí thức, nghệ sĩ và những người làm công tác cộng đồng ở nước ngoài. Mạng lưới hợp tác giúp chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp sự kiện, phát triển nội dung đa ngôn ngữ và kết nối với cơ sở văn hóa, giáo dục sở tại. Cơ quan đại diện Việt Nam có thể hỗ trợ kết nối, đồng thời tôn trọng tính chủ động của từng cộng đồng.

Hoạt động của cộng đồng người Việt tại Đức. (Ảnh TGCC)

Từ trải nghiệm tại Đức, tôi tin rằng sức mạnh của những nhịp cầu ấy nằm ở sự chân thành và sự bền bỉ. Muốn bạn bè quốc tế hiểu Việt Nam, cần tạo điều kiện để họ gặp gỡ người Việt, nghe câu chuyện chân thực và cùng tham gia hoạt động có ý nghĩa. Muốn thế hệ trẻ gắn bó với quê hương, cần trao cho các em cơ hội để tìm hiểu và trải nghiệm.

Phát huy vai trò “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam” không nên chỉ là khẩu hiệu, mà cần được cụ thể hóa thành hành động trong đời sống cộng đồng.

Khi văn hóa giúp con người hiểu nhau hơn, lòng tin được bồi đắp. Bằng sự tôn trọng, trách nhiệm và hợp tác thiết thực, kiều bào tiếp tục là nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia qua những việc làm nhỏ hằng ngày.

Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, CHLB Đức