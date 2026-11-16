Nhịp cầu tin cậy qua Thái Bình Dương

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

VIỆT NAM - CHILE · ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Từ nền tảng hữu nghị 55 năm, Việt Nam và Chile bước vào khuôn khổ Đối tác chiến lược với kỳ vọng đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Nhịp cầu qua Thái Bình Dương được bồi đắp bằng lòng tin, sự thấu hiểu văn hóa và những lợi ích thiết thực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Khoảng cách địa lý có thể đo bằng hải lý, nhưng sự gần gũi giữa các dân tộc được bồi đắp bằng lòng tin và những giá trị cùng chia sẻ. Quan hệ Việt Nam - Chile là một minh chứng. Là quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Chile đã cùng Việt Nam vun đắp tình hữu nghị qua hơn nửa thế kỷ, vượt qua những khác biệt về hoàn cảnh và điều kiện phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 16/11, sau hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Chile là bạn bè truyền thống và một trong những đối tác quan trọng nhất tại Mỹ Latinh. Sự trân trọng ấy là nền tảng để hai nước bước vào khuôn khổ Đối tác chiến lược với niềm tin và kỳ vọng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ý nghĩa của bước phát triển này cần được nhìn từ khả năng chuyển hóa tình hữu nghị thành những cơ hội cụ thể. Sáu trụ cột hợp tác chiến lược, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, nông nghiệp, khoa học – công nghệ, giáo dục và văn hóa, quốc phòng, an ninh, tạo cơ sở để quan hệ song phương phát triển toàn diện hơn. Giá trị của khuôn khổ mới sẽ được thể hiện qua hiệu quả thực hiện, qua những lợi ích mà doanh nghiệp và người dân có thể cảm nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Những định hướng kết nối vận tải, hậu cần, tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh cho thấy tầm nhìn vượt ra ngoài trao đổi hàng hóa đơn thuần. Khi kết nối được cải thiện, khoảng cách địa lý có thể từng bước được thu hẹp bằng khả năng tiếp cận thị trường, hợp tác sản xuất và chia sẻ công nghệ. Những tiềm năng về nông nghiệp, khoáng sản, công nghiệp và hệ thống cảng biển vì thế có thêm điều kiện để trở thành nguồn lực phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast chụp ảnh chung. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Để những triển vọng ấy thành hiện thực, cần sự tiếp nối bằng các thỏa thuận cụ thể, cơ chế phối hợp hiệu quả và việc tháo gỡ những trở ngại trong thực tiễn. Một khuôn khổ chiến lược chỉ có sức sống khi mở đường cho những dự án khả thi, tạo thêm việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và mang lại giá trị lâu dài cho cả hai phía.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong tiến trình đó, việc giáo dục và văn hóa được xác định là một trụ cột hợp tác có ý nghĩa sâu sắc. Hiểu biết về lịch sử, lối sống và bản sắc của nhau giúp các dân tộc xây dựng sự tin cậy bền vững. Giao lưu văn hóa còn tạo nền tảng xã hội cho hợp tác kinh tế: sự am hiểu con người và cách ứng xử giúp các đối tác tôn trọng khác biệt, tìm được tiếng nói chung và gắn bó lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nhận định của Tổng thống José Antonio Kast về vai trò của thế hệ trẻ cũng gợi mở một yêu cầu quan trọng. Tình hữu nghị cần được trao truyền bằng những trải nghiệm sống động. Những cơ hội học tập, nghiên cứu, giao lưu nghệ thuật và hợp tác sáng tạo sẽ giúp người trẻ hai nước tiếp nhận di sản hữu nghị bằng hiểu biết của chính mình, từ đó có động lực làm giàu thêm mối quan hệ ấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sự gắn kết song phương còn được củng cố bởi việc hai nước cùng đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Đó là cơ sở để hợp tác Việt Nam - Chile đóng góp vào một môi trường ổn định, nơi các quốc gia có thể phát triển và theo đuổi những lợi ích chính đáng.

Tổng thống Chile Jose Antonio Kast phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Từ hai bờ Thái Bình Dương, Việt Nam và Chile cùng chia sẻ mong muốn phát triển vì hạnh phúc của nhân dân. Khi mong muốn ấy được cụ thể hóa bằng hành động, tình hữu nghị 55 năm sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới. Nhịp cầu bền vững nhất giữa hai dân tộc chính là niềm tin được vun đắp qua từng việc làm và lợi ích được sẻ chia trong cuộc sống.

Bài viết: HIỀN LƯƠNGBÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA