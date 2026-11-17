Một cảnh trong vở múa đương đại “Mùa đom đóm”, do nhóm Hanoi Dance Theater biên đạo trên nền nhạc của Hồ Hoài Anh. Ảnh: TRIỀU PHẠM

Trong không gian rạp Hội An, những giai điệu opera kinh điển, chuyển động uyển chuyển của ballet và ngôn ngữ hình thể giàu biểu cảm của múa đương đại đã đưa khán giả bước vào cuộc đối thoại văn hóa đầy màu sắc.

Không cần chung một ngôn ngữ, nghệ sĩ và công chúng vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm qua âm nhạc, chuyển động và những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật.

Diễn ra từ ngày 12 đến 14/11, chương trình “Đối thoại Á - Âu” do Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của 20 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp. Cả ba đêm diễn đều miễn phí, thu hút đông đảo người dân và du khách đăng ký tham dự, khán phòng kín chỗ.

Những loại hình nghệ thuật có nguồn gốc, đặc trưng và phương thức biểu đạt khác nhau cùng hiện diện trên một sân khấu. Tác phẩm múa đương đại “Mùa đom đóm” đưa người xem đến với những chuyển động tinh tế, giàu cảm xúc.

Các trích đoạn opera kinh điển mở ra không gian âm nhạc phương Tây, trong khi tác phẩm “Đông Hồ” kết hợp kỹ thuật ballet với cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam, tạo nên sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại.

Ở “Đông Hồ”, chất liệu văn hóa dân gian không chỉ được nhìn nhận như một di sản cần gìn giữ mà còn trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo. Sự kết hợp giữa ballet và mỹ thuật truyền thống cho thấy, những giá trị văn hóa bản địa có thể được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận với công chúng đương đại.

“Đối thoại Á - Âu” trở thành cuộc gặp gỡ giữa các loại hình nghệ thuật phương Đông và phương Tây; đồng thời là cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ với khán giả, giữa những giá trị truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại, giữa di sản địa phương với dòng chảy nghệ thuật thế giới.

Một cảnh trong vở múa đương đại “Mùa đom đóm”, do nhóm Hanoi Dance Theater biên đạo trên nền nhạc của Hồ Hoài Anh. Ảnh: TRIỀU PHẠM

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, sự hưởng ứng tích cực của khán giả trong cả ba đêm diễn thể hiện tiềm năng phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp tại địa phương.

Đặc biệt, chương trình mở cửa miễn phí giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp xúc với những loại hình nghệ thuật vốn chưa phổ biến rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa thường ngày.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, việc phối hợp tổ chức “Đối thoại Á - Âu” nhằm đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với đời sống, tạo cơ hội để những sắc màu văn hóa khác nhau gặp gỡ, giao hòa trên mảnh đất di sản Hội An.

Đây còn là dịp khảo sát thị hiếu của người dân và du khách đối với các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác, phát huy công năng rạp Hội An trong thời gian tới; thực hiện mục tiêu từng bước đưa nơi đây trở thành không gian văn hóa, nơi nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, các giá trị nghệ thuật được sẻ chia và lan tỏa.

Sự đón nhận của khán giả đối với “Đối thoại Á - Âu” là tín hiệu tích cực, cùng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm ngày càng tăng. Từ cuộc gặp gỡ giữa ballet và tranh dân gian Đông Hồ, hay giữa opera phương Tây với công chúng phố Hội, những kết nối văn hóa đang mở ra khả năng làm giàu thêm bản sắc đô thị di sản.