Tiết mục múa hát tại chương trình. (Ảnh: THANH THỂ)

Có những khoảnh khắc, người giảng viên Nga rưng rưng nước mắt, khi nghe những giai điệu gợi nhớ về lịch sử và con người Việt Nam.

“Tôi rất vui vì đã đến tham dự ngày hội hôm nay. Chương trình nghệ thuật thật tuyệt vời, vô cùng xúc động, khiến tôi nhiều lúc rưng rưng nước mắt”, bà Lilia Kovtun chia sẻ.

Hiện đang trực tiếp giảng dạy các học viên cao học và nghiên cứu sinh Việt Nam, bà Kovtun bày tỏ niềm vui khi chứng kiến những người trẻ Việt Nam sang Nga học tập, nghiên cứu và tiếp thu văn hóa sở tại.

Bà hy vọng sau khi hoàn thành chương trình học, các sinh viên sẽ trở về quê hương, tiếp tục giảng dạy tiếng Nga và góp phần giới thiệu văn hóa Nga đến với người Việt Nam.

Những tiết mục múa của các em nhỏ, các phần trình diễn ca hát và khả năng dẫn chương trình lưu loát bằng tiếng Nga của sinh viên Việt Nam đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với bà. “Đây thật sự là một buổi tối tuyệt vời. Tôi không hề hối tiếc dù chỉ một phút vì đã đến đây”, bà Kovtun nói.

Bà Lilia Kovtun chia sẻ cảm xúc với phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: THANH THỂ)

Cảm xúc của nữ giảng viên Nga cũng phần nào thể hiện ý nghĩa của chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn”, do sinh viên Việt Nam tại Đại học Sư phạm quốc gia Moskva tổ chức chiều 16/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất, phụ trách Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga gửi lời chúc mừng tới các nhà giáo Việt Nam và Nga, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Ngày Nhà giáo Việt Nam trong đời sống tinh thần của dân tộc.

Theo bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, truyền thống tôn sư trọng đạo được gìn giữ qua nhiều thế hệ thể hiện sự kính trọng đối với người thầy, đề cao tri thức và lòng biết ơn những người dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục.

Đáng chú ý, việc tổ chức chương trình tại Đại học Sư phạm quốc gia Moskva mang ý nghĩa sâu sắc. Tiền thân của trường là Viện Sư phạm quốc gia Moskva mang tên V.I.Lenin, một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Liên Xô (trước đây) tiếp nhận đào tạo sinh viên Việt Nam.

Trong số 100 nam, nữ thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử sang Liên Xô học tập vào giữa những năm 1950, có những người đã được đào tạo tại đây.

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa tặng quà ông Viktor Dronov, quyền Phó Hiệu trưởng thứ nhất Đại học Sư phạm quốc gia Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngôi trường này cũng đào tạo những giảng viên tiếng Nga đầu tiên của Việt Nam, những người sau này góp phần xây dựng và phát triển hoạt động giảng dạy tiếng Nga tại quê nhà, đồng thời vun đắp quan hệ giáo dục và văn hóa giữa hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Viktor Dronov, quyền Phó Hiệu trưởng thứ nhất Đại học Sư phạm quốc gia Moskva, khẳng định hợp tác giữa trường với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa và khoa học có truyền thống lâu đời và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhà trường tự hào là một trong những cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ sư phạm Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam trong thời gian tới.

Ông cho biết, Đại học Sư phạm quốc gia Moskva hiện có gần 60 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học. Các sinh viên không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa của trường, góp phần trở thành những nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tiết mục múa hát tại chương trình. (Ảnh: THANH THỂ)

Với những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, “Mạch nguồn” đã đưa hình ảnh quê hương, đất nước và những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Nga. Đối với các sinh viên Việt Nam đang học tập xa nhà, đây cũng là dịp thể hiện tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ và lòng biết ơn đối với những người thầy, người cô đã đồng hành trên con đường học tập.

Trần Phương Bảo Ngọc, nghiên cứu sinh năm thứ nhất Đại học Sư phạm quốc gia Moskva cho biết, chương trình là ý tưởng được Hội Sinh viên Việt Nam tại trường ấp ủ từ lâu. Việc tổ chức một sự kiện có quy mô lớn đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự phối hợp của các thành viên.

Trần Phương Bảo Ngọc bày tỏ tình yêu với Đại học Sư phạm quốc gia Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước đây, do số lượng sinh viên Việt Nam còn hạn chế, Hội gặp khó khăn về nhân lực để triển khai những hoạt động như vậy. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn tiếng Nga và đến học tập tại trường, tạo điều kiện để Hội có thêm nhân lực hiện thực hóa ý tưởng.

Theo Bảo Ngọc, chương trình được tổ chức với mong muốn bày tỏ lòng tri ân tới các thầy cô, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nga và quốc tế. Là những người đang theo đuổi con đường trở thành nhà giáo, các sinh viên càng thấu hiểu ý nghĩa của nghề dạy học và mong muốn tiếp nối những giá trị tri thức, văn hóa mà các thế hệ thầy cô đã trao truyền.

Không gian văn hóa Việt Nam tại chương trình cũng thu hút sự quan tâm của sinh viên Nga và quốc tế. (Ảnh: THANH THỂ)

Chia sẻ về quãng thời gian học tập tại Nga, Bảo Ngọc cho biết cô đã gắn bó với Đại học Sư phạm quốc gia Moskva hơn một năm và ngày càng thêm yêu quý ngôi trường. Điều khiến cô ấn tượng là sự tận tâm, chu đáo của các thầy cô Nga, luôn quan tâm, theo sát tiến độ học tập, nghiên cứu và sẵn sàng hỗ trợ sinh viên khi gặp khó khăn. Sự đồng hành đó giúp cô có thêm động lực trên con đường học tập, nghiên cứu và hướng tới sự nghiệp giảng dạy trong tương lai.

Chương trình cũng làm lay động các sinh viên Nga và quốc tế. Đặc biệt, nhóm sinh viên Cuba hiện đang theo học tại các cơ sở giáo dục tại Nga bày tỏ ngưỡng mộ tài năng và tâm huyết của sinh viên Việt Nam trong việc tổ chức và dàn dựng các tiết mục văn nghệ.

Theo dõi chương trình, họ chia sẻ cảm nhận được sâu sắc nét đẹp văn hóa Việt Nam trong truyền thống tôn sư trọng đạo, đồng thời cũng cảm nhận được giá trị của tình hữu nghị các dân tộc mà chương trình mang lại.

Sinh viên Cuba hào hứng với chương trình. (Ảnh: THANH THỂ)

Những tràng pháo tay, những ánh mắt chăm chú dõi theo sân khấu và cả những giọt nước mắt xúc động của khán giả Nga và quốc tế đã góp phần làm nên một buổi tối giàu cảm xúc, nơi tình yêu nghề giáo và tình hữu nghị Việt-Nga cùng được tiếp nối qua các thế hệ.