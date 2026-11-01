Nhịp cầu kết nối, lan tỏa lòng nhân ái

Có những chương trình XHTT đã duy trì định kỳ hàng năm suốt hơn 2 thập kỷ qua; có những chương trình lại diễn ra đột xuất khi xảy ra thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ; hay những cảnh đời bất hạnh được báo chí phát hiện... Đồng hành cùng hành trình lan toả yêu thương của Báo CAND, luôn có các độc giả hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp giàu lòng nhân ái...

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trao nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai (ngày 27/7/2016) trong chương trình “70 năm Báo CAND, 70 nhà tình nghĩa”.

Những con số ấn tượng

Gần 92 tỷ đồng là tổng số tiền XHTT mà Báo CAND đã quyên góp và tổ chức trao tặng trong 10 năm qua (2016-6/2026). Để có con số ấn tượng này, là sự tin tưởng, gửi gắm của những tấm lòng thiện nguyện trong và ngoài nước. Đó có thể là cháu học sinh gửi phần tiền tiết kiệm từ “nuôi lợn”, là cô cán bộ hưu trí, là anh “xe ôm”, là cán bộ, chiến sĩ Công an (CBCS), là kiều bào, là các doanh nhân và doanh nghiệp...

Nhờ sự đóng góp này, Báo đã tổ chức các chương trình XHTT ý nghĩa như: “Tết vì người nghèo”; hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo; ủng hộ đồng bào gặp thiên tai; hỗ trợ CBCS Công an làm nhiệm vụ chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình CBCS hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn...

Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập trao quà trong chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026 tại xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên.

Mỗi chương trình XHTT đều được thực hiện trên tinh thần nhân ái và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, độc giả. Bởi đằng sau đó là mong muốn sẻ chia của những tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, là sự nâng đỡ tương lai cho những cảnh đời còn khó khăn... Điển hình như chương trình hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo. Trong 10 năm qua, chương trình đã trao tặng hàng triệu món quà gồm xe đạp, máy tính, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại các tỉnh từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam với tổng số tiền là 16,6 tỷ đồng.

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đã gây ra thiên tai bất thường và hậu quả vô cùng khốc liệt. Năm 2020, lũ lụt gây thiệt hại rất lớn ở các tỉnh miền Trung, Báo CAND đã đồng hành cùng Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung trao tặng 200 tấn gạo cho bà con vùng lũ lụt. Trận bão Yagi năm 2024 gây thiệt hại nặng nề cho bà con các tỉnh miền núi phía Bắc, Báo đã vận động và trao tặng 1,9 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong 10 năm qua, số tiền mà Báo vận động, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt là 17,4 tỷ đồng.

Hẳn bạn đọc còn nhớ, đại dịch COVID-19 diễn ra trong thời gian 2020-2022 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Báo đã vận động, phối hợp cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trao tặng 6.500 bộ đồ bảo hộ y tế dành tặng CBCS Công an nơi tuyến đầu chống dịch; tặng quà CBCS Công an viên có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Thanh Hóa, Lào Cai; tặng 7.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho 7 bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tặng quà hỗ trợ người dân khó khăn trong khu vực phong tỏa và lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19… với số tiền 3,4 tỷ đồng.

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua của Báo Công an nhân dân, không thể không nhắc đến chương trình XHTT được thực hiện đúng dịp Báo kỷ niệm 70 năm thành lập. Đó là chương trình “70 năm Báo Công an nhân dân – 70 nhà tình nghĩa” hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách CAND, CBCS người dân tộc thiểu số, CBCS vùng sâu, vùng xa khó khăn về nhà ở. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, trong đó có Công ty Trung Nam. Kết quả, chương trình đã vận động và hỗ trợ xây dựng 98 căn nhà, vượt dự kiến ban đầu 28 căn.

“Tích tiểu thành đại”

Con số gần 92 tỷ đồng vận động và trao tặng trong chương trình XHTT 10 năm qua đã nói lên hiệu quả mà chương trình mang lại. Đó là tâm huyết của Ban Biên tập, là sự đóng góp bền bỉ của rất nhiều tấm lòng thiện nguyện, là sự gửi gắm của rất nhiều cá nhân, tổ chức thông qua Báo CAND để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống…

Hằng tháng, cứ đến khoảng thời gian nhất định, tài khoản Quỹ XHTT của Báo lại nhận được số tiền 200.000 đồng của cô Nguyễn Thị Cúc, trú tại Hà Nội. Hàng chục năm nay, cô Cúc bền bỉ trích một phần lương hưu gửi đến Quỹ. Trước đây, khi còn khoẻ thì cô đích thân đến toà soạn để gửi gắm. Toà soạn chuyển từ phố Thợ Nhuộm đến phố Nguyễn Du, rồi chuyển đến phố Đinh Lễ, cô Cúc đến tận nơi gửi Quỹ. Mới đây, khi Báo CAND chuyển trụ sở đến phố Lê Đức Thọ, do tuổi cao, sức yếu không đến tận nơi được thì cô chuyển khoản để cùng Báo làm việc thiện.

Đồng chí Trần Hồng Thanh, Phó Tổng Biên tập trao quà tặng bệnh nhân nghèo tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương dịp Tết năm 2023.

Ông Lâm Tấn Lợi, chủ doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi cũng là một người bền bỉ với công tác XHTT của Báo trên 20 năm qua. Việc sản xuất, kinh doanh có lúc thăng, lúc trầm nhưng khi có điều kiện là ông sẵn sàng chung tay. Trước kia, mỗi khi xảy ra thiên tai, tai nạn hoặc các chương trình XHTT “đến hẹn lại lên” như “Tết vì người nghèo”, ông chủ động tham gia đóng góp. Cứ thế, từ cái duyên bắt đầu từ việc giúp đỡ các nhân vật trong bài báo “Ngôi nhà có hai người điên” của nhà báo Nguyễn Hồng Lam trên Chuyên đề An ninh thế giới, ông đã đồng hành cùng Báo trong các hoạt động từ thiện với số tiền đóng góp nhiều tỷ đồng trong suốt nhiều năm.

Còn nhiều, nhiều lắm tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ hoạt động XHTT của Báo. Đó là các Ngân hàng VietinBank, Agribank, BIDV; là các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, Công ty Văn Phú, Công ty Tôn Hoa Sen, Công ty Trung Nam... Các cô, bác là thành viên của Trường mẫu cũng kiên trì đóng góp, để khi gom được số tiền hàng chục triệu đồng lại cùng nhau đến toà soạn Báo gửi gắm nhằm hỗ trợ những người còn khó khăn trong cuộc sống.

Chính họ, những tấm lòng hảo tâm đã bền bỉ đóng góp, “tích tiểu thành đại” để Quỹ XHTT của Báo có nhiều chục tỷ đồng thực hiện các chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, lan toả tình yêu thương đến muôn nơi.

“Tết vì người nghèo” – Dấu ấn hơn 20 năm

Hơn 20 năm liên tục, cứ mỗi dịp hoa đào nở trên các triền đồi miền núi phía Bắc, hoa mai nở ở đất phương Nam, chương trình “Tết vì người nghèo” lại được tổ chức. Đây là chương trình XHTT gắn với thương hiệu Báo CAND và nhận được sự gửi gắm, đồng hành của nhiều nhà hảo tâm cũng như nhận được sự tin yêu của CBCS, người dân khó khăn.

Thượng tá Đặng Ngọc Như, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam trao quà tặng bà con xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, tháng 1/2026.

Trong 10 năm gần đây, chương trình đã huy động được gần 42 tỷ đồng để trao tặng các hộ gia đình chính sách khó khăn, người mắc bệnh nan y, bà con vùng sâu, vùng xa thuộc hộ nghèo... Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, sự chung tay của Công an các xã biên giới, hải đảo, các tỉnh, thành trong cả nước, những món quà được trao vào dịp trước Tết Nguyên đán, góp phần mang lại cái Tết ấm áp, động viên những người có hoàn cảnh khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc mà chương trình muốn gửi gắm.

Tôi may mắn được tham gia chương trình “Tết vì người nghèo” từ khi là phóng viên mới vào nghề. Cùng các đoàn công tác XHTT có mặt tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, Bệnh viện K... hay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng... chứng kiến những bệnh nhân nghèo sát ngày Tết nhận được quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt, tuy không nhiều nhưng ai cũng phấn khởi bởi nhận được sự quan tâm của mọi người vào dịp lễ, Tết.

Lãnh đạo các phòng, ban của Báo có mặt ở khắp các vùng miền, trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân 2026, tôi có mặt tại xã biên giới Nà Bủng, Nà Hỷ thuộc huyện Nậm Pồ (cũ), tỉnh Điện Biên. Đoàn công tác do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu với sự tham gia của đại diện nhà tài trợ - Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Điện Biên; đại diện Công an tỉnh Điện Biên, Công an xã, cùng đại diện chính quyền xã trao tận tay món quà 500.000 đồng/người đến 400 bà con. Thông qua chuyến công tác thiện nguyện cuối năm, chúng tôi không chỉ trao đi yêu thương mà còn là dịp để đến với nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc. Là dịp tận mắt chứng kiến nỗ lực của đồng bào các dân tộc thiểu số cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đây xây dựng và bảo vệ vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Chương trình “Tết vì người nghèo” 2026 đã vận động được gần 1 tỷ đồng để trao quà cho bà con các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Đồng Tháp, Vĩnh Long. So với những năm trước đây, số tiền vận động và trao tặng có ít hơn do những yếu tố khách quan. Tuy nhiên, Ban Biên tập đã nỗ lực duy trì thực hiện chương trình, để mỗi dịp Tết đến, cán bộ, phóng viên của Báo lại háo hức chuẩn bị những chuyến công tác trao quà, mang xuân sớm đến với bà con gặp khó khăn...

Trái ngọt từ hành trình kết nối

Ông Phan Văn Thủy, Việt kiều Mỹ trở thành một nhà hảo tâm đồng hành với Báo CAND trong nhiều chương trình thiện nguyện qua một bài báo nhỏ: “Cậu học sinh lớp 9 bị ung thư vòm họng cần được tiếp sức”. Bài báo phản ánh tình trạng éo le của học sinh Lê Ngọc Nam, quê ở vùng biển tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) mắc bệnh nan y. Đọc bài báo, ông Thủy đã chuyển ngay số tiền hơn 100 triệu đồng để giúp Nam điều trị bệnh. Cậu bé đỡ bệnh, sức khoẻ dần ổn định đã là kỳ tích với gia đình. Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng ở đây.

Là một người xa quê từ năm 17 tuổi, bôn ba lập nghiệp ở nước ngoài từ bàn tay trắng, ông Thuỷ xây dựng nên Công ty Sunrise chuyên sản xuất nguyên liệu nhựa ở Mỹ. Năm 1998, ông thành lập Công ty TNHH Nhựa Hừng Đông ở Bình Dương. Gặp cậu bé Nam, ông đã dang tay cứu giúp chữa bệnh và tiếp tục hỗ trợ Nam xây dựng tương lai. Khi Nam có gia đình riêng, ông đã nhận vợ chồng em vào làm việc ở công ty và sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ. Như vậy, từ cái duyên giúp chữa bệnh ban đầu, ông đã cho Nam “cần câu cơm” để em có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình.

Trận bão Yagi năm 2024 gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc, khi biết Báo tổ chức chương trình vận động hỗ trợ bà con, ông Thủy và gia đình đã ủng hộ 1 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ của ông đã được Báo trao tặng đến bà con 3 tỉnh chịu thiệt hại nặng do bão Yagi. Hành động của một Việt kiều xa xứ chung tay ủng hộ đồng bào khi gặp thiên tai thật đáng trân trọng. Khi có dịp tiếp xúc với ông và vợ - bà La Tú Quyên, chúng tôi càng thêm trân quý nghĩa cử của ông bà.

Tôi xin khép bài báo tại đây bằng câu chuyện đồng hành cùng Báo CAND trong hành trình thiện nguyện của vợ chồng ông Thuỷ. Bởi, chính câu chuyện có hậu của cậu bé Nam ngày nào là trái ngọt, là minh chứng cho sự kết nối những tấm lòng nhân ái đến với người có hoàn cảnh éo le, khó khăn trong cuộc sống đã và đang được những người làm báo CAND tiếp nối…