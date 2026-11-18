Hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt người trẻ trước những thách thức về nhận thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Làm thế nào để thanh niên tiếp thu tinh hoa thế giới mà không đánh mất bản sắc dân tộc, vững vàng trước những biến động toàn cầu?