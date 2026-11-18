Nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Ukraine
Trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, các hoạt động ngoại giao nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia. Với Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine, những nỗ lực kết nối cộng đồng, hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa đang góp phần gìn giữ mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhip-cau-huu-nghi-viet-nam-ukraine-246261118094829382.htm