Nhịp cầu giao lưu văn hóa từ sân chơi 'Tiếng hát Hà Nội 2026'

Các thí sinh quốc tế trước giờ G. Ảnh: Thanh Hải

Bệ đỡ từ những giảng đường

Tại vòng Sơ khảo cuộc thi năm nay, nhóm thí sinh đến từ Trường Đại học Hà Nội, ngôi trường vốn nổi tiếng với môi trường đào tạo hội nhập quốc tế và quy tụ đông đảo sinh viên nước ngoài đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt. Đằng sau những tiết mục dự thi bằng tiếng Việt của các bạn trẻ quốc tế là sự động viên, đồng hành sát sao của nhà trường và các giảng viên.

Chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi, thí sinh Đào Lôi Lôi (22 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, sinh viên năm thứ tư Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội) cho biết, chính cô giáo chủ nhiệm đã nhận thấy chất giọng của em và khuyến khích em ghi danh thử sức ở sân chơi âm nhạc lớn của Thủ đô.

Thí sinh Keobounheuang, người Lào, biểu diễn ca khúc Bèo dạt mây trôi. Ảnh: Thanh Hải

Còn Keobounheuang (quốc tịch Lào, sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Hà Nội) hào hứng chia sẻ hành trình được nhà trường tiếp sức từ các buổi giao lưu văn hóa cấp trường cho đến ngày thi chính thức.

“Nhà trường rất quan tâm và hỗ trợ chúng em. Thầy cô thông báo thông tin cuộc thi, đặt xe đưa đón chúng em đi thi và hằng ngày, cô giáo chủ nhiệm đều nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở chúng em luyện tập”, Keobounheuang kể.

Sự kết nối chủ động giữa nhà trường và Ban Tổ chức đã giúp Tiếng hát Hà Nội bước ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi nghệ thuật thông thường để trở thành ngày hội giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa trong cộng đồng sinh viên quốc tế tại Hà Nội.

Thí sinh Đào Lôi Lôi (22 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, sinh viên năm thứ tư Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội). Ảnh: Thanh Hải

Không chỉ thu hút sinh viên đến từ các trường đại học đa ngành, sân chơi năm nay còn ghi dấu ấn đặc biệt với sự tham gia của nhóm học viên quốc tế đang theo học chuyên ngành nghệ thuật tại Việt Nam.

Trực tiếp đồng hành và tiếp lửa cho 4 học viên Lào của Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ngay trước giờ bước vào vòng Sơ khảo, NSƯT Thúy Nội, giảng viên Khoa Thanh nhạc của trường bày tỏ niềm phấn khởi: “Khi biết “Tiếng hát Hà Nội”, một cuộc thi có bề dày uy tín được mở rộng cơ hội cho cả các học viên quốc tế, tôi rất hào hứng động viên các em đăng ký tham gia. Các học viên của trường bước vào cuộc thi hôm nay với tâm thế tràn đầy tình yêu dành cho Hà Nội và đất nước Việt Nam”.

Trong trang phục quân nhân nước bạn Lào chỉnh tề cùng lời chào “Sabaidee” thân thiện, thí sinh Nậm Xảy (sinh viên năm thứ 3 Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) rạng rỡ chia sẻ cảm xúc trước giờ tranh tài: “Em rất vui và tự hào khi được góp mặt tại Tiếng hát Hà Nội. Đến với sân chơi âm nhạc lớn của Thủ đô, điều em mong muốn nhất là được cọ xát, học hỏi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm biểu diễn quý báu cho bản thân”. Thí sinh Palima cũng mong muốn được thử sức ở “Tiếng hát Hà Nội” nhằm có thêm những trải nghiệm nghề nghiệp, để phát huy tốt hơn khả năng của bản thân.

Sự đồng điệu văn hóa sau những giai điệu Việt

Đáng chú ý, điều tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt của nhóm thí sinh nước ngoài tại “Tiếng hát Hà Nội 2026” nằm ở khả năng phát âm tiếng Việt và gu chọn bài đầy tinh tế, phản ánh sự đồng điệu sâu sắc với tâm hồn, văn hóa Việt Nam.

Thí sinh Hàn Chính (sinh viên năm thứ 4 Đại học Hà Nội). Ảnh: Thanh Hải

Gây bất ngờ lớn tại buổi thi Sơ khảo là lựa chọn của nữ sinh Lào Keobounheuang khi em quyết định thử sức với làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh Bèo dạt mây trôi, một tác phẩm đòi hỏi sự luyến láy mềm mại và chiều sâu cảm xúc.

Từng đi xem cuộc thi từ mùa trước nhưng chưa đủ vốn tiếng Việt để đăng ký, suốt một năm qua, Keobounheuang kiên trì trau dồi ngôn ngữ và dành trọn hai tháng tập luyện cho ca khúc này. Lý giải về lựa chọn đặc biệt này, nữ sinh bày tỏ: “Giai điệu bài hát rất hay, nghe mượt mà và gợi cảm giác rất gần gũi, thương mến như chính con người đất nước Lào của em vậy”.

Thí sinh Trung Quốc có tên tiếng Việt là Nguyễn Minh Thịnh, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Hà Nội, lựa chọn ca khúc Phép màu để ghi dấu hành trình 4 năm học tập tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải

Trong khi đó, Đào Lôi Lôi lại mang đến một góc nhìn chiêm nghiệm khi chọn ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời (sáng tác của Hứa Kim Tuyền). Giữa nhiều bản nhạc sôi động, cô gái 22 tuổi tìm thấy sự đồng cảm với thông điệp lạc quan, yêu đời và những suy tư sâu lắng về cuộc sống ẩn chứa trong từng ca từ tiếng Việt.

Thí sinh Nậm Xảy (sinh viên năm thứ 3 Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) xinh tươi bên biểu tượng “Tôi yêu Hà Nội”. Ảnh: Thanh Hải

Ở một sắc thái tươi sáng khác, Mạc Thế Hoan, đến từ Trung Quốc, đang theo học chuyên ngành Tiếng Việt tại Trường Đại học Hà Nội, lại chọn trình bày ca khúc Hào khí Việt Nam như một lời chào trân trọng gửi tới mảnh đất đã gắn bó với mình suốt những năm tháng đại học. Còn thí sinh Trung Quốc có tên tiếng Việt là Nguyễn Minh Thịnh, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Hà Nội, lựa chọn ca khúc Phép màu để ghi dấu hành trình 4 năm học tập tại Việt Nam.

Các thí sinh quốc tế check-in bên biểu tượng “Tôi yêu Hà Nội” ngay trước cổng trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Thông qua hành trình chuẩn bị và dự thi “Tiếng hát Hà Nội 2026”, những cảm nhận chân thành của các sinh viên quốc tế đã khắc họa rõ nét diện mạo một Hà Nội bình yên, cởi mở và giàu lòng hiếu khách.

Với thí sinh Hàn Chính (sinh viên năm thứ 4 Đại học Hà Nội), việc quyết định sang Việt Nam học tập xuất phát từ mong muốn tìm kiếm một môi trường phát triển hài hòa, bớt áp lực cạnh tranh khốc liệt. Sau gần 4 năm sinh sống tại Hà Nội, anh đặc biệt yêu thích nhịp sống chậm rãi, những con phố cổ kính cùng nền ẩm thực phong phú với phở, bún chả…

Còn với Đào Lôi Lôi, điều giữ chân và khiến em luôn cảm thấy tự hào khi được đứng trên sân khấu Thủ đô chính là sự ấm áp của con người nơi đây. “Người Việt Nam rất thân thiện. Những lúc em đi ra ngoài bị lạc đường, hỏi thăm ai cũng đều được chỉ dẫn rất nhiệt tình”, Đào Lôi Lôi xúc động.

Những khoảnh khắc check-in rạng rỡ như một lời khẳng định tình cảm gắn bó với mảnh đất Thủ đô, lan tỏa hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ảnh: Thanh Hải

Không chỉ dừng lại ở phần thi trên sân khấu, sau khi hoàn thành tiết mục, các bạn trẻ quốc tế còn nán lại, hào hứng chụp ảnh check-in bên biểu tượng “Tôi yêu Hà Nội” đặt ngay trước cổng trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Có thể thấy, sân khấu chuyên nghiệp của “Tiếng hát Hà Nội 2026” đã khẳng định âm nhạc có thể xóa nhòa mọi rào cản về ngôn ngữ và biên giới. Mỗi ca khúc Việt được cất lên từ trái tim của những người bạn trẻ quốc tế không chỉ làm phong phú thêm bản sắc của mùa giải năm nay, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tình yêu và hình ảnh một Thủ đô văn hiến, hội nhập, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón bạn bè năm châu.