Nhịp cầu gắn kết cộng đồng

8 khối đại diện cho các dân tộc: Kinh, Thái, Dao, Tày, Khơ Mú, Mường và Mông ﻿t﻿ham gia diễu diễn.

Lễ hội đường phố mở ra không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng gần gũi, nơi âm nhạc, trang phục và những bước chân hòa chung một nhịp đập. Không còn ranh giới giữa sân khấu và khán giả, tuyến phố biến thành dòng chảy văn hóa sống động với sự tham gia của 400 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 8 khối đại diện cho các dân tộc: Kinh, Thái, Dao, Tày, Khơ Mú, Mường và Mông.

Hai bên đường dọc tuyến đường diễn ra lễ diễu diễn, đông đảo người dân và du khách đã có mặt từ sớm để chờ đợi màn nghệ thuật đặc sắc này. Mọi ánh mắt đều hướng về điểm xuất phát khi thanh âm rộn rã đầu tiên vang lên.

Người dân chờ xem diễu diễn.

Dẫn đầu đoàn diễu diễn là khối nghệ nhân dân tộc Kinh trong tà áo dài truyền thống thướt tha, cất cao giai điệu ca khúc “Việt Nam quê hương tôi”. Hình ảnh ấy gợi nhắc hành trình của những người con từ vùng đồng bằng lên khai hoang, lập bản, cùng gắn bó keo sơn với các dân tộc anh em giữa thung lũng Mường Lò.

Khối diễu diễn dân tộc Kinh.

Tiếp nối ngay sau là khối dân tộc Thái với điệu múa quạt uyển chuyển. Trên nền nhạc êm đềm của “Đêm Mường Lò”, những chiếc quạt nhịp nhàng theo từng bước chân uyển chuyển, nghiêng nhẹ như làn gió lướt qua cánh đồng lúa chín.

Khối diễu diễn dân tộc Thái.

Không khí trên tuyến phố dần chuyển sang trầm hùng, huyền bí khi khối đồng bào Dao tiến bước cùng giai điệu “Tiếng chuông giao mùa”.

Những bộ trang phục thêu tay với chỉ đỏ rực rỡ nổi bật giữa không gian, hòa cùng tiếng chuông rung leng keng rộn rã - gợi nhớ những nghi lễ truyền thống mang đậm văn hóa truyền thống của đồng bào Dao như lễ cấp sắc hay Tết nhảy.

Khối diễu diễn dân tộc Dao.

Ngay sau sắc đỏ ấm áp ấy là vẻ mộc mạc, thanh thoát của đồng bào Tày trong sắc chàm quen thuộc. Tiếng đàn tính ngân vang cùng những làn điệu Then mượt mà, đưa người xem như lạc vào không gian thanh bình của những mái nhà sàn nép mình ven suối.

Khối diễu diễn dân tộc Tày.

Càng về giữa đoàn diễu diễn, nhịp điệu càng thêm phần sôi động, khỏe khoắn. Khối nghệ nhân Khơ Mú mang đến âm nhạc dân gian mộc mạc cùng những bước nhảy rộn rã, mô phỏng nhịp sống lao động gắn bó với núi rừng.

Khối diễu diễn dân tộc Khơ Mú.

Tiếp đó, thanh âm cồng chiêng vang dội của khối đồng bào Mường làm bừng sáng cả góc phố, mang âm hưởng sử thi hào hùng của miền đất cổ.

Khối diễu diễn dân tộc Mường.

Khối diễu diễn dân tộc Mông trong sắc váy thổ cẩm xòe rộng, tiếng khèn, điệu sáo và nhịp bước chân dứt khoát, tái hiện trọn vẹn sức sống bền bỉ, kiên cường nơi núi cao.

Khối diễu diễn dân tộc Mông.

Khép lại màn diễu diễn là nét dịu dàng với khối dân tộc Thái với điệu múa khăn cùng ca khúc quen thuộc “Điệu xòe thương nhau”. Những chiếc khăn thêu thổ cẩm mềm mại tung bay trong gió, như lời mời gọi tha thiết, kết nối những bàn tay lại gần nhau hơn.

Khối diễu diễn dân tộc Thái.

Theo dõi từng bước chân của đoàn diễu diễn, chị Hoàng Thị Phượng - tổ dân phố Pú Chạng, phường Nghĩa Lộ chia sẻ: “Ngày thường, mỗi dân tộc sống ở các thôn bản khác nhau, chỉ khi có hội lớn như thế này bà con mới cùng tụ hội đông đủ. Nhìn các nghệ nhân biểu diễn, tôi thấy rất tự hào về bản sắc quê hương mình. Không gian lễ hội thực sự ấm cúng và gần gũi”.

Người dân giao lưu cùng diễn viên tham gia diễu diễn.

Không chỉ người xem hào hứng, chính những diễn viên quần chúng - chủ thể của văn hóa, cũng mang nhiều niềm vui khi bước đi trên phố. Chị Hoàng Thị Thoa - tổ dân phố 4, xã Liên Sơn tham gia biểu diễn trong khối dân tộc Mường chia sẻ: “Tập luyện nhiều ngày qua khá vất vả, nhưng khi biểu diễn trên phố, thấy người dân hai bên thích thú, trầm trồ theo từng điệu múa, tiếng chiêng, chúng tôi quên hết mệt nhọc. Với tôi, được mang nét đẹp bản sắc của dân tộc mình giới thiệu cho mọi người là niềm vui lớn nhất”.

Với anh Trần Hoàng Nam - du khách đến từ Hà Nội, trải nghiệm này để lại ấn tượng đặc biệt: “Tôi rất ấn tượng với cách tổ chức lễ hội đường phố thế này. Đó là cách giới thiệu bản sắc văn hoá rất chân thực và đặc sắc”.

Đông đảo người dân và du khách xem diễu diễn.

Lễ hội đường phố đã hoàn thành trọn vẹn vai trò là nhịp cầu gắn kết cộng đồng. 8 khối diễn, mỗi khối mang một sắc thái riêng, đã cùng nhau dệt nên bức tranh văn hóa đa dạng, đoàn kết, ấn tượng giữa lòng phố núi. Khi thanh âm cồng chiêng, tiếng khèn dần lắng xuống, nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của người tham gia vẫn đọng lại, trở thành một kỷ niệm đẹp trong đời sống sinh hoạt văn hóa của vùng Mường Lò.