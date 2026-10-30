Nhịp cầu dân ca Thái gắn kết tâm hồn yêu nhạc

Ghi hình với Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Mai (người thứ 2 từ trái sang).

“Nhịp cầu dân ca Thái” là sản phẩm truyền hình giàu tâm huyết do Phòng Tiếng Dân tộc và Nước ngoài, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La nghiên cứu và thực hiện từ tháng 2/2026. Được phát sóng định kỳ mỗi tháng một số với thời lượng 30 phút, chương trình là không gian nghệ thuật mộc mạc, chan chứa tình yêu quê hương, bản làng. Từ những câu Khắp giao duyên lãng mạn, làn điệu Hạn Khuống ngọt ngào đến những bài hát mừng mùa mới, mừng nhà mới hay những lời ru êm ả, những sáng tác mới mang âm hưởng dân ca... tất cả đều được tái hiện chân thực và trọn vẹn.

Nhà báo Quàng Văn Hưởng, Trưởng Phòng Tiếng Dân tộc và Nước ngoài, cho biết: Đến nay, chương trình đã thực hiện phát sóng 8 số với hơn 10 khách mời tham gia là những nghệ nhân dân gian am hiểu và đam mê với nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt là sự góp mặt của những ca sĩ dòng nhạc dân ca trẻ tuổi, tạo nên sự giao thoa giữa các nghệ nhân giàu kinh nghiệm và màu sắc tươi mới của giới trẻ với những tác phẩm âm nhạc mang hơi thở thời đại. Qua từng khung hình, chúng tôi mong muốn mang lại phút giây thưởng thức âm nhạc sâu lắng tới người xem và quan trọng hơn là thắp lên lòng tự hào, góp phần gìn giữ, bảo tồn trọn vẹn vốn văn hóa quý báu của dân tộc Thái.

Ekip Phòng Tiếng Dân tộc và Nước ngoài ghi hình chương trình “Nhịp cầu dân ca Thái”.

Không gò bó trong không gian phòng thu hiện đại, ekip thực hiện chương trình đã khéo léo chọn lựa bối cảnh ngoài trời với nếp nhà sàn truyền thống, khung cảnh bản làng yên bình, những vườn hoa rực rỡ sắc màu hay không gian xanh ngát của những triền đồi để tạo nên những khung hình đẹp, mộc mạc và gần gũi với khán giả. Phóng viên Lò Thanh Minh, Phòng Tiếng Dân tộc và Nước ngoài, chia sẻ: Để mỗi số phát sóng không bị trùng lặp, chúng tôi đến các bản làng xa xôi để tìm kiếm những nghệ nhân gạo cội cũng như các nhân tố trẻ tài năng. Làm sao để một chương trình dân ca truyền thống không bị khô cứng, hướng đến đa dạng người xem.

Mỗi tập phát sóng của “Nhịp cầu dân ca Thái” là một câu chuyện về đời sống, sinh hoạt và văn hóa Thái được thể hiện qua những làn điệu dân ca, những phối cảnh sinh động. Là một trong những khách mời của chương trình, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Mai, phường Chiềng An, mang đến những làn điệu Khắp cổ tha thiết và cả những bài hát mới do chính bà sáng tác theo chủ đề hiện đại, ca ngợi sự đổi mới của quê hương Sơn La. Bà Mai bộc bạch: Tôi mang đến chương trình cả những bài dân ca cổ và những ca khúc sáng tác mới bằng tiếng Thái với hy vọng làn điệu quê hương sẽ dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. “Nhịp cầu dân ca Thái” thực sự đã cho những người thuộc thế hệ trước như chúng tôi một nơi để gửi gắm tâm huyết, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ sau.

Chị Bạc Thị Xuân tham gia ghi hình chương trình Nhịp cầu dân ca Thái.

Không chỉ có các nghệ nhân cao tuổi, chương trình còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người trẻ đau đáu với văn hóa cội nguồn. Tham gia ghi hình cho chương trình, chị Bạc Thị Xuân, một cô giáo trẻ đang công tác tại xã Bắc Yên, chia sẻ: Tôi rất thích hát các làn điệu dân ca và cũng thường xuyên thể hiện các bài hát sáng tác mới bằng tiếng Thái. Được đứng trên sân khấu của “Nhịp cầu dân ca Thái” là một vinh dự và tự hào lớn đối với tôi. Qua sóng truyền hình, tôi mong muốn có thể truyền ngọn lửa đam mê, giúp các bạn trẻ thấy rằng dân ca Thái vô cùng đẹp, mượt mà và rất gần gũi với cuộc sống hôm nay.

“Nhịp cầu dân ca Thái” đã mang đến một sắc màu mới cho các chương trình truyền hình của Snews với hình ảnh sống động, lưu giữ những giai điệu, tiếng nói và phong tục tập quán quý giá của đồng bào Thái. Đúng như tên gọi, chương trình đang thực sự trở thành chiếc cầu nối dệt bằng âm nhạc, nối liền quá khứ với hiện tại, kết nối những tâm hồn yêu dân ca truyền thống và lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến đông đảo khán giả.