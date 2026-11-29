Những chuyến tàu cập cảng sau khi hoàn tất bốc dỡ hàng.

Ghé Cảng cá Lạch Bạng khi trời còn chưa sáng rõ. Từ phía cầu cảng, tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau í ới đã hòa vào âm thanh rền vang của máy xay đá. Ánh đèn trên những con tàu vừa cập bến hắt xuống mặt nước, soi rõ từng khoang cá đang được chuyển lên bờ.

Không khí lao động nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Người chuyển cá, người xúc đá, người phân loại, người cân hàng. Những khay nhựa đầy ắp hải sản nối nhau từ khoang tàu lên bến. Phía ngoài, các xe tải nhỏ đã chờ sẵn để nhận hàng. Mỗi người một việc, ai nấy đều thoăn thoắt, dường như đã quá quen với nhịp làm việc khẩn trương này.

Ở một góc bến, những người phụ nữ trung niên thoăn thoắt lựa cá, phân chia từng loại theo kích cỡ và chất lượng. Có người tranh thủ gom hàng để kịp chuyến xe sớm, người khác lại tất bật mặc cả, cân đong từng mẻ cá. Công việc cứ nối tiếp nhau, không đợi đến khi mặt trời lên cao.

Cảnh thu mua, bốc dỡ thủy sản.

Mỗi chuyến biển cập bến kéo theo cả một chuỗi công việc trên bờ. Từ bốc dỡ, phân loại, bảo quản bằng đá lạnh đến thu mua, vận chuyển, mỗi khâu đều cần sự phối hợp nhịp nhàng để hải sản nhanh chóng được đưa đến các chợ, cơ sở chế biến và người tiêu dùng.

Với những chủ tàu, mỗi lần trở về là một lần tính toán chi phí nhiên liệu, tiền công bạn thuyền và giá bán sản phẩm. Chuyến biển thuận lợi, khoang tàu đầy cá, giá bán ổn định thì công sức của những ngày lênh đênh trên biển mới được bù đắp xứng đáng. Ngược lại, thời tiết bất lợi, sản lượng thấp hay giá nhiên liệu tăng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

Anh Nguyễn Văn Phương, chủ một tàu cá vừa cập cảng chia sẻ, tranh thủ sau chuyến biển này thì thêm chuyến nữa là vừa đón Tết. Cuối năm, mọi chi phí nhiên liệu, nhân công, sản lượng và giá bán hải sản đều tăng nên phải tính toán kỹ càng, mong sao chuyến biển thuận lợi để tăng thu nhập, trang trải chi phí.

Những mẻ đá xay sẽ chuyển đến khu thu mua, bốc dỡ thủy sản.

Nếu ngoài khơi, ngư dân phải đối mặt với sóng gió, thì trên bờ, những người phụ nữ làm nghề thu mua, buôn bán cá cũng có một nhịp mưu sinh riêng. Tôi dừng lại bên một người phụ nữ đang thoăn thoắt lựa cá, đôi tay liên tục chuyển những con cá vừa mua từ khay này sang khay khác. Chị là Lê Thị Minh, phường Tĩnh Gia. Chị cho biết, công việc đòi hỏi phải nhanh nhạy, bởi hải sản vừa lên bến cần được thu mua, phân loại và chuyển đi sớm để giữ độ tươi ngon. Có những hôm tàu về dồn dập, chị em phải làm việc từ tờ mờ sáng, đến khi hàng hóa được chuyển hết mới có thể nghỉ.

Những công việc tưởng chừng đơn giản lại là một phần không thể thiếu trong hoạt động của cảng cá nơi đây. Không trực tiếp ra khơi, nhưng người lao động trên bờ vẫn gắn bó với từng chuyến tàu, từng mẻ cá. Nghề biển vì thế không chỉ tạo sinh kế cho chủ tàu, bạn thuyền mà còn mang lại việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ.

Đến thời điểm hiện tại, Cảng cá Lạch Bạng ghi nhận gần 7.000 lượt tàu xuất, nhập cảng. Sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng đạt gần 6.000 tấn.

Cảng cá Lạch Bạng cuối năm nhộn nhịp hơn thường lệ.

Ông Đinh Tiến Đạt, phụ trách cảng cá cho biết: Trong bối cảnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được triển khai quyết liệt, việc kiểm soát tàu cá ra, vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản luôn được chú trọng. 100% tàu cá ra, vào Cảng cá Lạch Bạng được cập nhật trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT VN). Cán bộ cảng cũng hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện ghi chép nhật ký khai thác, đối chiếu sản lượng thực tế với thông tin khai báo, góp phần nâng cao trách nhiệm của ngư dân trong hoạt động khai thác".

Trở lại với cầu cảng, khi những mẻ hải sản cuối cùng được chuyển lên bờ, các xe tải lần lượt rời đi. Một số con tàu đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, nhường chỗ cho những phương tiện khác tiếp tục cập bến. Nhịp lao động vẫn diễn ra không ngừng nghỉ.

Biển cuối năm không chỉ có những con tàu ngược sóng, mang theo kỳ vọng về những khoang cá đầy, mà còn có những phận người gắn bó với bến cảng. Từ người chủ tàu, bạn thuyền đến những phụ nữ thu mua, phân loại hải sản, mỗi người một công việc, cùng góp sức duy trì nhịp sống kinh tế nơi cửa biển Lạch Bạng.