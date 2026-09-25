Nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như đối tác gần gũi, tin cậy

Chiều 24/9 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, Thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.

Cùng dự có đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các nghị sĩ Canada.

Việt Nam là một phần rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Canada

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhấn mạnh đây là một thời điểm rất quan trọng đối với Việt Nam và Canada trong các cam kết về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai bên đã quyết định nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ trong hợp tác thương mại mà hai bên cùng hợp tác trong giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và rất nhiều lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Nhà Quốc hội Canada. Ảnh: TTXVN

Hai bên sẽ tận dụng mối quan hệ chiến lược này để làm sâu sắc hơn sự gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mối liên kết này cũng có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada - những người đã đóng góp vào sự đa dạng của đất nước Canada.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada chia sẻ khuôn khổ Đối tác Chiến lược mở ra cơ hội để hai bên hợp tác nhiều hơn nữa, vì sự thịnh vượng và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việt Nam là đầu tàu của ASEAN và giữ vai trò rất năng động trong khu vực. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau ở cả cấp độ song phương và đa phương nhằm mang lại lợi ích chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada mong muốn thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy và hỗ trợ công nghệ cho Việt Nam. Việt Nam là một phần rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Canada.

Thành quả hơn nửa thế kỷ

Phát biểu chính sách tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự khi phát biểu trước nghị viện Canada - nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada.

Việt Nam và Canada cần trao đổi sớm, thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích của mỗi bên, sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, giữa những chuyển động của thời cuộc, mỗi quốc gia đều tìm cách nâng cao năng lực thích ứng và bảo vệ những thành quả phát triển. Chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada. Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai nước có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc. Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai.

Theo ông, khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Hai nước cần khai thác hiệu quả hơn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau.

Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục.

Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi.

Hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, nghệ thuật; mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục về công nhận tín chỉ, văn bằng theo quy định của mỗi nước...

Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Canada cùng có lợi ích trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Canada là đất nước "từ biển tới biển". Việt Nam trải dài bên bờ Biển Đông, nơi người dân từ lâu đã nhìn ra biển để giao thương và kết nối với thế giới.

Trên hành trình hướng tới trở thành nước phát triển, Việt Nam mong có sự đồng hành của Canada. Việt Nam mong rằng khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy, cùng trở thành các quốc gia biển mạnh, xây dựng những kết nối bền chặt giữa Bắc Mỹ và Đông Nam Á, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa phát triển và đổi mới sáng tạo, giữa hòa bình và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

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