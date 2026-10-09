Nhìn từ trên cao sân khấu Hoa hậu Việt Nam bên bãi biển Đồ Sơn

Sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

Theo ghi nhận vào sáng 9/10, việc dàn dựng sân khấu cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho tổng duyệt vào tối cùng ngày.

Nhìn từ trên cao, sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mở ra giữa không gian rộng lớn của Quảng trường biển, phía sau là biển trời Đồ Sơn. Sân khấu được đặt trong mối liên kết với không gian xung quanh, tạo cảm giác nối dài ra biển.

Đây cũng là điểm đặc biệt trong tổ chức chung khảo năm nay. Biển, đường chân trời và mặt bằng rộng tạo thêm chiều sâu, giúp tổng thể sân khấu trở nên thoáng đãng.

Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn nằm tại khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng, có quy mô khoảng 480 ha. Quần thể được phát triển theo mô hình du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí ven biển, với các hạng mục như bãi biển Dragon Beach, sân golf, khách sạn và công viên giải trí.

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Không gian rộng, tiếp giáp biển tạo điều kiện để tổ chức sân khấu ngoài trời, kết nối các màn trình diễn với cảnh quan tự nhiên.

Tổng đạo diễn Trần Tú cho biết sân khấu hung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 là tổ hợp kết cấu sắt thép, nhưng ê-kíp sử dụng thủ pháp tạo hình, tạo nên những đường cong uyển chuyển.

Theo đạo diễn, thiết kế không chỉ hướng tới hiệu quả thị giác, còn đáp ứng công năng. Sân khấu có nhiều lối đi, tuyến di chuyển và mặt bằng đủ rộng để thí sinh thể hiện đa dạng kỹ năng, từ catwalk đến các màn vũ đạo.

“Các thí sinh có thể phát huy kỹ năng catwalk, thể hiện vũ đạo được đội ngũ đạo diễn, biên đạo dàn dựng riêng. Không gian sân khấu rộng và quy mô giúp những phần trình diễn này được tối ưu”, đạo Trần Tú nói.

Bên cạnh hình thức, yếu tố văn hóa được ê-kíp chú trọng trong tổng thể chương trình. Các chất liệu hình ảnh phát triển từ nét vẽ tay, kết hợp cảm hứng dân gian Việt Nam, được sử dụng để kể câu chuyện về những vùng đất và con người từ Bắc vào Nam.

Hải Phòng là địa điểm đăng cai vòng chung khảo nên hình ảnh thành phố Cảng, con người, văn hóa, thắng cảnh và những biểu tượng địa phương cũng được đưa vào hiệu ứng hình ảnh. Âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh cùng lời dẫn của MC được kết nối với hành trình của thí sinh, tạo mạch kể xuyên suốt đêm diễn.

Đạo diễn Trần Tú cho biết ê-kíp muốn kết hợp tinh thần trẻ trung với câu chuyện văn hóa, để sân khấu vừa phục vụ các phần thi vừa thể hiện ý nghĩa của Hoa hậu Việt Nam. Từ cách tiếp cận đó, những đường cong mềm mại của sân khấu cũng mang tính biểu tượng, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn có nội lực và bản lĩnh.

Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. 53 thí sinh sẽ tranh suất vào vòng chung kết.