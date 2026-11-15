Nhìn từ trên cao công trường xây cây cầu 8 làn xe, hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội

Công trường xây dựng cầu Thượng Cát hơn 7.300 tỷ đồng nhìn từ trên cao.

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 8/10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố.

Công trình có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ, thuộc phường Thượng Cát và điểm cuối tại Km8+731, kết nối với Quốc lộ 23B qua xã Thiên Lộc. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với các khu vực khác của Hà Nội.

Theo thiết kế, cầu Thượng Cát có tổng chiều dài hơn 5,2km. Trong đó, phần cầu dài khoảng 3,9km, đường dẫn hai đầu cầu khoảng 1,3km. Riêng đoạn vượt sông Hồng dài 780m, gồm 3 nhịp lớn.

Cầu được thiết kế rộng với 8 làn xe, gồm 6 làn dành cho phương tiện cơ giới và 2 làn dành cho xe thô sơ. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, mở thêm hướng lưu thông qua sông Hồng

Điểm khác biệt trong kiến trúc cầu Thượng Cát là hệ thống trụ tháp dây văng tạo hình chữ V, lấy ý tưởng từ hình tượng cánh chim hòa bình.

So với những dạng trụ tháp chữ A hoặc chữ H thường gặp, kết cấu này có yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn, khiến quá trình thi công từng đốt thân trụ cần nhiều thời gian.

Tại trụ P29, hơn 50 công nhân được huy động thi công phần thân trụ đến đốt K3 và dầm ngang. Các đốt trụ có kích thước, kết cấu khác nhau. Tùy độ phức tạp, mỗi đốt cần từ 10-20 ngày để hoàn thành.

Nhìn từ trên cao, những hố móng được bao quanh bằng hệ thống kết cấu thép tạo thành các khu vực thi công nổi bật giữa dòng sông Hồng. Máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, công nhân tập trung lắp đặt cốt thép, thi công bệ và thân trụ cầu.

Tuy nhiên, việc xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông không tránh khỏi những trở ngại từ điều kiện tự nhiên.

Trong mùa mưa lũ, mực nước sông Hồng dâng cao, ảnh hưởng đến quá trình triển khai một số hạng mục móng. Nhà thầu phải điều chỉnh kế hoạch thi công theo điều kiện thực tế.

Ông Cấn Mạnh Hùng, Giám đốc Ban điều hành, Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp cầu Thượng Cát cho biết, riêng một bệ trụ có khối lượng bê tông gần 5.000m³. Đây là hạng mục lớn, đòi hỏi công tác tổ chức thi công và kiểm soát kỹ thuật phải được thực hiện chặt chẽ. Theo ông Hùng, việc triển khai thi công móng trụ đúng thời điểm mưa lũ, mực nước sông dâng cao đã gây thêm khó khăn cho công trường. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu, giá nhiên liệu và việc huy động nhân lực cũng tạo áp lực đối với quá trình thực hiện dự án.

Trước những trở ngại này, nhà thầu đang bổ sung máy móc, thiết bị, tăng cường nhân lực và tận dụng những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục. Mục tiêu là bù đắp phần tiến độ bị ảnh hưởng, bảo đảm kế hoạch hoàn thành công trình trong năm 2027.

Đến nay, sản lượng thi công gói thầu đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, tương đương gần 20,6% khối lượng công việc. Sau khi hoàn thành, cầu Thượng Cát sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 3,5. Với quy mô 8 làn xe, công trình được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông giữa hai bờ sông Hồng, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.