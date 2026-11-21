Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được thành phố triển khai, có 3 công trình gồm cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đạt giá trị xây lắp cao hơn kế hoạch điều chỉnh.

Cầu Trần Hưng Đạo hiện đạt giá trị xây lắp hơn 3.366 tỷ đồng, tương ứng 54,2% giá trị hợp đồng, vượt 4,3 điểm phần trăm so với kế hoạch điều chỉnh và 6,2 điểm phần trăm so với kế hoạch hợp đồng.

Chiều 16/11, các đơn vị bắt đầu lắp dựng những đốt vòm thép đầu tiên tại nhịp TC1-TC4. Đây là hạng mục quan trọng trong kết cấu cầu chính, đồng thời tạo nên kiến trúc đặc trưng với hệ vòm thép mang hình tượng vô cực.

Theo thiết kế, mỗi nhịp cầu gồm 18 đốt vòm, trọng lượng từng cấu kiện dao động từ 25-62 tấn. Các cấu kiện được chế tạo tại nhà máy, sau đó vận chuyển từ Hạ Long về công trường bằng cả đường bộ và đường thủy.

Quá trình lắp dựng đòi hỏi độ chính xác cao do các cấu kiện có trọng lượng lớn, tầm với thi công cao và điều kiện làm việc trên mặt nước. Nhà thầu phải sử dụng thiết bị đo đạc chuyên dụng kết hợp công nghệ quét 3D để kiểm tra kích thước, vị trí và phát hiện sai lệch so với thiết kế. Việc tính toán độ vồng của từng cấu kiện cũng có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm các đốt vòm được lắp ghép chính xác.

Theo chia sẻ của đại diện Ban Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thuộc Tập đoàn Sun Group, các nhà thầu duy trì 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân lực và hơn 120 máy móc, thiết bị làm việc liên tục. Từ nay đến Tết Nguyên đán, đơn vị thi công dự kiến hoàn thành lắp dựng 4/6 nhịp vòm.

Trước đó, tính đến đầu tháng 11, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành; 5 trụ cầu chính giữa sông cơ bản hoàn thiện phần kết cấu.

Cầu Trần Hưng Đạo được khởi công tháng 10/2025, có tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng, chiều dài khoảng 4,18km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trước 30/6/2027.

Cùng với cầu Trần Hưng Đạo, cầu Hồng Hà thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng đang duy trì tiến độ tích cực. Giá trị xây lắp của dự án đạt gần 2.126 tỷ đồng, tương ứng 53,4% giá trị hợp đồng, vượt kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm.

Tại công trường, toàn bộ 941 cọc khoan nhồi được thi công hoàn thành, 69/70 bệ trụ hoàn tất và thân trụ đang được triển khai tại 63/70 vị trí. Những phiến dầm đầu tiên cũng được lắp đặt tại các đoạn cầu cạn. Cùng với hệ thống trụ cầu đang vươn lên giữa sông Hồng, kết cấu công trình dần hiện rõ.

Cầu Hồng Hà và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 6km, mặt cắt ngang rộng 24,5m, được thiết kế gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe máy, xe thô sơ.

Dự án được khởi công ngày 31/10/2025, có tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần tăng khả năng kết nối giao thông khu vực phía Tây Bắc Hà Nội với các địa phương trong vùng, đồng thời hỗ trợ giảm tải cho những cây cầu hiện hữu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Thăng Long.

Tại dự án cầu Mễ Sở, giá trị xây lắp đạt hơn 1.618 tỷ đồng, tương ứng 50,1% giá trị hợp đồng, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 1,6 điểm phần trăm. So với kỳ báo cáo trước, giá trị thực hiện tăng khoảng 68 tỷ đồng.

Những ngày này, công trường có hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng trên 100 máy móc, thiết bị được huy động để triển khai các hạng mục dưới lòng sông và trên cạn. Các công việc chính gồm thi công bệ trụ, thân trụ, kết cấu nhịp, đan thép dầm và những hạng mục phụ trợ.

Đến nay, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi tại khu vực cầu chính đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung triển khai những phần việc tiếp theo nhằm hình thành kết cấu cầu.

Cầu Mễ Sở dài khoảng 2,024km, đi qua đê Hữu Hồng và đê Tả Hồng. Điểm đầu dự án tại xã Hồng Vân (Hà Nội), điểm cuối tại xã Mễ Sở (Hưng Yên). Cầu có mặt cắt ngang rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn dành cho xe máy, xe thô sơ. Giá trị xây dựng khoảng 1.800 tỷ đồng.

Cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở là hai công trình quan trọng thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo kế hoạch, dự án thành phần 3, bao gồm hai cây cầu này, phải thông xe kỹ thuật trước tháng 7/2027.