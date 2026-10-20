Nhìn thẳng thực trạng, bắt đúng 'bệnh' né tránh trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 12.883 cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chính quyền cấp tỉnh, trong đó có 1.145 người giữ chức vụ lãnh đạo. Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và siết chặt kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, trước yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền mới, thực tiễn thi hành công vụ vẫn bộc lộ những hạn chế cần tập trung giải quyết.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ tâm lý sợ sai, ngại trách nhiệm, đùn đẩy công việc vẫn còn xuất hiện ở một bộ phận cán bộ. Trong đó, việc chậm tham mưu, thiếu quyết đoán trong giải quyết nhiệm vụ thuộc thẩm quyền hoặc việc xin ý kiến nhiều cấp, khiến thời gian xử lý kéo dài, đã làm lỡ cơ hội phát triển, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Nguyên nhân chủ yếu là tâm lý e ngại rủi ro pháp lý, thiếu chủ động trong quyết định và việc phân định thẩm quyền giữa cá nhân với tập thể chưa thật rõ ràng.

Để khắc phục tình trạng này, hội nghị tập trung đề xuất các giải pháp triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trọng tâm là phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu; rà soát dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, xác định rõ đầu mối xử lý, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Phan Thanh Duy phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị các cấp, các ngành và địa phương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, tạo đột phá trong triển khai các dự án trọng tâm, công trình trọng điểm; chủ động, linh hoạt giải quyết công việc nhưng phải bảo đảm đúng quy định. Mỗi cán bộ cần phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực được phân công, không để tâm lý e ngại, né tránh ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khẳng định, việc khơi thông tâm lý và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo là yếu tố then chốt để tạo động lực phát triển nhanh, bền vững cho tỉnh.

Ông Đặng Văn Dũng nhấn mạnh, cán bộ phải dám nghĩ đúng, làm đúng, dám chịu trách nhiệm và tạo ra kết quả thực chất vì lợi ích chung. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương chuyển từ nhận thức sang hành động; rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo; phân định rõ rủi ro khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với hành vi cố ý làm sai, vụ lợi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động giao việc, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng công việc thuộc phạm vi quản lý. Tỉnh Cà Mau sẽ đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và đóng góp cho lợi ích chung làm thước đo chủ yếu để kịp thời phát hiện, trọng dụng người có năng lực, tâm huyết; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi trì trệ, né tránh, nhũng nhiễu hoặc tiêu cực.

Ông Đặng Văn Dũng khẳng định, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải luôn đi đôi với kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Đây là nguyên tắc cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ và tạo chuyển biến thực chất trong thực thi công vụ.