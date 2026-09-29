Nhìn thẳng điểm nghẽn khơi thông nguồn lực

Một góc Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm

Không để điểm nghẽn kéo cả hệ thống đứng lại

Hồ Tuyền Lâm sở hữu tiềm năng du lịch lớn nhưng nhiều dự án đầu tư tại đây vẫn chưa thể phát huy hiệu quả. Một trong những nguyên nhân chính được nhận diện là sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch xây dựng qua các thời kỳ.

Ông Trần Minh Tâm, một nhà đầu tư tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm cho biết, dự án của doanh nghiệp ông đang vướng một số vấn đề liên quan đến giao đất, giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn thiện. Khi tỉnh tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đến năm 2050, doanh nghiệp kỳ vọng quy hoạch sớm được ban hành để có cơ sở quyết tâm đầu tư, tái thiết dự án.

Câu chuyện ấy phản ánh rõ bản chất của việc khơi thông nguồn lực nhà đầu tư không chỉ cần một lời hứa tháo gỡ, mà cần một hành lang pháp lý rõ ràng để tiếp tục bỏ vốn đầu tư.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong một buổi khảo sát và làm việc tại khu du lịch này cũng nhấn mạnh yêu cầu: Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch. Quy hoạch mới phải bảo đảm xứng tầm, đồng bộ, hài hòa với thiên nhiên và là công cụ pháp lý mạnh mẽ để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng.

Dễ làm trước, khó làm sau

Một số dự án ở hồ Tuyền Lâm không phải trường hợp cá biệt. Toàn tỉnh có 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn hơn 250.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 150.000 tỷ đồng đã được đầu tư nhưng chưa thể vận hành. Cách xử lý của tỉnh thời gian qua là không chờ giải quyết xong dự án khó nhất mới bắt đầu những dự án khác. Các tổ công tác được thành lập theo từng nhóm vướng mắc, do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng. Nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau” được áp dụng để phân loại, xử lý từng nhóm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nguyễn Luân

Đến nay, 179 dự án đã được tháo gỡ, với tổng vốn hơn 80.713 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 6.879,9 ha. Trong số đó có dự án hoàn thành đi vào hoạt động; dự án được hoàn thiện thủ tục để tái khởi động; dự án được hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, đồng thời có những dự án phải thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, tỉnh cũng nêu quan điểm rõ, khơi thông nguồn lực không đồng nghĩa với giữ lại tất cả dự án. Dự án có khả năng tiếp tục thì tháo gỡ để đi tiếp, còn dự án không còn khả năng thì xử lý để giải phóng nguồn lực.

Từ theo dõi tiến độ sang kiểm soát kết quả

Tại buổi làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh ngày 10/9, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện, từ chỉ theo dõi tiến độ sang kiểm soát kết quả cuối cùng. Mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh tập trung tối đa nguồn lực cho các mục tiêu phát triển. Quá trình triển khai phải kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông dòng vốn. Đặc biệt, công tác chỉ đạo không dừng lại ở nghị quyết hay các cuộc họp, mà phải trả lời được những câu hỏi cốt lõi: “đã tháo gỡ đến đâu, nguồn lực đã chuyển động chưa và kết quả cuối cùng là gì?”.

Có thể nói rằng, sự chuyển dịch từ tư duy sang hành động đã mang lại những kết quả cụ thể. Đã có 179 dự án tồn đọng được tháo gỡ, thu hút 59 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 167.000 tỷ đồng và 7,7 triệu USD. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực đồng hành với doanh nghiệp của chính quyền địa phương, mà còn khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh tại tỉnh.

Một số dự án vẫn vướng ở thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng hay quy hoạch

Dù phía trước vẫn còn nhiều dự án chờ tháo gỡ, nhưng chính tinh thần nhìn thẳng điểm nghẽn, hành động theo nguyên tắc 6 rõ và đo lường bằng sản phẩm thực tế đã và sẽ là chìa khóa để tỉnh tiếp tục khơi thông dòng chảy nguồn lực, tạo đà bứt phá vươn lên.