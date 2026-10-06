Nhìn ra vườn, người dân thấy cảnh tượng 'nổi da gà' cả xóm kéo đến xem

Một cảnh tượng hy hữu đã khiến nhiều người bất ngờ khi một con trăn khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên một tuyến đường đông đúc ở Tần Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo đoạn video chia sẻ trên Newsflare ngày 14/8, một số người đàn ông đã cùng nhau khiêng con trăn từ khu vực bụi cây ra giữa đường trong lúc chờ lực lượng cứu hỏa đến xử lý. Con vật có kích thước lớn đến mức thân hình uốn lượn trải dài gần như toàn bộ lòng đường, khiến những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Ảnh cắt từ clip Newsflare.

Trong đoạn phim, con trăn liên tục cựa quậy và há miệng, để lộ những chiếc răng sắc nhọn khi bị nhiều người giữ và di chuyển. Dù đang nằm giữa khu vực đông người, con vật vẫn tỏ ra cảnh giác và có những phản ứng mạnh khiến việc khống chế không hề đơn giản.

Một số người dân đứng cách xa để quan sát, trong khi những người trực tiếp khiêng con trăn cố gắng giữ khoảng cách an toàn với phần đầu của nó. Sự xuất hiện của con vật lớn giữa đường cũng thu hút sự chú ý của những người đi đường.

Sau đó, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và tiếp quản việc xử lý con trăn. Những người dân tham gia đưa con vật ra khỏi bụi cây nhanh chóng lùi sang một bên để lực lượng chuyên trách thực hiện công việc.

Hình ảnh con trăn khổng lồ nằm dài trên đường cùng cảnh người dân hợp sức khiêng nó đã nhanh chóng gây chú ý.