Nhìn ngắm nếp áo xưa, tà áo nay

Triển lãm do Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại TP.HCM, Hội quán Các bà mẹ và Trung tâm Văn hóa Nếp xưa phối hợp tổ chức, nhằm mang đến những góc nhìn thú vị về vẻ đẹp, lịch sử và giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam qua các thời kỳ.

Ban tổ chức triển lãm giới thiệu về ý nghĩa của sự kiện nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Áo dài, tự thuở phôi thai, chưa từng dừng lại ở vai trò của một mảnh y phục che chắn hình hài. Khâu vào từng nếp lụa vương vấn những câu chuyện thời đại, gói trọn hỉ nộ ái ố của kiếp nhân sinh, và thầm lặng chứng kiến bao biến thiên lịch sử.

Trưng bày Nếp áo xưa - Tà áo nay tôn vinh vẻ đẹp kín đáo mà đài các của phụ nữ Việt, được kể qua lăng kính đặc biệt: dòng chảy áo dài chốn hoàng cung. Vượt lên trên những đường kim mũi chỉ hay kỹ thuật may mặc đơn thuần, ban tổ chức triển lãm mời khách tham dự bước vào một không gian của những “kỷ vật kể chuyện”.

Hành trình bắt đầu từ cột mốc 1935 – thời khắc giao thoa rực rỡ giữa truyền thống và hiện đại. Dấu ấn này khởi nguồn từ sự kiện bà Công Tằng Tôn Nữ Trinh Diêu, một người phụ nữ mang tư tưởng tân thời, bắc nhịp cầu đưa họa sĩ Cát Tường bước vào cung cấm. Sự hội ngộ ấy mở ra kỷ nguyên của những thiết kế Lemur duyên dáng dành riêng cho hoàng hậu Nam Phương. Từ điểm chạm lịch sử đó, tà áo dài tân thời đã vượt khỏi cổng Ngọ Môn, trở thành biểu tượng thanh lịch của phụ nữ cả nước.

Xuôi theo dòng thời gian, những thước lụa hoàng cung dần hiện lên qua các kỷ vật thấm đẫm ân tình và sự trân trọng. Hình bóng Công chúa Lương Linh (1911–1990) lưu dấu qua chiếc áo bà từng mặc và trao tặng một thân hữu nhân chuyến thăm Đà Lạt.

Bà Phùng Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại sự kiện.

Ba chiếc áo dài thuộc về gia đình ông Võ Đắc Tuy (Quan Cửu phẩm Văn giai – Khâm giám Học sinh), được may tỉ mỉ vào đầu thập niên 1950. Câu chuyện xúc động về xấp lụa tím trân quý mà Hoàng hậu Nam Phương thân tình trao tặng gia đình nhà sưu tập Tuấn Minh vào năm 1946 – bảo vật gia truyền minh chứng cho sự gắn kết giữa bậc quốc mẫu và những người cận thần.

Triển lãm cũng không thể thiếu những tà áo của thuở giao thời, ghi dấu quá trình biến chuyển không ngừng theo nhịp sống thời đại, mời người xem nhìn lại cách áo dài đổi thay qua từng thời kỳ và hiện diện trong đời sống của nhiều thế hệ.

Các kỷ vật được ghi chú rõ ràng để khách thưởng lãm có được những thông tin đầy đủ.

Không gian triển lãm.

Nếp áo xưa – Tà áo nay gợi nên một đối thoại xuyên thế kỷ, từ nếp áo xưa của các bậc công nữ, ta nhận ra tà áo nay vẫn nhẹ bay, gìn giữ vẹn nguyên khí chất, tình yêu và cốt cách người phụ nữ Việt.

Một chiếc áo dài có thể đi cùng một người qua nhiều dịp trong đời. Có chiếc được mặc trong ngày cưới rồi lại lấy ra vào những dịp lễ tết, có chiếc từng theo chủ nhân đến lớp học, có chiếc được trao tặng cho một người thân hữu và được gìn giữ qua nhiều năm.

Triển lãm nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, là dịp để các gia đình cùng đi xem, để người lớn kể cho con cháu nghe về tà áo mình từng mặc, và để các bạn trẻ nhìn tận mắt những chất liệu, đường may và kiểu dáng đã làm nên vẻ đẹp của áo dài qua nhiều thập niên.

Trâm Anh - Ảnh: BTC