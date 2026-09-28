Nhìn lên mái nhà, người dân bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Theo tờ Metroecuador, một con trăn lớn được phát hiện đang bò trên mái nhà ở vịnh Pedro Carbo thuộc tỉnh Guayas, Ecuador, sau những trận mưa lớn trong khu vực. Các chủ cửa hàng và người qua đường đều ngạc nhiên khi thấy con vật di chuyển trên mái nhà.

Theo người dân địa phương, con vật có thể đã tìm nơi trú ẩn trong các công trình đô thị do điều kiện ẩm ướt và ngập nước sau cơn mưa.

Cư dân địa phương cho rằng đó có thể là một con trăn boa, loài được biết đến với tên gọi "kẻ giết ngựa". Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với con trăn sau đó.

Con trăn được phát hiện trên mái nhà. Ảnh: Metroecuador

Trận mưa đã gây ra những diễn biến mới ở các khu vực khác của Guayas trong ngày 27/9. Tính đến 7h sáng đã có báo cáo về tình trạng ngập úng trên nhiều tuyến đường ở các khu vực khác nhau của Guayaquil.

Camera giám sát của ECU 911 cũng ghi lại hình ảnh nước tràn vào đường Antonio Parra và đường Gabriel Roldós. Việc theo dõi vẫn tiếp tục để đề phòng những diễn biến tiếp theo liên quan đến mưa lớn.

Do nước đọng ở nhiều khu vực, các tài xế được yêu cầu lái xe cẩn thận và chú ý đến điều kiện đường sá.