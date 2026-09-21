Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Hôm 19/9, các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Udon Thani Songserm Tham đã được gọi đến một ngôi nhà trên đường Udon Thani–Nong Samrong ở Ban Bo Nam, phường Mu Mon, Thái Lan, sau khi phát hiện một con trăn lớn trên cây bưởi.

Con trăn dài 3 mét được phát hiện trên cây bưởi. Ảnh: Khaosod

Con trăn ước tính nặng khoảng 20 kg, đang treo lơ lửng trên cây với thân mình vắt ngang một cành cây. Các nhân viên cứu hộ đã cẩn thận giữ chặt đuôi và đầu của nó trước khi đưa xuống đất.

Họ cũng tìm thấy một con gà chọi gần đó đã bị siết chết. Con trăn được đặt trong một bao tải và dự định sẽ được thả về tự nhiên.

Wutthiphat, 32 tuổi, cho biết đàn gà chọi của ông đã biến mất 2 hoặc 3 con một lúc trong gần 2 tuần, tổng cộng khoảng 25 con đã mất tích. Ban đầu ông nghi ngờ là do mèo, chuột hoặc kẻ trộm.

Con trăn bị các nhân viên cứu hộ bắt giữ. Ảnh: Khaosod

Vào đêm phát hiện ra sự việc, Wutthiphat nghe thấy tiếng gà kêu quang quác và chạy tán loạn. Ông cầm đèn pin ra ngoài và thấy đuôi con rắn thò ra từ cây bưởi, cùng với xác một con gà nằm bên dưới.

Wutthiphat cho biết ông chưa bao giờ thấy con trăn nào to như vậy ở nhà mình.

Các quan chức tin rằng con trăn có thể đến từ khu đất bỏ hoang hoặc công trường xây dựng gần đó trước khi tìm thấy chuồng gà, nơi nó có nguồn thức ăn dồi dào.