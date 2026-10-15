Nhìn lên bầu trời, người dân chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ

Đoạn clip cho thấy hàng trăm con quạ đậu sát nhau trên một dây điện ở Bình Tuyền, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, vào ngày 12/10.

Một clip khác cho thấy chúng tụ tập trên các mái nhà, bay lượn kín bầu trời rồi tạo ra những tiếng kêu lớn.

Một cư dân kinh ngạc nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đàn chim lớn như vậy. Tôi không biết nên sợ hãi hay kinh ngạc".

Hàng trăm con quạ đậu kín đường dây điện. Ảnh cắt từ clip: Newsflare

Một người dân địa phương khác nói thêm: "Tôi đã rất sốc khi thấy nhiều quạ tụ tập ở một chỗ như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế trước đây".

Các chuyên gia cho rằng sự tụ tập này là một hiện tượng tự nhiên thường thấy ở các loài chim di cư khi chúng di chuyển để tìm kiếm điều kiện ấm áp hơn.

Quạ là loài chim rất thông minh, nổi tiếng với khả năng giải quyết vấn đề và khả năng thích nghi. Chúng thuộc cùng một họ với quạ đen, chim ác và chim giẻ cùi.

Mặc dù những cuộc tụ tập lớn của quạ có thể trông kỳ lạ và được coi là điềm xấu trong một số nền văn hóa, nhưng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chúng dự báo thảm họa hoặc các sự kiện siêu nhiên khác.