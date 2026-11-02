Nhìn lại vòng 6 V-League 2026/27: Ngôi đầu đổi chủ

Thép Xanh Nam Định (áo sáng) có màn bứt phá ấn tượng.

Trọng tâm của vòng đấu hướng về thành Nam, nơi Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công Viettel với quyết tâm giành trọn 3 điểm để duy trì chuỗi trận bất bại kể từ vòng 3. Dù vậy, đội khách mới là những người tạo ra bất ngờ khi Wesley Nata dội gáo nước lạnh bằng bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8, trước khi chủ động dựng lên bức tường phòng ngự kiên cố.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận cầu định đoạt ở phút 51, thời điểm Paulo Tapeu bên phía Thể Công - Viettel nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Chớp lấy thời cơ chơi hơn người, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vùng lên mạnh mẽ. Ngọc Sơn tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, kết hợp cùng pha lập công ấn định chiến thắng 3-1 của Caio Cesar, hoàn tất màn ngược dòng thuyết phục.

Chiến thắng thứ ba liên tiếp không chỉ khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng thành Nam sau cú sảy chân trước SHB Đà Nẵng, mà còn mang về phần thưởng ngọt ngào, chính thức qua mặt SLNA để vươn lên đỉnh bảng. Về phần Thể Công - Viettel, chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng (3 thua, 1 hòa) đẩy họ lún sâu vào khủng hoảng và dẫn đến quyết định từ chức của HLV Popov.

Một đội chủ sân khác cũng tận hưởng niềm vui chiến thắng là Hà Nội FC. Cuộc đối đầu giữa đội đồng chủ sân Hàng Đẫy với Ninh Bình FC diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính. CLB Hà Nội hướng tới chiến thắng nhằm sớm trở lại cuộc đua nhóm đầu. Ninh Bình FC khát khao chiến thắng để chinh phục ngôi đầu. Đội khách Ninh Bình FC sớm ăn mừng bàn thắng khi Lê Phát mở tý số phút 16 của hiệp 1. Nhưng CLB Hà Nội cho thấy bản lĩnh khi có màn ngược dòng ấn tượng trong hiệp thi đấu thứ 2. Phút 64, ngoại binh Sade cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Khi kịch bản về trận hòa đã thoáng xuất hiện, thì ở những phút bù giờ cuối cùng, Aymeric xử lý kỹ thuật, "vẽ" nên đường cong siêu phẩm từ ngoài vòng 16m50, làm bó tay thủ môn Đặng Văn Lâm. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Harry Kewell mở ra cơ hội tiến vào nhóm đầu khi có trong tay 9 điểm, chỉ kém 2 điểm so Công an Hà Nội, đội chỉ kiếm được 1 điểm khi làm khách ở thành Vinh trong thế phải rượt đuổi.

Ở trận đấu này, với mục tiêu bảo vệ ngôi đầu, đội bóng xứ Nghệ cho thấy vì sao họ là "hiện tượng" của giai đoạn đầu V-League 2026/27. Các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn Nỗ đền đáp sự cổ vũ của khán đài tràn ngập sắc vàng bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 41 của Luiz Guilherme Vieira Da Silva. Sang hiệp 2, dù phải chịu bàn gỡ hòa 1-1 từ phía Công an Hà Nội và thiệt quân do thẻ đỏ, thầy trò xứ Nghệ vẫn thể hiện tinh thần kiên cường để giữ lại 1 điểm. Trận hòa này kéo dài chuỗi không thắng của Công an Hà Nội lên con số 3 (2 hòa, 1 thua), trong khi SLNA dù giữ được thành tích bất bại (3 thắng, 3 hòa) vẫn chấp nhận nhìn Thép Xanh Nam Định cướp mất ngôi đầu.

Bức tranh ở đáy bảng xếp hạng vẫn mang gam màu xám xịt đối với Hoàng Anh Gia Lai và CLB Thành phố Đồng Nai. Trên sân của tân binh Bắc Ninh FC, đội bóng phố Núi được kỳ vọng sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, Bắc Ninh FC tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn khi thi đấu kiên cường đến những phút cuối cùng để đánh bại thầy trò HLV Lê Quang Trãi với tỷ số tối thiểu 1-0 để củng cố vị trí ở khu vực an toàn ở vị trí thứ 9 với 8 điểm trong tay.

Trái ngược với Bắc Ninh FC, tân binh còn lại của mùa giải là CLB TP Đồng Nai tiếp tục đối diện nhiều khó khăn khi để thua đội chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 0-1 trên sân Lạch Tray. Sau 6 vòng đấu, đội bóng này vẫn chưa có được chiến thắng nào, với thành tích 1 trận hòa và 5 thất bại. Đáng chú ý, hàng công trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa một lần đưa bóng vào lưới đối phương, khiến đội bóng tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng và đối diện áp lực trụ hạng nặng nề.

* Đấu muộn vòng 6: Công an TPHCM vs SHB Đà Nẵng: 0-1.