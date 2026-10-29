Nhìn lại vòng 5 V-League 2026/27: Những cỗ xe sang mất đà

Ninh Bình FC thất thủ trên sân nhà, lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng.

Trái với những dự đoán về một màn bứt tốc mạnh mẽ của những "đại gia" hay các thế lực giàu truyền thống, Vòng 5 lại chứng kiến sự khựng lại đồng loạt từ các ứng viên vô địch. Những cỗ "xe sang" đắt giá của bóng đá Việt Nam, từ Công an Hà Nội (CAHN), Thể Công Viettel cho tới Ninh Bình FC và Hà Nội FC, đều chịu cảnh mất điểm, thậm chí trắng tay, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đua ở top đầu.

Khi "máy cơ" ngập ngừng và khựng lại

Điểm sẩy chân nhẹ nhất trong nhóm ông lớn thuộc về Công an Hà Nội. Được tiếp đón Đ. Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy, thầy trò HLV Mano Polking tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm để lấy lại ngôi đầu sau thất bại ở trận derby. Nhưng trước một Đ. Thanh Hóa thi đấu kỷ luật, quả cảm và đầy khó chịu, CAHN chỉ thu về trận hòa 1-1 nghẹt thở, nối dài chuỗi phong độ chưa thực sự thuyết phục của ứng viên số 1 với dàn nhân sự triệu đô của mình.

Tương tự là trường hợp của Thể Công Viettel. Mặc dù sở hữu lực lượng chiều sâu với nhiều tuyển thủ quốc gia, đội bóng áo đỏ lại thi đấu đầy bế tắc trước tân binh Bắc Ninh FC. Trận hòa 2-2 bùng nổ thẻ phạt và tranh cãi ở những phút cuối không chỉ làm tổn hại quỹ điểm mà còn gián tiếp phơi bày sự thiếu ổn định trong việc duy trì áp lực lên đối thủ. 4 điểm và vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng là "cột mốc" khá khó chịu với đương kim á quân.

Cú ngã đau của Ninh Bình FC và Hà Nội FC

Nếu CAHN và Thể Công Viettel còn giữ lại được 1 điểm, thì hai "ông lớn" khác lại chịu cảnh trắng tay cay đắng. Tâm điểm của sự thất vọng gọi tên Ninh Bình FC, đang tràn trề cơ hội chiếm đỉnh bảng từ tay SLNA cùng chuỗi phong độ thăng hoa, Ninh Bình FC tiếp đón CLB Công an TPHCM không gì khác ngoài tận dụng cơ hội sân nhà để bứt tốp. Dù tạo ra thế trận ép sân, nhưng đội bóng nhận đến 3 giải thưởng xuất sắc nhất tháng 9 lại bế tắc đến không ngờ. Bi kịch xảy ra ở phút bù giờ 90+5, khi ngoại binh Jason Cummings ghi bàn thắng duy nhất, buộc Ninh Bình FC nhận thất bại 0-1 ngay tại cố đô, dội một gáo nước lạnh vào tham vọng xưng vương của họ.

Cùng chung số phận nghiệt ngã là Hà Nội FC. Hành quân tới làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng, đội bóng Thủ đô đứng trước cơ hội lớn để vươn lên nhóm dẫn đầu khi đối thủ đang chìm trong khủng hoảng. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ tai hại của trung vệ Nguyễn Anh Tiệp ngay từ phút 18 đã phá hỏng mọi kế hoạch của đội khách. Chơi thiếu người trong hơn 70 phút, Hà Nội FC không thể chống đỡ và chấp nhận thất bại 0-1.

Dự báo đầy sóng gió

Thất bại hay việc bị cầm chân ở vòng 5 không đơn thuần chỉ là mất đi vài điểm số, mà còn dự báo những khó khăn chồng chất phía trước đối với nhóm "xe sang". Với Công an Hà Nội và Thể Công Viettel là gánh nặng đấu trường châu lục lẫn quốc nội. Ở khía cạnh khác, Ninh Bình hay Hà Nội FC luôn phải chịu áp lực bắt buộc phải thắng từ người hâm mộ lẫn ban lãnh đạo. Một cú sẩy chân hoàn toàn có thể dẫn đến hiệu ứng domino về mặt tâm lý, khiến đôi chân các ngôi sao trở nên bớt đi sự thanh thoát ở những vòng đấu tới trong khi nhóm "ngựa ô" như SLNA. Hà Tĩnh hay T. Nam Định thừa thắng xông lên.

V-League là một chặng đua marathon dài hơi, không phải cuộc thi chạy nước rút mà những cỗ "xe sang" hoàn toàn có thể bị hụt hơi trên chặng đường chinh phục ngai vàng mùa giải năm nay.