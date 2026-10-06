Nhìn lại vai trò của căn cứ RAF Fairford với Không quân Mỹ

Căn cứ RAF Fairford nằm giữa Gloucestershire và Wiltshire (Anh), được khánh thành vào tháng 1-1944 và sau này trở thành một căn cứ quan trọng cho các hoạt động quân sự của Mỹ kể từ Chiến tranh Lạnh. Ban đầu, mục đích xây dựng căn cứ này là nhằm chuẩn bị cho Ngày D, khi các phương tiện vận chuyển quân và máy bay chiến đấu từ Fairford được quân Đồng minh huy động rầm rộ trong cuộc đổ bộ Normandy vào ngày 6-6-1944, chính thức mở ra mặt trận thứ hai nhằm đánh bại quân đội Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Địa điểm này cũng được sử dụng để vận chuyển quân đội Anh tham gia Chiến dịch Market Garden ở Hà Lan chống lại Đức Quốc xã vào tháng 9-1944.

Máy bay ném bom B1 cất cánh từ căn cứ không quân RAF Fairford (Anh) trở về Mỹ hôm 4-10. Ảnh: Getty Images

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Không quân Mỹ (USAF) đã củng cố lực lượng tại căn cứ Fairford nhằm xây dựng sức mạnh răn đe ở châu Âu chống lại Liên Xô. Trong Chiến tranh vùng Vịnh (1990-1991), Mỹ đã huy động các máy bay ném bom và máy bay tiếp nhiên liệu từ Fairford. Năm 2003, máy bay ném bom B-52 được USAF triển khai từ căn cứ RAF Fairford để thực hiện các cuộc không kích vào Iraq và mới nhất, trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, các máy bay ném bom Mỹ cũng xuất phát từ đây để tấn công Tehran.

BBC cho hay, xét về mặt chiến lược, việc Mỹ đặt căn cứ quân sự tại Fairford là vô cùng hữu ích, bởi từ đây, lực lượng Mỹ có thể được điều động đến nhiều nơi trên khắp thế giới. Đường băng dài, có khả năng chịu tải trọng không hạn chế giúp căn cứ RAF Fairford có thể tiếp nhận các máy bay ném bom hạng nặng mà không phải căn cứ quân sự nào cũng có thể đáp ứng.