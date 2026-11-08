Nhìn lại tuần làm việc thứ 3 Quốc hội: Phải bịt kín mọi kẽ hở trục lợi, kiến tạo thể chế minh bạch
Tuần qua, nghị trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra những phiên làm việc sôi nổi, bàn thảo nhiều quyết sách quan trọng. Từ nghị trường, một thông điệp mạnh mẽ và xuyên suốt được đặt ra: phải bịt kín mọi kẽ hở trục lợi, phân định rõ trách nhiệm và kiến tạo một thể chế thực sự minh bạch.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhin-lai-tuan-lam-viec-thu-3-quoc-hoi-phai-bit-kin-moi-ke-ho-truc-loi-kien-tao-the-che-minh-bach-24626110812050051.htm