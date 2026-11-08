Nhìn lại tuần làm việc thứ 3 Quốc hội: Phải bịt kín mọi kẽ hở trục lợi, kiến tạo thể chế minh bạch

Tuyến đường dài 9,4km, được đầu tư 91 tỷ đồng nối xã Như Xuân với xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa, mới hoàn thành chưa lâu đã xuất hiện hơn 30 vị trí lún, nứt, bong tróc mặt đường. Đáng chú ý, công trình hiện vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao nhưng nhà thầu đã phải cắt bỏ nhiều vị trí mặt nhựa để sửa chữa, khắc phục.