Ngày 23/11, Khởi My chia sẻ hình ảnh cưới bên Kelvin Khánh nhân dịp kỷ niệm 9 năm về chung nhà. Nữ ca sĩ hài hước viết: "Vèo một cái kỷ niệm 9 năm ngày 2 đứa nhây về chung nhà. Lẹ quá. Khó lắm mới được tấm nghiêm túc, gồng bung nẹp". Cô còn tiết lộ hai vợ chồng vẫn còn nhiều ảnh cưới chưa công bố và sẽ chia sẻ dần với người hâm mộ.

Khởi My chia sẻ loạt ảnh cưới bên Kelvin Khánh nhân kỷ niệm 9 năm ngày về chung nhà.

Sau khi kết hôn năm 2017, Khởi My và Kelvin Khánh dần hạn chế hoạt động giải trí. Cả hai hiếm khi tham gia sự kiện, ít xuất hiện trước truyền thông và kín tiếng trong chuyện đời tư. Thay vì chạy show thường xuyên, cặp đôi dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân.

Khởi My chuyển hướng sang làm streamer, thường xuyên livestream chơi game và trò chuyện với người hâm mộ. Cô từng tiết lộ bén duyên với công việc này nhờ dàn máy chơi game Kelvin Khánh tặng. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng đi hát và phát hành sản phẩm mới, không quảng bá rầm rộ. Năm 2023, cô gây chú ý khi xuất hiện tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với mascot Cừu Bông.

Trong khi đó, Kelvin Khánh gần như ngừng hoạt động ca hát, ít cập nhật mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Dù không còn hoạt động sôi nổi, Khởi My vẫn có một gia tài âm nhạc đáng nhớ sau nhiều năm làm nghề. Nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn với loạt ca khúc được yêu thích như Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ, Vì Sao, Góc Nhỏ Trong Tim, Alone, Dễ Thương và Mưa Rơi Vào Phòng.

Trong đó, Gửi Cho Anh phát hành năm 2013 từng tạo tiếng vang với hình thức MV phim ngắn, còn Người Yêu Cũ trở thành một trong những bản hit tiêu biểu gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, gia tài này vẫn tiếp tục được nối dài bằng những sản phẩm mới. Năm 2023, Khởi My phát hành Từ Ngày Anh Xa, Ai Trả Lương Cho Mẹ. Sang năm 2024, cô ra mắt Ước Mơ Diệu Kỳ, Tháng Mấy Chia Tay và Tự Thấy Mình May. Đến năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu MV Ngại kết hợp nhạc sĩ Bảo Thạch.

Ngại là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của Khởi My trong năm 2025, với sự đồng hành của nhạc sĩ Bảo Thạch.

Đặc biệt, Mưa Rơi Vào Phòng phát hành từ năm 2016 còn được chú ý trở lại thông qua các phiên bản remix, cho thấy sức sống của những sản phẩm cũ sau nhiều năm.

Sau 9 năm kết hôn, Khởi My không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz nhưng vẫn duy trì hoạt động âm nhạc theo cách riêng. Những bản hit từng làm nên tên tuổi cùng các sản phẩm mới chính là gia tài đáng nhớ mà nữ ca sĩ tiếp tục bồi đắp qua từng năm.