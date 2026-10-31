Nhìn lại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội: Chuyển hóa nhanh các ý kiến tại nghị trường thành giải pháp cụ thể, hiệu quả

Làm rõ cơ sở, giải pháp tăng trưởng cao, bền vững

Sau 2 buổi làm việc, chiều 30/10 và sáng 31/10, phiên thảo luận tại hội trường đã có 58 lượt đại biểu phát biểu và 2 lượt đại biểu tranh luận. ĐBQH Trịnh Xuân An (TP. Đồng Nai), ĐBQH Phạm Ngọc Lâm (Gia Lai) đánh giá phiên thảo luận đã thể hiện rõ tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đối thoại xây dựng, nhiều ý kiến tâm huyết, tranh luận thẳng thắn, đề xuất thiết thực.

Toàn cảnh phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 31/10. Ảnh: Khánh Duy

Trong đó, dấu ấn nổi bật là sự điều hành linh hoạt, bao quát, cởi mở của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, vừa định hướng nội dung thảo luận, tranh luận tập trung, ngắn gọn, tạo điều kiện để đại diện cả 34 tỉnh, thành phố phát biểu, đồng thời kết nối những vấn đề được đại biểu nêu với trách nhiệm giải trình của Chính phủ. Theo các đại biểu, đây cũng là một trong những kỳ họp có số lượng đại biểu đăng ký phát biểu nhiều nhất.

ĐBQH Trịnh Xuân An (TP. Đồng Nai) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu cũng đánh giá cao các thành viên Chính phủ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe. Đại biểu Trịnh Xuân An đánh giá cao phần giải trình của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng sáng 31/10, nhất là việc tập trung vào các vấn đề tăng trưởng, đầu tư công và kiểm soát lạm phát. Theo đại biểu, Phó Thủ tướng đã thể hiện vai trò bao quát, kết nối các chính sách trong một tổng thể điều hành. "Điều đáng ghi nhận là tinh thần nhìn thẳng vào áp lực, khó khăn, đồng thời làm rõ cơ sở và giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững. Qua đó đã cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc vừa thúc đẩy phát triển, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm đời sống nhân dân", đại biểu nhấn mạnh.

ĐBQH Phạm Ngọc Lâm (Gia Lai) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đối với lĩnh vực tài chính, đại biểu ghi nhận Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan giữ vai trò tham mưu tổng hợp, một “tư lệnh” trên lĩnh vực kinh tế - tài chính khi đã làm rõ những vấn đề khó mà đại biểu quan tâm, như: huy động vốn cho tăng trưởng, chất lượng dự toán, chuyển nguồn lớn và giải ngân chậm. Đại biểu cũng ghi nhận sự thẳng thắn khi Bộ trưởng thừa nhận hạn chế trong dự báo, phân tích nguyên nhân và chỉ ra những khâu phải khắc phục. Cách giải trình có trọng tâm, có căn cứ như vậy, theo đại biểu, đã tạo thêm cơ sở để Quốc hội chia sẻ với áp lực điều hành của Bộ Tài chính, của Chính phủ, đồng thời cũng đặt kỳ vọng vào hiệu quả tổ chức thực hiện.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng). Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu cũng ghi nhận tinh thần tiếp thu, trách nhiệm của các Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với lĩnh vực phụ trách. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, dù mới đảm nhiệm cương vị nhưng đã cho thấy sự nắm chắc vấn đề, trả lời cụ thể những nội dung sát thực tiễn như phân cấp, phân quyền, tiền lương và phụ cấp. Theo đại biểu, đây là biểu hiện tích cực của sự chủ động bắt nhịp công việc và ý thức trách nhiệm trước Quốc hội.

Tập trung làm rõ kịch bản vốn cho tăng trưởng năm 2027

Tại phiên thảo luận, từ thực tiễn cuộc sống, địa phương, lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân, các ĐBQH đã thảo luận, làm sâu sắc thêm các giải pháp được Chính phủ báo cáo với Quốc hội, đồng thời cũng gợi mở nhiều giải pháp thiết thực.

Theo ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng), một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động, nền kinh tế có độ mở lớn như nước ta chịu tác động rõ rệt từ những thay đổi bên ngoài. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển có ý nghĩa trực tiếp đối với sức mạnh và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Các kiến nghị tại phiên thảo luận đã tập trung vào những vấn đề thiết thực như: hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng cho rằng, những vướng mắc về thủ tục hành chính vẫn là một điểm nghẽn đối với hoạt động của doanh nghiệp. "Tuy nhiên, các đại biểu đã tiếp cận vấn đề khá tổng thể, đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh", đại biểu nói.

Đánh giá cao chất lượng và tính đa dạng của các ý kiến tại tổ và hội trường, đại biểu Phạm Ngọc Lâm cũng kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, trong đó, cần tập trung làm rõ kịch bản vốn cho tăng trưởng năm 2027. Đại biểu cho rằng, đây là vấn đề rất quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, cần thể hiện đồng thời GDP thực, GDP danh nghĩa, vốn đầu tư toàn xã hội, mức tăng tín dụng dự kiến và nguồn vốn thực chất huy động từ thị trường cổ phiếu, trái phiếu cùng các kênh khác.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

"Việc tính toán đầy đủ các nguồn lực sẽ giúp đánh giá khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, đồng thời làm rõ mức độ phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Các dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 cũng cần bảo đảm sự đồng bộ, gắn kết", đại biểu nhấn mạnh.

Nhìn lại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đánh giá cao việc Quốc hội đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội: chất lượng tăng trưởng, khả năng huy động và sử dụng nguồn lực, hiệu quả đầu tư công, cũng như năng lực tổ chức thực hiện chính sách ở từng ngành, từng địa phương.

Đáng chú ý, các ĐBQH không chỉ đánh giá những kết quả đạt được hay chỉ ra những vấn đề tồn tại mà đã tập trung đi sâu hơn vào câu hỏi: tăng trưởng được tạo ra bằng cách nào, nguồn lực đã được sử dụng đến đâu, kết quả thực tế mang lại cho người dân và doanh nghiệp ra sao, và trách nhiệm thuộc về cơ quan nào khi mục tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Điều quan trọng hơn, theo các đại biểu là, sau phiên thảo luận, những ý kiến xác đáng phải được Chính phủ tiếp thu, cụ thể hóa trong các nghị quyết và chương trình hành động. Như đại biểu Trịnh Xuân An kỳ vọng, các nội dung được tiếp thu cần sớm được chuyển thành hành động, mang lại kết quả thiết thực trong điều hành kinh tế - xã hội các tháng còn lại của năm 2026 và năm 2027 vì mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và đáp ứng sự mong mỏi của Nhân dân. Trách nhiệm tại nghị trường cần được nối tiếp bằng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; những vấn đề đã được chỉ rõ cần có giải pháp xử lý, có tiến độ và kết quả cụ thể.