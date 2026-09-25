Nhìn lại phản ứng của MC Quyền Linh trước cơ hội du học của con gái

Mai Thảo Linh (tên thường gọi là Lọ Lem) – con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, hiện theo học chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT Việt Nam. Lọ Lem hiện là sinh viên ngành Cử nhân Kinh doanh tại RMIT Việt Nam. Trước khi đưa ra lựa chọn này, cô từng nhận thư trúng tuyển University of the Arts London (UAL) – Đại học Nghệ thuật London.

Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh

Quyết định không sang Anh du học của Lọ Lem từng khiến nhiều người chú ý, nhất là khi Quyền Linh tiết lộ anh từng có cảm giác “ích kỷ” vì không muốn con gái rời xa gia đình. Chia sẻ này được nam MC nói từ năm 2024, nhưng khi nhìn lại lựa chọn hiện tại của Lọ Lem, câu chuyện một lần nữa trở nên đáng chú ý.

Thời điểm Lọ Lem nhận tin trúng tuyển UAL, Quyền Linh không giấu được sự tự hào. Nam MC từng kể rằng thành tích của con gái khiến cả gia đình bất ngờ, bởi để được nhận vào ngôi trường này, hồ sơ ứng tuyển phải đáp ứng nhiều yêu cầu. Thế nhưng, niềm vui của người cha lại đi kèm một cảm xúc khác. Quyền Linh thú nhận anh không muốn con gái đi học quá xa nhà.

“Vào cái trường top 2 của thế giới thì phải nói là ba mẹ cũng bất ngờ luôn. Bởi vì cái profile vào đó không đơn giản, con báo mà thậm chí Quyền Linh rơi nước mắt. Nhưng mà trong lòng mình không muốn con mình đi, nó bị ích kỷ như vậy, vì rất xa ở tận trời Tây. Anh thấy 10 bạn đi học bển có 1 - 2 bạn về, lấy chồng lấy vợ ở bển. Mình chỉ muốn con ở Việt Nam thôi. Con mình ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện với nó, giờ đi xa thấy sao sao”.

Tuy nhiên, sau đó, MC Quyền Linh nói tiếp: “Anh cũng nói với con là quyết định là của con, ba không can thiệp bất cứ điều gì cả, ba không làm mất cơ hội của con. Con hãy chọn bất cứ cái gì con thích, ba luôn ủng hộ con 100%". Anh cũng cho biết, cơ hội có ở khắp mọi nơi, do bản thân mỗi người phải biết nắm bắt. Không chỉ môi trường quốc tế mà ở trong nước cũng có thể học tập và phát triển. Quan trọng là sự nỗ lực của con gái mình như thế nào.”

Và với Lọ Lem, cô cuối cùng lựa chọn học tập tại Việt Nam. Quyết định này đồng nghĩa với việc gia đình vẫn có thể ở gần nhau, trong khi cô vẫn có cơ hội tiếp tục con đường học tập mà mình lựa chọn.

Câu chuyện của Quyền Linh cũng cho thấy một tâm lý khá phổ biến của các bậc cha mẹ: vừa tự hào khi con trưởng thành, có cơ hội bước ra thế giới, vừa khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi nghĩ đến ngày con rời khỏi vòng tay gia đình.

Sự “ích kỷ” mà nam MC nhắc đến vì thế không phải mong muốn quyết định thay con, mà là cảm xúc rất thật của một người cha trước lựa chọn có thể khiến con gái mình đi xa hàng nghìn cây số. Quan trọng hơn, sau tất cả, anh vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của con và khẳng định sẽ ủng hộ cô.