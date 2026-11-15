Nhìn lại một vài điểm nhấn trước giờ 'ông trùm' Mr Pips và Shark Bình lĩnh án

Tại vụ án, “ông trùm” Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo liên quan bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

“Ông trùm” đường dây lừa đảo Mr Pips bị dẫn giải tới tòa.

Trước giờ nghị án, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng tổng mức án là tù chung thân về các “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Liên quan, bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

VKS cũng lần lượt đề nghị phạt Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter) từ 10-11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền” và bố mẹ Mr Pips, các bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu cùng mức án từ 6-7 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Viện kiểm sát bác đề nghị giám định tâm thần

Theo cáo trạng, Mr Pips cùng đồng phạm lập 36 website có giao diện giống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế; thành lập 81 công ty, thuê 43 văn phòng tại nhiều địa phương để hoạt động tội phạm. Các bộ phận được phân công quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, mời chào và tư vấn giao dịch.

Cơ quan công tố xác định, đường dây tội phạm do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng… Tại phiên tòa, VKS đánh giá, đây là vụ án có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ. Các bị cáo tạo lập những hội nhóm có người đóng vai chuyên gia, nhà đầu tư thành công để gây dựng lòng tin.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Theo cơ quan công tố, khi khách hàng bắt đầu tham gia, họ được cho thắng, có thể rút tiền để tin vào sàn giao dịch. Sau đó, nhân viên tìm cách thúc đẩy khách nạp thêm, hướng dẫn giao dịch dẫn tới thua lỗ rồi tiếp tục yêu cầu nạp tiền để gỡ. Nhiều bị hại phải vay mượn, bán tài sản và gia đình tan vỡ hạnh phúc vì bị lừa tiền.

Trước tòa, Mr Pips khai, các nhà đầu tư trên những sàn do hệ thống điều hành thực chất là giao dịch với chủ sàn. Khi khách thua, tiền thuộc về nhóm vận hành. Nam thừa nhận nhà đầu tư cá nhân trên các sàn này không có khả năng chiến thắng.

VKS cho rằng chưa có căn cứ để chấp nhận đề nghị về việc trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với “ông trùm” Phó Đức Nam. VKS đã viện dẫn việc Nam khai báo rõ ràng cùng thông tin theo dõi tại trại tạm giam và kết quả thăm khám để bác bỏ nghi vấn “ông trùm” có dấu hiệu tâm thần.

Với Ngô Thị Thêu, cáo trạng cho rằng, bị cáo này biết hoạt động của đường dây lừa đảo nhưng giới thiệu người vào làm việc. Thêu thừa nhận từng báo tin cho một người bỏ trốn nhưng không đồng ý với cáo buộc đồng phạm lừa đảo. Luật sư đề nghị làm rõ việc Thêu có biết công ty lừa đảo trước khi giới thiệu người hay không.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) luôn trong bộ dạng tỉnh queo và tươi tắn.

Nói lời sau cùng, Mr Pips và Mr Hunter gửi lời xin lỗi các bị hại, mong được giảm nhẹ hình phạt và khắc phục hậu quả. Nam xin HĐXX xem xét mức án 30 năm tù thay vì chung thân như VKS đề nghị. Shark Bình cũng xin lỗi các bị hại, đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Shark Bình nôn nóng quả quyết “số phải đi tù”

Trước đó, quá trình khai báo, Mr Pips cho rằng, nhân viên kinh doanh tiếp cận, mời chào và hướng dẫn khách nạp tiền lần đầu. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục tư vấn giao dịch. Bị cáo cho rằng bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp gây thiệt hại lớn hơn cho người đầu tư.

Mr Hunter thì khai, ban đầu bị cáo này được tuyển làm diễn giả, chia sẻ về forex theo kịch bản do bộ phận marketing của Mr Pips chuẩn bị sẵn. Lê Khắc Ngọ đề nghị làm rõ vai trò của những người phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, tại tòa Mr Hunter khai, khoảng 142kg vàng nguyên khối bị thu giữ là tiền lương, thưởng được trả thay cho tiền mặt. Bị cáo đề nghị sử dụng số vàng và các tài sản khác để khắc phục hậu quả.

Đối đáp trước quan điểm bào chữa, VKS bác lời khai Mr Hunter được trả lương bằng vàng và viện dẫn các biên bản hỏi cung, tài liệu giao dịch để xác định Ngọ sử dụng tiền phạm tội mà có để mua vàng. Đây là một phần hành vi Lê Khắc Ngọ bị xác định rửa tiền.

Liên quan đến đường dây, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ dồng do Phó Đức Nam cầm đầu, một “mắt xích” quan trọng cũng đã cơ quan tố tụng làm rõ. Đó chính là dòng tiền “chảy qua” ví điện tử Ngân Lượng của công ty do Nguyễn Hòa Bình làm chủ.

“Bóng hồng” của Mr Pips, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị xác định có hành vi rửa tiền.

Cáo trạng xác định, từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, 232 bị hại chuyển hơn 318 tỷ đồng qua các tài khoản liên quan Công ty Ngân Lượng của Shark Bình để nạp vào các sàn trong hệ thống lừa đảo của Mr Pips.

Theo VKS, khi cơ quan công an gửi công văn xác minh, Bình biết các sàn có dấu hiệu vi phạm nhưng vẫn để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Bị cáo này còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng dữ liệu của ví khác để trả lời cơ quan chức năng.

Tại tòa, Shark Bình khai các sàn ban đầu đăng ký sử dụng ví như những khách hàng khác. Sau khi nhận nhiều khiếu nại, công ty đánh giá rủi ro và chấm dứt hợp tác. Bình nói chưa từng gặp Nam, đến khi Mr Pips bị bắt mới biết người này là khách hàng của Ngân Lượng.

Nhận trách nhiệm đối với những sai phạm của bản thân và công ty ngay tại phần thẩm vấn, Shark Bình nói: “Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ”. Chủ tọa vì thế phải giải thích, Bình mới bị truy tố. Việc xác định có tội hay không và hình phạt thế nào thuộc thẩm quyền của HĐXX.

Quá trình xét xử vụ án, mẹ Mr Pips là bị cáo Lê Thị Liễu cũng nhiều lần nhắc đến việc con trai bị bệnh rối loạn lưỡng cực và đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét. Nữ bị cáo này cũng cho biết có thể sẽ dùng tài sản của bản thân để hỗ trợ Phó Đức Nam trong việc khắc phục hậu quả.