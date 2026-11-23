Từ ngày 12 đến 17/11, nhiều hệ thống công nghệ và dịch vụ thiết yếu tại Mỹ đồng loạt ghi nhận gián đoạn. Dù xảy ra ở các tổ chức khác nhau với nguyên nhân kỹ thuật riêng biệt, chuỗi sự cố này cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của đời sống kinh tế - xã hội vào hạ tầng số.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào lưới điện của Mỹ có thể gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với các dịch vụ thiết yếu, bao gồm nước, thông tin liên lạc và giao thông vận tải của quốc gia này. Ảnh minh họa.

Chỉ trong 7 ngày, nước Mỹ liên tiếp gặp sự cố công nghệ

Mở đầu là sự cố công nghệ kéo dài hơn một ngày (12-13/11) của các dịch vụ Microsoft 365, Outlook và Teams, làm đình trệ hoạt động liên lạc và xử lý công việc tại nhiều doanh nghiệp, trường học và cơ quan công quyền trên toàn cầu.

Phía Microsoft giải thích một số máy chủ không vượt qua quy trình kiểm tra tình trạng hoạt động, khiến lưu lượng truy cập bị dồn ứ sang các máy chủ còn lại. Tập đoàn này khẳng định không phát hiện dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng.

Sang ngày 13/11, trục trặc mạng viễn thông tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) buộc cơ quan này phải ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc trong khoảng 4 giờ 45 phút. Theo FAA, sự cố ảnh hưởng đến 17 trong số 22 trung tâm kiểm soát không lưu đường dài cùng một số cơ sở kiểm soát radar khu vực nhà ga. Khoảng 3.500 chuyến bay đang hoạt động trên không vẫn tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn.

FAA cho biết thiết bị mạng cũ đã gặp bất ổn khi lưu lượng dữ liệu truyền qua hệ thống tăng đột biến. Cơ quan này lập tức cô lập các khu vực bị ảnh hưởng, triển khai thiết bị thay thế và tiến hành điều tra nguyên nhân gốc, đồng thời xác nhận không có dấu hiệu tấn công mạng.

Đến ngày 16/11, ngân hàng JPMorgan Chase xác nhận một lỗi phần mềm trên hệ thống phần cứng tại chỗ khiến một số giao dịch bị xử lý chậm. Khách hàng vẫn có thể truy cập tài khoản và số dư, song các giao dịch liên ngân hàng mất nhiều thời gian hơn thông thường.

Ngày 17/11, Apple thông báo một bản cập nhật nội bộ đã gây gián đoạn tạm thời cho nhiều dịch vụ, bao gồm iCloud và Apple Pay. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng xác nhận một số hệ thống nội bộ bị suy giảm hiệu năng trong quá trình bảo trì định kỳ, nhưng khẳng định năng lực thực thi các nhiệm vụ trọng yếu vẫn được bảo đảm và an ninh quốc gia không bị ảnh hưởng.

Như vậy, chỉ trong một tuần, sự cố đã xuất hiện trên hàng loạt lớp hạ tầng khác nhau: từ dịch vụ điện toán đám mây, liên lạc doanh nghiệp, viễn thông hàng không cho đến giao dịch tài chính và mạng nội bộ cơ quan tình báo. Thực tế này cho thấy chỉ một trục trặc kỹ thuật tại một nút thắt quan trọng cũng đủ sức tạo ra hiệu ứng gián đoạn, vượt ra ngoài phạm vi của đơn vị vận hành.

Nhà Trắng bác bỏ kịch bản tấn công công nghệ phối hợp

Trước những đồn đoán về khả năng các sự cố có mối liên hệ ngầm, ngày 18/11, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton và Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio đồng loạt lên tiếng khẳng định chính phủ chưa tìm thấy bằng chứng nào về một cuộc tấn công mạng phối hợp, hoạt động do nhà nước bảo trợ hay hành vi phá hoại từ các tác nhân thù địch.

Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio nhấn mạnh sự cố của Microsoft không liên quan đến FAA, và sự cố của FAA cũng độc lập với trục trặc tại hệ thống ngân hàng. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, đây là những sự kiện riêng lẻ và hiện không có cơ sở để quy kết chúng bắt nguồn từ cùng một tác nhân.

Lý giải về làn sóng trục trặc này, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton cho biết nhiều cơ quan và doanh nghiệp đang trong giai đoạn vá lỗ hổng, nâng cấp hệ thống và thay thế các nền tảng công nghệ lỗi thời. Quá trình chuyển đổi này dễ khiến phần mềm phát sinh lỗi, hệ thống khởi động sai quy trình hoặc dữ liệu không được chuyển giao trơn tru. Đến ngày 22/11, ông Jay Clayton tiếp tục cảnh báo người dân Mỹ có thể sẽ chứng kiến thêm các đợt gián đoạn tương tự khi tiến trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ được đẩy mạnh.

Việc các sự cố giữa tháng 11 cho thấy quá trình số hóa sâu rộng, kết nối liên thông và phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài đang làm mở rộng những "cửa ngõ" có thể bị tin tặc khai thác.

Báo cáo ENISA Threat Landscape 2026 do Cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu công bố tháng 9/2026 chỉ ra rằng sự phụ thuộc lẫn nhau trong môi trường số đang làm phình to bề mặt tấn công. Các chiến dịch nhắm vào chuỗi cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoàn toàn có thể châm ngòi cho những sự cố quy mô lớn. Báo cáo cũng lưu ý các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới đang ngày càng bị lợi dụng để hỗ trợ các chiến dịch tấn công, song song với vai trò phòng thủ của chúng.

AI đang tạo ra thách thức hai chiều đối với an ninh mạng. Công nghệ này giúp các tổ chức phát hiện lỗ hổng, tăng tốc xử lý và khắc phục rủi ro, nhưng cũng có thể bị tin tặc lợi dụng để tìm kiếm điểm yếu và tự động hóa các bước tấn công.

Những hệ lụy ngoài đời thực nếu thế giới số bị tấn công

Nguy cơ lớn nhất không dừng lại ở việc người dùng mất quyền truy cập email, ứng dụng thanh toán hay dịch vụ trực tuyến. Khi hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tiếp với các thiết bị điều khiển công nghiệp, một cuộc tấn công mạng có thể gây tê liệt các hạ tầng vật lý thiết yếu như cấp nước, điện lực, giao thông và sản xuất.

Cảnh báo chung của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) (ngày 30/7/2026) cho thấy mối đe dọa này đã hiện hữu. Hai cơ quan ghi nhận các đơn vị cấp nước và xử lý nước thải tại ít nhất 7 bang của Mỹ bị tin tặc tấn công nhắm vào thiết bị điều khiển công nghiệp, bao gồm các bộ điều khiển lập trình logic (PLC) có kết nối Internet. Một số vụ xâm nhập đã làm suy giảm năng lực vận hành thực tế, gây mất áp lực đường ống và dẫn đến ngập lụt.

Trước đó, tại Đan Mạch, một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà máy cấp nước Tureby Alkestrup vào năm 2024 đã làm vỡ đường ống sau khi tin tặc can thiệp thay đổi áp lực nước, khiến khoảng 50 hộ dân mất nước trong 7 giờ và 450 hộ khác bị gián đoạn khoảng một giờ.

Trong lĩnh vực tài chính, rủi ro lan truyền lại nằm ở mối liên kết chằng chịt giữa các ngân hàng và đối tác cung ứng dịch vụ bên thứ ba. Báo cáo nghiên cứu công bố tháng 11/2025 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lỗ hổng an ninh mạng tại các định chế tài chính lớn cảnh báo rằng các nhà cung cấp bên ngoài có thể trở thành mắt xích xung yếu, tạo ra rủi ro mang tính hệ thống. Chỉ một sự cố tại đơn vị cung ứng cũng đủ sức gây gián đoạn dây chuyền cho nhiều ngân hàng cùng lúc, thay vì chỉ khu trú ở một tổ chức đơn lẻ.

Những dẫn chứng trên cho thấy tin tặc không cần đánh sập toàn bộ hạ tầng để gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Chỉ cần chiếm quyền điều khiển một thiết bị, làm gián đoạn hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ trung gian hoặc khai thác điểm yếu trong kết nối giữa các hệ thống, chúng đã có thể ảnh hưởng đến những dịch vụ thiết yếu.

Báo cáo tháng 5/2026 của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết năng lực an ninh mạng của gần 170.000 hệ thống cấp nước và xử lý nước thải tại nước này còn không đồng đều. Nhiều đơn vị thiếu nhân lực chuyên trách, sử dụng công nghệ cũ khó cập nhật và gặp khó khăn trong việc phân bổ nguồn lực giữa duy trì hoạt động với đầu tư bảo mật. GAO cảnh báo một cuộc tấn công thành công có thể làm gián đoạn dịch vụ, gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Chuỗi gián đoạn giữa tháng 11 có thể chỉ là những trục trặc kỹ thuật ngẫu nhiên, không phải một cuộc tấn công có chủ đích. Thế nhưng, đặt cạnh những lỗ hổng đã lộ diện ở hạ tầng cấp nước và hệ thống tài chính; những sự cố này lại phơi bày một thực tế đáng lo ngại hơn: Trong kỷ nguyên kết nối chằng chịt, độ an toàn của thế giới số là những chuỗi mắt xích liên quan mật thiết với nhau. Một trục trặc kỹ thuật đơn lẻ hay một lỗ hổng tại nhà cung cấp trung gian hoàn toàn có thể châm ngòi cho hiệu ứng domino, kéo theo những hệ lụy vượt xa phạm vi của một tổ chức hay một ngành nghề.

Nguồn: Tổng hợp