Dù đã có nhiều năm gắn bó trong cuộc sống hôn nhân, ít ai quên được chặng đường đầy thử thách của Thủy Tiên và Công Vinh từ thuở mới yêu. Mối quan hệ giữa một chân sút đình đám sân cỏ và một nữ ca sĩ đang lên của làng giải trí từng trở thành đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Tuy nhiên, khởi nguồn cho chuyện tình tốn nhiều giấy mực này lại đến từ một cuộc chạm mặt vô cùng ngẫu nhiên.

Năm 2018, Lê Công Vinh ra mắt cuốn tự truyện mang tên Phút 89. Trong đó, cựu tiền đạo dành một phần để kể về lần đầu gặp gỡ ca sĩ Thủy Tiên - người sau này trở thành bạn đời của anh. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 2/1/2009, chỉ vài ngày sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Khi ấy, Công Vinh đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau cú đánh đầu lịch sử giúp đội tuyển đăng quang. Trong khi đó, Thủy Tiên là nữ ca sĩ trẻ đang được chú ý với những ca khúc được yêu thích.

Thuỷ Tiên và Công Vinh lần đầu gặp nhau trong một buổi chụp ảnh bìa cho báo tuổi teen. Ảnh tư liệu

Hai người vô tình nhận lời mời góp mặt trong một buổi chụp ảnh cho một ấn phẩm báo chí dành cho giới trẻ. Trước thời điểm đó, cả hai hoàn toàn không quen biết, chưa từng giao tiếp hay có bất kỳ sự kết nối nào. Theo lời kể của Công Vinh, anh đã nhanh chóng bị hớp hồn bởi nhan sắc quyến rũ và xinh đẹp của nữ ca sĩ. Ngược lại, Thủy Tiên lúc bấy giờ lại tỏ ra khá thờ ơ, không mấy bận tâm tới sự hiện diện của chàng cầu thủ nổi tiếng.

Trong tự truyện, Công Vinh kể: "Tôi gặp Thủy Tiên lần đầu chỉ vài ngày sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, hoàn toàn không biết cuộc gặp gỡ ấy làm thay đổi cuộc đời mình. Lúc ấy tôi vừa chia tay mối tình đầu của mình, một mối tình 'người lớn' thật sự, khác xa những mối tình học trò thuở còn đi học. Đấy là một mối tình kéo dài năm năm và chúng tôi đã cùng nhau có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Nói theo ngôn ngữ tiểu thuyết, tôi đang 'để tang' mối tình đầu của mình và chưa nghĩ đến việc sẽ sớm có bạn gái lần nữa. Tôi đến tham gia buổi chụp hình cho một tờ báo tuổi teen vì đã nhận lời từ trước khi AFF Cup diễn ra. Lúc ấy, chính tôi cũng không ngờ là mình sẽ kết thúc giải đấu ấy trên tư cách là người hùng của cả một quốc gia. Và tôi cũng không hề biết người chụp cùng mình trong bộ ảnh ấy chính là Thủy Tiên.

Khi công khai mối quan hệ, cặp đôi đối diện với nhiều bàn tán trái chiều. Ảnh tư liệu

Tôi nhớ hôm ấy chính xác là ngày 2/1/2009, chỉ bốn ngày sau trận chung kết lượt về với Thái Lan. Thủy Tiên lúc này đang rất nổi với mấy bài hit được bật lên suốt ở những quán cà phê. Vừa nhìn thấy Tiên là tôi… thích ngay. Nàng thật đẹp, da trắng, sexy, lại là ca sĩ nữa. Cái thế giới mê hoặc trong những quán bar, với âm nhạc dìu dặt và những ánh đèn kỳ ảo hiện về, tôi thích Thủy Tiên ngay lập tức.

Vậy mà nàng chả buồn để tôi vào mắt. Đàn ông lạ lùng ở chỗ con gái càng phớt lờ mình, thì mình lại càng muốn chinh phục. Tôi thầm nghĩ: 'Mình đang là cầu thủ ở đỉnh cao phong độ, mình đang có mọi thứ mà một cầu thủ mơ ước: tiền tài, danh vọng và địa vị, nếu có thể cặp kè với một nàng ca sĩ nữa thì… ngầu phải biết. Và thế là tôi đặt mục tiêu phải chinh phục Thủy Tiên cho bằng được'".

Bắt nguồn từ buổi chụp hình, sợi dây liên kết giữa hai người bắt đầu rõ ràng. Theo những gì được tiết lộ, ngay sau buổi làm việc chỉ vài tiếng đồng hồ, Công Vinh đã ngỏ lời mời Thủy Tiên dùng bữa tối và ra mắt cô với các đồng đội tại đội tuyển quốc gia. Sự tiến triển nhanh chóng đã chính thức mở màn cho chuyện tình nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Khi chuyện tình vừa chớm nở, Thủy Tiên và Công Vinh đã phải đối diện với không ít ý kiến trái chiều. Thời điểm đó, việc một cầu thủ nổi tiếng hẹn hò với ca sĩ khiến dư luận bàn tán. Có người cho rằng nữ ca sĩ dựa vào danh tiếng của bạn trai, trong khi một số ý kiến khác nghi ngờ cả hai đang tận dụng sức hút của đối phương để đánh bóng tên tuổi.

Cặp đôi nên duyên vợ chồng vào năm 2014, sau gần 6 năm gắn bó.

Đỉnh điểm tranh cãi là khi bộ ảnh có phần táo bạo của cặp đôi được công bố, tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội. Giữa những lời bàn tán, Công Vinh lựa chọn thể hiện tình cảm theo cách quyết liệt. Cựu cầu thủ cũng từng chia sẻ quan điểm sẽ đứng về phía người mình yêu, ngay cả khi cô phải đối diện với sự quay lưng của số đông.

Công Vinh luôn bảo vệ Thuỷ Tiên trước những sóng gió xảy đến.

Vượt qua những sóng gió thuở ban đầu, cặp đôi vẫn kiên định đồng hành cùng nhau. Trải qua quãng thời gian dài gắn kết, cả hai chính thức về chung một nhà bằng một lễ cưới ấm cúng để xây dựng tổ ấm riêng. Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi dành trọn tâm huyết cho gia đình nhỏ và cùng nhau nuôi dạy con gái. Dù đều là những người của công chúng, họ lại chọn lối sống kín tiếng, ít khi phơi bày quá sâu những câu chuyện đời tư lên truyền thông.

Cặp đôi hiện sống trong căn biệt thự trắng tại TP.HCM, từng được tu sửa và chia sẻ một số hình ảnh về không gian sống trên mạng xã hội. Dù không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Thủy Tiên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tiết lộ khoản tiền chồng đưa để chi tiêu cá nhân. Năm 2021, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Tổng 5 tháng anh cho mình 31 tỷ đồng. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắt tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ đồng nữa tính ra cũng có hơn 40 tỷ đồng để tiêu vặt.”