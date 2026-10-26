Nhìn lại khối tài sản 'khủng' của Mr. Pips có được từ việc rửa tiền lừa đảo

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng trong số này để mua bất động sản, mua vàng, đô-la Mỹ, đô-la Singapore.

Mr. Pips dùng hơn 560 tỷ đồng từ số tiền lừa đảo để mua bất động sản, mua vàng, đô-la

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh, thu giữ, phong tỏa số tài sản liên quan đến vụ án của Mr. Pips có giá trị khoảng hơn 5.200 tỉ đồng, gồm:

- 316 tỷ đồng trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD.

- 246kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC

- 125 bất động sản (chung cư cao cấp và biệt thự liền kề)

- 31 siêu xe như: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz, Lexus, Porsche, Jaguar, BMW, Mini Cooper và 7 xe mô tô các thương hiệu.

- 36 túi xách, ví các loại là các nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ hàng đầu trên thế giới, như Túi da cá sấu bạch tạng Himalaya trị giá khoảng hơn 5 tỷ đồng, túi xách Hermes, Gucci, LV…

- 59 đồng hồ là các phiên bản giới hạn, nhãn hiệu nổi tiếng, đắt đỏ hàng đầu trên thế giới, như: Cartier, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Omega, Patek Philippe, Richard Mille… tổng trị giá đồng hồ khoảng 300 tỷ đồng, trong đó có những đồng hồ trị giá 1 triệu USD.

- 2 điện thoại Vertu, mạ vàng, đính kim cương

- 3 chìa khoá ô tô đúc bằng vàng nguyên khối đính đá kim cương, nhãn hiệu Bentley, Ferrari, Rolls Royce; 1 con mèo đúc bằng vàng khối lượng 5kg vàng; 1 dây chuyền vàng nguyên khối 2 kg vàng

- 84 trang sức các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bằng vàng, khảm kim cương, kim loại hiếm, phiên bản giới hạn.

Cùng nhìn lại khối tài khối tài sản “khủng” của Mr. Pips có được từ việc rửa tiền lừa đảo:

Mr. Pips khoe siêu xe trên mạng xã hội

Cơ quan điểu tra thu giữ 31 siêu xe của Mr.Pips

Cơ quan điều tra thu giữ số tiền mặt lên đến 2,3 triệu USD và 69 tỷ đồng.

và 246kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC