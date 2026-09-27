Nhìn lại hình ảnh ấn tượng tại buổi tuyên truyền PCCC&CNCH ở khu vực Hồ Gươm

Hoạt động thiết thực này đã thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên, người dân và du khách trực tiếp thao tác các phương tiện chuyên dụng, trang bị những "kỹ năng sinh tử" để chủ động ứng phó trước nguy cơ cháy nổ

Các em nhỏ hào hứng tham gia trải nghiệm thoát hiểm an toàn với dây bảo hộ chuyên dụng

Người dân hào hứng trải nghiệm xe thang chữa cháy chuyên dụng từ độ cao hàng chục mét ngay không gian phố đi bộ

Sự kiện còn thu hút du khách quốc tế ghé thăm, trải nghiệm

Hoạt động này giúp các em rèn luyện kỹ năng sinh tồn và trang bị kiến thức cần thiết để xử lý tình huống khẩn cấp

Không chỉ các em nhỏ, các bậc phụ huynh cũng trực tiếp trải nghiệm kỹ năng cứu nạn

Các chiến sĩ hướng dẫn các quy tắc an toàn và cách sử dụng dây thắt bảo hộ trước khi di chuyển lên không trung

Sự tham gia tích cực của đông đảo người dân từ các em nhỏ đến người cao tuổi đã biến không gian Hồ Gươm cuối tuần qua trở thành một "lớp học kỹ năng" đầy ý nghĩa

Các bạn trẻ thao tác dập tắt đám cháy giả định

Việc mỗi người dân chủ động nắm vững kiến thức, thành thạo kỹ năng PCCC chính là "lá chắn" vững chắc nhất để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và cộng đồng

Các em nhỏ trải nghiệm chữa cháy trong trang phục của chiến sĩ PCCC&CNCH

Thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Hoàn Kiếm sử dụng bình chữa cháy cầm tay dập tắt đám cháy giả định

Sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng đông đảo người dân, phụ huynh và học sinh đã tạo nên một "lớp học kỹ năng" sinh động ngay tại Hồ Gươm

Đây không chỉ là hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân PCCC, mà còn góp phần củng cố lực lượng tại chỗ, xây dựng "lá chắn" an toàn vững chắc từ cơ sở vì sự bình yên của Thủ đô