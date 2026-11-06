Nhìn lại 'Hành trình tiếp nhận thơ ca Nga ở Việt Nam'

Phiên thảo luận tại Hội thảo “Hành trình tiếp nhận thơ ca Nga ở Việt Nam” - Ảnh: BTC.

Ngày 6/11, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo “Hành trình tiếp nhận thơ ca Nga ở Việt Nam”, với sự tham dự của đại diện Bộ VH,TT&DL cùng đông đảo nhà nghiên cứu, dịch giả, giảng viên và những người yêu mến văn học Nga.

PGS.TS Đinh Công Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết với nhiều thế hệ người Việt Nam, thơ ca Nga đã trở thành một phần của đời sống tinh thần. Những vần thơ theo chân người lính ra mặt trận, đi vào sách giáo khoa, những cuốn sổ chép thơ của nhiều thế hệ học trò. Mối gắn bó ấy còn được bồi đắp qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và giao lưu học thuật giữa hai nước.

Ông Vladimir Murashkin - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Ông Vladimir Murashkin - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, đánh giá cao truyền thống dịch thuật văn học của Việt Nam. Nhiều tác phẩm kinh điển Nga được chuyển ngữ sang tiếng Việt, đưa văn học Nga đến gần hơn với độc giả.

Dịch văn học không đơn thuần là chuyển tải ngôn từ mà còn là cuộc đối thoại giữa những tâm hồn, trong đó các dịch giả giữ vai trò như những sứ giả văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Ba phiên thảo luận tại hội thảo tập trung nhìn lại hành trình thơ ca Nga được dịch, giới thiệu ở Việt Nam; kinh nghiệm dịch thuật, truyền bá thơ Nga và sự đón nhận của công chúng; hoạt động giảng dạy, nghiên cứu văn học Nga trong nhà trường hiện nay.

Xen giữa các phiên thảo luận là những tiết mục ca khúc, điệu múa Nga.

Các diễn giả như dịch giả Vũ Thế Khôi, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, TS. Đỗ Thị Hường, PGS.TS Nguyễn Thị Như Trang và dịch giả Nguyễn Thụy Anh đã chia sẻ nhiều góc nhìn về giá trị nghệ thuật, sức lan tỏa cũng như những thách thức trong việc duy trì tình yêu thơ Nga.

Từ những bản dịch qua tiếng Pháp, tiếng Trung đến các thế hệ dịch giả chuyển ngữ trực tiếp từ nguyên bản, hành trình tiếp nhận thơ ca Nga ở Việt Nam là quá trình tích lũy, chọn lọc và sáng tạo bền bỉ. Những ca khúc, điệu múa Nga xen giữa các phiên thảo luận, cùng phần giao lưu, đặt câu hỏi của sinh viên, góp phần đưa di sản văn học ấy đến gần hơn với người trẻ.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, dịch giả trong việc giới thiệu, lan tỏa giá trị thơ ca Nga tại Việt Nam. Diễn ra trong Năm hợp tác Việt Nam – Nga về khoa học và giáo dục 2026, Hội thảo không chỉ nhìn lại một chặng đường giao lưu văn học mà còn gợi mở hướng phát triển hoạt động dịch thuật, giảng dạy và nghiên cứu, để những vần thơ Nga tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống tinh thần của các thế hệ độc giả Việt Nam.