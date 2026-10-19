Nhìn lại hành trình thay đổi của Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ sau 4 năm đăng quang

Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 2005) từng nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía khán giả theo dõi Đường lên đỉnh Olympia. Vào năm 2022, nam sinh đến từ Trường THPT Bắc Duyên Hà (tỉnh Thái Bình, nay thuộc Hưng Yên) đã xuất sắc đăng quang ở năm thi thứ 22 với tổng điểm 205, qua đó đưa vòng nguyệt quế Olympia đầu tiên về cho quê hương. Bên cạnh đó, tên tuổi của vị quán quân này cũng ngẫu nhiên trùng với một doanh nhân danh tiếng - ông Đặng Lê Nguyên Vũ thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Sau chiến thắng, Nguyên Vũ tiếp tục hoàn thành chương trình THPT trước khi lên đường sang Australia du học. Gần 4 năm kể từ ngày đăng quang, cuộc sống của nam quán quân đã có nhiều thay đổi, từ việc học tập trong môi trường quốc tế đến trải nghiệm làm thêm và tự lập nơi đất khách.

Theo thông tin cập nhật vào tháng 2/2026, khi bước sang tuổi 21, Đặng Lê Nguyên Vũ vừa hoàn tất năm thứ hai ngành Khoa học máy tính, đi sâu vào chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Đại học Công nghệ Swinburne tại Melbourne, Australia.

Đặng Lê Nguyên Vũ ban đầu gây ấn tượng bởi vô tình trùng tên với một doanh nhân nổi tiếng.

Lựa chọn này cũng phần nào tiếp nối niềm đam mê công nghệ mà nam sinh từng bày tỏ sau khi giành chức vô địch Olympia. Tuy nhiên, dù sở hữu nền tảng kiến thức tốt từ thời phổ thông, Nguyên Vũ vẫn phải đối mặt với không ít thử thách trong môi trường học tập mới.

Nam sinh chia sẻ rằng chương trình học đại học ở Australia tiến triển tương đối nhanh, thời lượng nghe giảng lý thuyết trên lớp khá ngắn. Những môn học thường đòi hỏi sinh viên phải linh hoạt áp dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau, thay vì chỉ thụ động nắm vững các nội dung do giảng viên truyền đạt.

Dù vậy, Nguyên Vũ vẫn duy trì sự quan tâm đến việc học và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn, nam sinh khuyên các sĩ tử nên xây dựng chiến lược ôn tập hợp lý, nắm vững kiến thức nền tảng và không tạo áp lực quá lớn cho bản thân trước những kỳ thi quan trọng.

Không dừng lại ở việc chú tâm vào chương trình đào tạo, Nguyên Vũ còn chủ động thu xếp thời gian đi làm thêm nhằm tích lũy kinh nghiệm và thích ứng dần với cuộc sống tại Australia. Dù đã có học bổng Olympia hỗ trợ tiền học cùng chi phí sinh hoạt, nam sinh vẫn tích cực tìm kiếm công việc. Mặc dù vậy, công việc làm thêm không hoàn toàn dễ dàng như dự kiến, đặc biệt trong bối cảnh số lượng du học sinh đến Australia ngày một gia tăng.

Hiện tại, Nguyên Vũ đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Đại học Công nghệ Swinburne (Australia).

Trong thời gian đầu, Nguyên Vũ chấp nhận làm những công việc đơn giản, chưa mang lại nhiều kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến ngành học. Sau đó, nam sinh tìm được cơ hội làm việc ngay tại trường đại học.

Đặng Lê Nguyên Vũ từng đảm nhận công việc đại sứ sinh viên quốc tế ở trường Swinburne. Nhiệm vụ của anh là đồng hành, hỗ trợ các tân sinh viên hoàn thiện giấy tờ nhập học, nhanh chóng làm quen với môi trường giáo dục mới và bắt nhịp với cuộc sống ở Australia. Vũ cho biết công việc giúp bản thân làm quen với môi trường chuyên nghiệp, đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Hành trình chinh phục giải đấu của Đặng Lê Nguyên Vũ khởi đầu từ tháng 9/2021, thời điểm anh đang là học sinh lớp 11. Ở vòng thi tuần, Vũ cán đích ở vị trí dẫn đầu với 250 điểm, hơn người về nhì vỏn vẹn 10 điểm. Ngay sau đó, nam sinh tiếp tục đứng nhất cuộc thi tháng và lặp lại đúng mức điểm số này.

Đặc biệt, tại cuộc thi Quý I phát sóng ngày 26/12/2021, Nguyên Vũ trả lời nhanh nhất và chính xác cả 4 câu hỏi trong phần thi Tăng tốc, giành trọn 160 điểm. Với tổng cộng 300 điểm, nam sinh xuất sắc giành tấm vé đầu tiên vào chung kết năm và được nhiều khán giả gọi là “vua tốc độ”.

Nam sinh được mệnh danh là "vua tốc độ".

Trận chung kết diễn ra vào ngày 2/10/2022 đã chứng kiến màn bám đuổi điểm số vô cùng gay kịch giữa Nguyên Vũ và Vũ Nguyên Sơn - đại diện đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Có thời điểm, Nguyên Vũ bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng thuộc lĩnh vực Toán học, nam sinh Thái Bình quyết định bấm chuông giành quyền trả lời, ghi thêm 30 điểm và nâng tổng điểm lên 205, qua đó giành vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 40.000 USD.

Khép lại chiến thắng tại Olympia, Nguyên Vũ tiếp tục tạo nên dấu ấn ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Nam sinh xuất sắc đạt tổng 28,95 điểm ở khối A01, trong đó có 9,4 điểm Toán, 9,75 điểm Vật lý cùng 9,8 điểm Tiếng Anh. Mức điểm này đã đưa Vũ trở thành thủ khoa khối A01 của tỉnh Thái Bình, đồng thời vinh dự đứng đồng hạng 11 trên toàn quốc.