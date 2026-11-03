Nhìn lại hành trình hoạt động tín dụng chính sách ở Cao Bằng: Thiết thực, hiệu quả

Những kết quả ấn tượng

Đúng thật, sau năm đầu tiên hòa nhập với công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” lịch sử của đất nước, Cao Bằng mang diện mạo mới về kinh tế, xã hội, nhất là về thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững. Cụ thể tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm qua các năm, đến giữa năm 2026 còn ở mức dưới 16%; riêng số hộ nghèo đa chiều là đồng bào dân tộc thiểu số giảm tương đương 9.931 hộ. Hộ gia đình đói không còn, hộ nghèo giảm dần và ngày càng xuất hiện nhiều gia đình khá giả…

NHCSXH tỉnh Cao Bằng tích cực giải ngân tại các điểm giao dịch xã

Theo đánh giá của Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, trong bức tranh thành tích giảm nghèo đó có sự đồng tâm, hợp lực của các địa phương, ban ngành, doanh nghiệp, đáng ghi nhận về NHCSXH đã tập trung huy động được nguồn vốn khá lớn và tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước. Nguồn vốn chính sách không chỉ là công cụ tài chính mà đóng vai trò động lực thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên vùng núi biên giới Cao Bằng.

Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Quang Thịnh cho biết: Cùng với tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chi nhánh được tổ chức, sắp xếp lại gồm 1 hội sở tỉnh, 9 phòng giao dịch mang tên Phòng giao dịch NHCSXH Hòa An, Thạch An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Quảng Hà, 161 điểm giao dịch duy trì hoạt động tại 56 xã, phường mới và 1.690 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trải đều ở các thôn, tổ dân phố. Hệ thống cùng mạng lưới do NHCSXH xây dựng đã làm cho dòng vốn tín dụng chính sách luôn thông suốt, phủ kín toàn địa bàn rộng 6.670 km2, ý nghĩa lớn hơn còn giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi, kịp thời tới chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ NHCSXH tỉnh Cao Bằng , ông Nguyễn Quang Thịnh ( người đứng giữa nói) chủ trì cuộc họp cơ quan bàn thực hiện nhiệm vụ quý 4 cuối năm 2026

Cũng theo Giám đốc Nguyễn Quang Thịnh: Điểm thuận lợi nhất của NHCSXH Cao Bằng từ khi thành lập (2003) đến nay thường xuyên được lãnh đạo ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi nên đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, đặc biệt trong công tác huy động, tạo lập tăng trưởng nguồn vốn hoạt động và bền bỉ chuyển tải dòng vốn chính sách về tận cơ sở, đến đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của các xã phường, thôn làng, tổ dân phố cùng đông đảo hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS.

Tính đến 30/9/2026, thông qua 21 chương trình tín dụng chính sách, với tổng nguồn vốn 5.340 tỷ đồng của NHCSXH Cao Bằng, tăng 257 tỷ đồng so với năm trước, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH là 1.080 tỷ đồng, hoàn thành 119,3% kế hoạch. Cùng đó, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 5.324,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 5,07% so với năm 2025, đạt 98,4% kế hoạch được giao với 58.951 khách hàng còn dư nợ.

Cụ thể dư nợ tăng tập trung ở một số chương trình cho vay hỗ trợ và mở rộng việc làm tăng 336,0 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn tăng 76,2 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 55,2 tỷ đồng; nhà ở xã hội tăng 10,7 tỷ đồng; người chấp hành xong án phạt tù tăng 1,0 tỷ đồng… Tiêu biểu trong 2 tháng đầu năm 2026 sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 2.760 lượt khách hàng được vay vốn, với số tiến là 268,1 tỷ đồng; tạo việc làm cho 1.296 lao động, hỗ trợ xây dựng 572 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải chi phí học tập cho học sinh, sinh viên...

Có thể thấy, thông qua việc hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận vốn tín dụng chính sách trong thời gian qua đã, đang khẳng định vai trò là trụ cột an sinh của NHCSXH, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Bảo đảm dòng vốn chính sách luôn thông suốt

Hết thẩy nguồn vốn lớn trên do Trung ương chuyển về, địa phương chuyển sang và đơn vị huy động từ các kênh với nhiều hình thức phù hợp đã được những cán bộ tín dụng chính sách Cao Bằng kiên trì, hối hả chuyển tải về khắp miền núi biên giới, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận dễ dàng với chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước. Hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện, có đủ nhu cầu được vay vốn chính sách, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu, dụng xây cuộc sống mới.

Cán bộ tín dung NHCSXH tỉnh Cao Bằng gắn bó với cơ sở , tận tình giúp nhân dân sử dụng vốn vay đúng mục đích , đạt hiệu quả

Đơn cử về xã Đoài Dương có đông đào bào DTTS sinh sống và địa hình chia cắt, hạ tầng thiếu thốn nhưng nhờ có Phòng giao dịch NHCSXH Trùng Khánh (Cao Bằng) đưa tiền đến tận tay người vay và hướng dẫn người dân biết cách sử dụng vốn hiệu quả, lựa chọn mô hình hiệu quả và có khả năng trả nợ, nên nhiều hộ dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả…tạo việc làm, tăng thu nhập, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Điển hình về diện tích trang trại rộng 3,8 ha, với những hàng cây trám đen, cây lê đang tạo nên diện mạo mới cho khu đồi của gia đình anh Nông Văn Tuấn, xóm Đồng Tiến 1, xã Đoài Dương. Xen giữa màu xanh của cây trồng là đàn ngựa được chăn thả. Một mô hình sản xuất kết hợp đang hình thành từ nguồn vốn vay và sự chủ động của người dân. Năm 2020, gia đình anh Tuấn vay hàng trăm triệu đồng đầu tư máy xúc, mở đường lên khu vực đồi, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Cùng với những cây lê, cây trám trên khu đồi, gia đình còn phát triển chăn nuôi đàn ngựa 16 con, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Nếu gia đình anh Tuấn lựa chọn hướng phát triển cây lâu năm kết hợp chăn nuôi, gia đình anh Nông Văn Thường, xóm Đồng Tiến 1, xã Đoài Dương lại tận dụng nguồn vốn để phát triển nhiều sinh kế khác nhau. Anh Thường cho biết: Gia đình đã sử dụng vốn vay chính sách để đầu tư chăn nuôi, từng bước tích lũy kinh nghiệm và mở rộng sản xuất. Trung bình mỗi năm gia đình nuôi khoảng 3 lứa trâu vỗ béo, mỗi lứa khoảng 4 con; đàn vịt khoảng 200 con, 20 con lợn, ao cá và diện tích trồng thuốc lá. Tổng thu nhập của gia đình hiện đạt khoảng 200 triệu đồng/năm và đã thoát nghèo.

Cán bộ tín dung NHCSXH tỉnh Cao Bằng gắn bó với cơ sở , tận tình giúp nhân dân sử dụng vốn vay đúng mục đích , đạt hiệu quả

Tương tự, gia đình anh Lầu A Vàng, ngụ xóm Khuổi Bắc xã Bảo Lạc đã mạnh dạn vay vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Bảo Lạc đầu tư chăn nuôi bò sinh sản và trồng cỏ voi đảm bảo thức ăn cho gia súc. Nhờ đó, kinh tế gia đình khấm khá qua từng năm tháng, con cái được học hành đến nơi đến chốn.

Cán bộ tín dung NHCSXH tỉnh Cao Bằng gắn bó với cơ sở , tận tình giúp nhân dân sử dụng vốn vay đúng mục đích , đạt hiệu quả

Thực tế cho thấy trên vành đai biên giới, trong các vùng sâu, thôn xã đặc biệt khó khăn và tại khu phố nhỏ ở Cao Bằng trong những năm, dù gặp khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh COVID-19 lan rộng đến cả những thách thức lớn trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dòng vốn tín dụng vẫn chảy đều đặn, phủ kín vùng đất rộng lớn.

“Việc quan trọng là NHCSXH chúng tôi chú trọng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch trước đây, quan hệ chặt chẽ với UBND xã, phường mới, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân trong việc giao dịch với ngân hàng, tuyệt đối không để phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính. Kết quả sau hơn 1 năm sáp nhập dù địa giới các xã, phường mở rộng, nhưng dòng vốn ưu đãi của Nhà nước vẫn được vận hành thông suốt, không bị gián đoạn, đứt quãng”, Giám đốc NHCSXH tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh khẳng định:

“Thực chất hoạt động tín dụng chính sách là một trong những giải pháp có tính nhân văn sâu sắc và đóng vai trò động lực trong công cuộc bảo đảm an sinh xã hội, thế nên NHCSXH chúng tôi không chỉ đơn thuần là cho vay, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm mà còn là nơi tuyên truyền chính sách tín dụng mới của Đảng, Nhà nước, đồng thời hướng dẫn, tiếp nhận mọi nhu cầu và giải đáp thắc mắc cho khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là thông qua mạng lưới Tổ TK&VV và hệ thống đoàn thể nhận ủy thác, NHCSXH có thêm một “cánh tay nối dài” vững chắc ở cơ sở, góp phần tập hợp nhắc nhở người vay vốn ưu đãi, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả”, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Cao Bằng Đặng Trung Hồng chia sẻ.

Cán bộ tín dung NHCSXH tỉnh Cao Bằng gắn bó với cơ sở , tận tình giúp nhân dân sử dụng vốn vay đúng mục đích , đạt hiệu quả

Cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội ở Cao Bằng đã bước sang năm thứ 24 và đang tiếp diễn khẩn trương. Trong giai đoạn mới, những người làm công tác tín dụng chính sách ở vùng sơn cước này nêu quyết tâm duy trì mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt, giữ vững vai trò điểm tựa giúp người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và đồng hành cùng địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, an ninh trật tự xã hội, đồng thời tiếp tục triển khai Chỉ thị 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả tín dụng xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải kịp thời nguồn vốn về tận cơ sở, đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng gắn với mở rộng độ che phủ chính sách, ưu tiên ứng dụng chuyến đổi số, đưa các giao dịch của ngân hàng hiện đại đến gần hơn với hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đạt mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt nhất, hiệu quả cao.