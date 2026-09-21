Nhìn lại hành trình Festival Thăng Long – Hà Nội 2026
Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng đến những không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa di sản bước vào đời sống đương đại bằng nhiều cách tiếp cận mới. Với chủ đề “Dòng chảy di sản – Heritage Flow”, Festival đã mở ra những cuộc gặp gỡ giữa di sản, nghệ thuật và công chúng hôm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhin-lai-hanh-trinh-festival-thang-long-ha-noi-2026-418738.htm