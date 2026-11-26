Bước đột phá trong tấn công

Nếu nhìn vào kết quả chung cuộc, việc dừng bước ở vòng bảng trước những đối thủ như U17 Mali, U17 Bỉ có thể để lại ít nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, ít nhất ở thông số chuyên môn thì có thể nói, U17 Việt Nam đã thực sự tạo nên một cột mốc lịch sử ở khía cạnh tấn công.

Trước hết, các học trò của HLV Cristiano Roland đã trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi được bàn thắng tại một kỳ World Cup sân chơi 11 người. Đây là cột mốc mà những thế hệ đàn anh, đàn chị từng góp mặt ở đấu trường thế giới trước đây đều lỡ hẹn. Tại U20 World Cup 2017 (lứa U19 giành vé), dù có được 1 điểm lịch sử trước U20 New Zealand, Việt Nam vẫn rời giải với con số 0 tròn trĩnh trên bảng điện tử.

6 năm sau, tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thi đấu đầy quả cảm trước những đối thủ hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha nhưng không một lần tìm được mành lưới đối phương. Chính vì vậy, việc U17 Việt Nam liên tục nổ súng ngay trong lần đầu hít thở bầu không khí Cúp thế giới mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý và khẳng định bước tiến rõ rệt về tư duy chơi bóng.

Không dừng lại ở phạm vi quốc gia, U17 Việt Nam còn vươn lên ghi dấu ấn cho khu vực Đông Nam Á tại đấu trường U17 World Cup. Trong quá khứ, U17 Thái Lan phải trải qua tới hai vòng chung kết mới tích lũy được tổng cộng 5 bàn thắng.

U17 Việt Nam đã ghi bàn vào lưới những đối thủ mạnh

Tương tự, U17 Indonesia - đội bóng được đầu tư rất mạnh mẽ trong những năm gần đây - cũng phải cần tới 2 lần góp mặt liên tiếp vào các năm 2023 (với tư cách chủ nhà) và 2025 mới ghi được tổng cộng 6 bàn thắng sau 6 trận, đạt hiệu suất trung bình đúng 1 bàn/trận.

Trong khi đó, chỉ riêng ở chiến dịch lần này, U17 Việt Nam đã ghi tới 5 bàn. Con số này chưa bằng tổng thành tích của U17 Indonesia nhưng về hiệu suất thì nó vượt xa những gì U17 Indonesia và U17 Thái Lan làm được.

Hiệu suất 1,67 bàn/trận ở một giải đấu thế giới phản ánh rõ nét dấu ấn chiến thuật của HLV Cristiano Roland cùng tinh thần thi đấu không hề e ngại của các cầu thủ trẻ. Thay vì co cụm phòng ngự tiêu cực để hạn chế bàn thua như cách nhiều đội bóng "chiếu dưới" thường làm, U17 Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động, sẵn sàng chuyển đổi trạng thái nhanh và tổ chức những pha lên bóng có nét.

Khả năng phối hợp nhóm ở cự ly ngắn, sự táo bạo trong các tình huống đột phá cá nhân và sự sắc lạnh khi có cơ hội dứt điểm cho thấy cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ kỹ thuật và bản lĩnh để xuyên phá hàng thủ của những nền bóng đá phát triển hơn.

Rào cản thể hình, thể lực

Tuy nhiên, bóng đá hiện đại luôn là sự cân bằng giữa công và thủ. Nếu hàng công mang lại niềm tự hào lớn lao, thì mặt trận phòng ngự lại chỉ ra ranh giới giữa bóng đá Đông Nam Á và phần còn lại của thế giới. Nguyên nhân cốt lõi không hẳn nằm ở việc các cầu thủ trẻ thiếu kỷ luật chiến thuật, mà đến từ sự thua thiệt quá lớn về mặt thể hình, thể lực và tốc độ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam thường gặp khó khi theo kèm đối thủ

Ở lứa tuổi U17, sự phát triển thể chất giữa các khu vực địa lý tạo ra một khoảng cách mênh mông. Trong khi các cầu thủ trẻ đến từ châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ đã sở hữu vóc dáng, sải chân và khối cơ bắp gần như tiệm cận với cầu thủ chuyên nghiệp trưởng thành, thì phần lớn tuyển thủ U17 Việt Nam vẫn còn khá nhỏ con và mỏng cơm.

Sự chênh lệch này lập tức trở thành điểm yếu chí mạng mỗi khi đội nhà phải chuyển sang trạng thái phòng ngự. Thực tế trên sân cho thấy, rất nhiều bàn thua của U17 Việt Nam không xuất phát từ những pha dàn xếp quá phức tạp hay không thể hóa giải về mặt chiến thuật của đối thủ. Ngược lại, khung thành của đội tuyển thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động và thủng lưới từ các tình huống phối hợp đơn giản.

Chỉ cần một đường chuyền dài vượt tuyến, một pha phất bóng bổng vào vòng cấm, hay một tình huống đập nhả cơ bản ở biên, đối thủ đã dễ dàng đánh bại hệ thống phòng ngự của Việt Nam đơn giản vì họ cao hơn, khỏe hơn. Các bàn thua trước U17 New Zealand hay U17 Mali đã chỉ ra cách biệt đó

Trong các pha tranh chấp tay đôi, dù hậu vệ Việt Nam đã chọn vị trí đúng và đọc tình huống khá tốt, song họ vẫn dễ dàng bị đối phương dùng sức rướn và khả năng tì đè để vượt qua. Ở tình huống bóng bổng và cố định, sự thua thiệt về chiều cao khiến khả năng không chiến gần như rơi vào thế bị động hoàn toàn. Đáng ngại hơn, khi trận đấu trôi về những phút cuối, nền tảng thể lực suy giảm do phải liên tục đeo bám và tranh chấp ở cường độ cao khiến dàn cầu thủ trẻ để lộ ra khoảng đáng tiếc.

Hành trình tại U17 World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland vì thế mang giá trị tham chiếu vô cùng to lớn. Nó chứng minh rằng về mặt kỹ năng, tư duy chơi bóng và tinh thần tấn công, lứa cầu thủ trẻ Việt Nam không hề thua kém và hoàn toàn có thể tạo nên khoảnh khắc bùng nổ trước các đối thủ mạnh. Nhưng để chuyển hóa những bàn thắng đẹp mắt ấy thành điểm số và tấm vé đi tiếp ở các giải đấu lớn trong tương lai, bóng đá Việt Nam bắt buộc phải giải quyết triệt để bài toán nâng tầm thể chất. Mà đây là điều không thể thay đổi qua 1-2 thế hệ.

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