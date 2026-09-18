Nhìn lại gần nửa thế kỷ Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

1

20/9/1977

Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc.

2

1977-1986

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 32 năm 1977 thông qua Nghị quyết 32/2, kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế viện trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Tổng viện trợ đạt hơn 500 triệu USD.

3

1986–1996

Viện trợ không hoàn lại của Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam đạt hơn 630 triệu USD.

3

1996

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT); trở thành thành viên của Hội nghị Giải trừ quân bị (CD).

3

1997

Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

3

1998

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC).

3

1998-2000

Thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC).

3

2000-2002

Thành viên Hội đồng Chấp hành Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNDP/UNFPA).

3

2006–2011

Liên Hợp Quốc viện trợ cho Việt Nam hơn 400 triệu USD.

3

2008-2009

Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

3

2014–2016

Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

3

2014

Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

3

2015

Việt Nam là nước đầu tiên khánh thành Ngôi nhà Xanh chung Liên Hợp Quốc.

3

2016-2018

Thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC).

3

2017-2021

Thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế.

3

2018

Việt Nam ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân năm 2018 và là nước thứ 10 phê chuẩn Hiệp ước.

3

2020-2021

Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

3

2021-2025

Thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO.

3

Đại dịch Covid-19

Việt Nam tiếp nhận viện trợ hơn 61,7 triệu liều vaccine thông qua Chương trình COVAX và vật tư y tế trị giá 45 triệu USD từ các tổ chức Liên Hợp Quốc.

3

2022-2023

Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77.

3

2022-2026

Thành viên Ủy ban Liên chính phủ Công ước Di sản văn hóa phi vật thể.

3

2023-2025

Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

3

2023-2027

Thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế.

3

2024

Kỷ niệm 10 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị.

3

2025

Hà Nội đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

3

2026

ĐHĐ LHQ Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036” - sáng kiến do Việt Nam đề xuất.

3

2026-2028

Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.