Nhìn lại FIFA ASEAN Cup 2026: Khi Đội tuyển Việt Nam loay hoay tìm 'phương án B'

Hàng công Việt Nam thi đấu thiếu hiệu quả khi thiếu vắng Xuân Son. (Ảnh: nhandan.vn)

Bài toán phụ thuộc vào các cá nhân

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup khi đánh bại Philippines với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ đến ở lượt trận thứ hai trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan. Trong khi đối phương ra sân với lực lượng mạnh nhất, chúng ta lại chịu tổn thất lớn khi mất đi quân “át chủ bài” trên hàng công là Nguyễn Xuân Son.

Thực tế trận thua 0-2 trước người Thái cho thấy, cái bóng của chân sút nhập tịch này để lại là quá lớn. Vắng Xuân Son, hàng công của chúng ta mất đi một mẫu trung phong tì đè, buộc đối phương phải cắt cử hai trung vệ theo kèm để mở ra khoảng trống cho tuyến hai. Dù Đình Bắc hay Hoàng Đức đã rất nỗ lực, họ vẫn không thể khỏa lấp được vai trò của một ngòi nổ chuyên biệt trong vòng cấm.

Nhưng không chỉ có Xuân Son, lối chơi của Đội tuyển Việt Nam còn lộ rõ sự chệch choạc mỗi khi tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vắng mặt hoặc bị đối phương phong tỏa. Khi các nhân tố hạt nhân không thể thi đấu, hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik ngay lập tức rơi vào trạng thái loay hoay và thiếu đột biến.

Hội chứng thiếu chiều sâu

Ở trận đấu thứ ba vòng bảng, chiến thắng 4-0 trước đối thủ yếu Pakistan giống như một liều thuốc tê làm giảm bớt áp lực dư luận. Nhưng liều thuốc ấy không thể che giấu được căn bệnh trầm kha về chiều sâu lực lượng.

Điều này thể hiện rõ nhất ở trận tranh hạng Ba với Malaysia. Trước một đối thủ chơi áp sát và kỷ luật, Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự thiếu vắng các phương án nhân sự chất lượng tương đương trên băng ghế dự bị khiến chúng ta không có một "kế hoạch B" đủ sắc bén để lật ngược thế cờ, trước khi phải nhận bàn thua nghiệt ngã ở những phút cuối.

Bên cạnh đó là màn trình diễn thiếu thuyết phục, không đúng kỳ vọng của những cầu thủ nhập tịch. Những Williams Minh Hoàng, Đỗ Hoàng Hên tuy có thể hình vượt trội nhưng những tình huống tranh chấp tay đôi có khi còn thua thiệt, thiếu sắc bén trong những tình huống hỗ trợ tấn công.

Vị trí thứ 4 chung cuộc của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á là kết quả đáng buồn, nhưng nó phản ánh đúng thực tế rằng chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng những nhân tố có thể gây đột biến từ ghế dự bị.

Bên cạnh vấn đề của Việt Nam, FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuyết phục của Indonesia nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Giải đấu cũng phơi bày một số "hạt sạn" như việc giảm tiền thưởng, giá bản quyền truyền hình quá đắt và lịch trình tổ chức quá sát với AFF Cup truyền thống. Dẫu vậy, tính cạnh tranh cao khi giải diễn ra trong chuỗi FIFA Days vẫn là điểm cộng lớn được người hâm mộ kỳ vọng duy trì.

Nhìn về biển lớn châu lục

Khép lại một giải đấu cũng là lúc mở ra những toan tính mới. Đối với Đội tuyển Việt Nam, chúng ta cần gạt qua nỗi đau để hướng tới chiến dịch Asian Cup 2027 - nơi vị thế của bóng đá nước nhà sẽ được thử lửa ở "biển lớn" châu lục. Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế quan trọng với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan từ ngày 9 - 17-11.

Đây là cơ hội vàng để ban huấn luyện thử nghiệm những mảnh ghép mới, xây dựng các phương án chiến thuật đa dạng hơn và đặc biệt là giảm dần sự phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Khép lại những tổn thất là lúc mở ra những kỳ vọng và sự tự tin cải tổ chính là chìa khóa để bóng đá Việt Nam tìm kiếm những vinh quang mới.